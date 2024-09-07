9 видов обуви, которые выглядят дорого и роскошно, даже если куплены за небольшие деньги

Мода и стиль
1 час назад

Даже бюджетная обувь может выглядеть дорого. Стоит примерить пару, которая отражает модные тренды, и вуаля - никто и не догадается о реальной стоимости туфель или сапог.

В статье использованы изображения, полученные с помощью ИИ.

1. Обувь со змеиным принтом

Бежевую обувь легко сочетать с одеждой и выглядеть утонченно. Но в этом году эксперты советуют отойти от классики и присмотреться к змеиному принту. Во-первых, он в моде, то есть способен оживить наряд и сделать его более стильным. Во-вторых, такой принт тоже универсален и подойдет к любой одежде.

2. Лоферы без металлической фурнитуры

ELESIK
37 минут назад

А по моему это одна и та же модель в разных цветовых решениях

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Порой металлические элементы могут дешевить вещь, поэтому, если есть сомнения в качестве фурнитуры, лучше обойтись без нее. Некоторые любители моды считают, что это особенно важно учитывать при выборе лоферов. Лучше уж взять модель без декора или с элементом "под змею".

3. Мокасины со шнурками

Если вам нравится мягкая обувь, то можно присмотреться к мокасинам со шнурками. Они актуальны и выражают более непринужденный стиль, чем городские лоферы на толстой подошве. При этом такие туфли ассоциируются с роскошью. А все потому, что они были популярны среди владельцев яхт.

Классические мокасины тоже в тренде, но модели из лакированной кожи могут быстро царапаться и выглядеть неаккуратно.

О других видах непрактичной обуви мы писали в этой статье.

4. Темная замшевая обувь

Забавная или слишком милая обувь не выглядит элегантно, для роскошного осеннего образа лучше пойдут однотонные сапоги, а не ботинки с цветочным принтом. Особенно круто будет смотреться замша — этот материал в тренде.

Вот только лучше выбирать модели более темного цвета. На светлой обуви царапины и мелкие повреждения будут заметнее, из-за чего она может быстрее потерять презентабельный вид и выглядеть дешево.

5. Серебристые кроссовки

ЛетоПришло
45 минут назад

в принципе не понимаю, как сочетаются "серебристые кроссовки" с понятиями "нейтральный, сдержанный, гармония и роскошь"

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Серебристое покрытие считается нейтральным, поэтому кроссовки такого цвета могут вписаться в сдержанный гардероб и не нарушать гармонию. Такая обувь больше соответствует стилю "тихая роскошь", чем массивные кроссовки, которые как будто говорят элегантности "пока". К тому же кроссовки на платформе теряют актуальность.

6. Мотосапоги

Сапоги вообще в тренде в этом году. Если хочется добавить образу дерзости, но в то же время поиграть со стилем «тихая роскошь», можно надеть кожаные мотоботы. Они добавят образу изюминку.

Сапоги с напуском тоже актуальны, но модели на высоком тонком каблуке могут выглядеть слишком броско и даже, как считают некоторые люди, вульгарно.

7. Туфли без ярких деталей

Elena LV
23 минуты назад

- Людмила Прокофьевна, как вам сапоги?
- Очень вызывающе.
- Значит, хорошие сапоги. Надо брать.

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Знающие люди говорят, что яркие туфли или модели, усыпанные стразами, могут выглядеть простовато. Поэтому при выборе элегантной обуви модницы предпочитают модели нейтральных цветов. Как оказалось, знаменитые черные туфли с красной подошвой тоже не подходят образу леди, поскольку такое сочетание цветов на обуви считается вызывающим.

8. Черные ботильоны с маленьким каблуком

fur red coat
23 часа назад

Ну вы сравнили хрен с трамвайной ручкой! Кеды и что угодно остроносое и с каблуком-рюмочкой, это же прям взаимозаменяемая обувь, даааа.

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Знатоки считают, что массивные ботинки на шнуровке не добавят изящества образу, зато полусапоги с небольшим каблуком будут смотреться стильно и дорого. Особенно круто выглядят модели черного цвета с каблуком "рюмочка" - это просто хит.

9. Лодочки на низком каблуке

Туфли с высокой платформой не только могут выглядеть дешево и неэлегантно, но еще и утяжеляют ноги, а порой делают их визуально короче. Кроме того, при такой конструкции сам каблук должен быть выше, так что ходить становится сложнее. Лучше выбрать классические лодочки на небольшом каблуке и без платформы.

Существует много вариантов обуви, которая выглядят круто и подходит ко всему.

Комментарии

Уведомления
Точно не я
6 минут назад

В следующей статье:
1. Меховая юбка
2. Куртка из прокладок
3. Перчатки из змеиной кожи

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