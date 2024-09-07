9 видов обуви, которые выглядят дорого и роскошно, даже если куплены за небольшие деньги

Даже бюджетная обувь может выглядеть дорого. Стоит примерить пару, которая отражает модные тренды, и вуаля - никто и не догадается о реальной стоимости туфель или сапог.

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1. Обувь со змеиным принтом

Марта 39 минут назад Лучше скучно, но элегантно, чем по-бохатому, с черным каблуком. - - Ответить

Бежевую обувь легко сочетать с одеждой и выглядеть утонченно. Но в этом году эксперты советуют отойти от классики и присмотреться к змеиному принту. Во-первых, он в моде, то есть способен оживить наряд и сделать его более стильным. Во-вторых, такой принт тоже универсален и подойдет к любой одежде.

2. Лоферы без металлической фурнитуры

ELESIK 37 минут назад А по моему это одна и та же модель в разных цветовых решениях - - Ответить

Порой металлические элементы могут дешевить вещь, поэтому, если есть сомнения в качестве фурнитуры, лучше обойтись без нее. Некоторые любители моды считают, что это особенно важно учитывать при выборе лоферов. Лучше уж взять модель без декора или с элементом "под змею".

3. Мокасины со шнурками

Если вам нравится мягкая обувь, то можно присмотреться к мокасинам со шнурками. Они актуальны и выражают более непринужденный стиль, чем городские лоферы на толстой подошве. При этом такие туфли ассоциируются с роскошью. А все потому, что они были популярны среди владельцев яхт. Классические мокасины тоже в тренде, но модели из лакированной кожи могут быстро царапаться и выглядеть неаккуратно.



О других видах непрактичной обуви мы писали в этой статье.

4. Темная замшевая обувь

Забавная или слишком милая обувь не выглядит элегантно, для роскошного осеннего образа лучше пойдут однотонные сапоги, а не ботинки с цветочным принтом. Особенно круто будет смотреться замша — этот материал в тренде. Вот только лучше выбирать модели более темного цвета. На светлой обуви царапины и мелкие повреждения будут заметнее, из-за чего она может быстрее потерять презентабельный вид и выглядеть дешево.

5. Серебристые кроссовки

ЛетоПришло 45 минут назад в принципе не понимаю, как сочетаются "серебристые кроссовки" с понятиями "нейтральный, сдержанный, гармония и роскошь" - - Ответить

Серебристое покрытие считается нейтральным, поэтому кроссовки такого цвета могут вписаться в сдержанный гардероб и не нарушать гармонию. Такая обувь больше соответствует стилю "тихая роскошь", чем массивные кроссовки, которые как будто говорят элегантности "пока". К тому же кроссовки на платформе теряют актуальность.

6. Мотосапоги

Сапоги вообще в тренде в этом году. Если хочется добавить образу дерзости, но в то же время поиграть со стилем «тихая роскошь», можно надеть кожаные мотоботы. Они добавят образу изюминку. Сапоги с напуском тоже актуальны, но модели на высоком тонком каблуке могут выглядеть слишком броско и даже, как считают некоторые люди, вульгарно.

7. Туфли без ярких деталей

Знающие люди говорят, что яркие туфли или модели, усыпанные стразами, могут выглядеть простовато. Поэтому при выборе элегантной обуви модницы предпочитают модели нейтральных цветов. Как оказалось, знаменитые черные туфли с красной подошвой тоже не подходят образу леди, поскольку такое сочетание цветов на обуви считается вызывающим.

8. Черные ботильоны с маленьким каблуком

fur red coat 23 часа назад Ну вы сравнили хрен с трамвайной ручкой! Кеды и что угодно остроносое и с каблуком-рюмочкой, это же прям взаимозаменяемая обувь, даааа. - - Ответить

Знатоки считают, что массивные ботинки на шнуровке не добавят изящества образу, зато полусапоги с небольшим каблуком будут смотреться стильно и дорого. Особенно круто выглядят модели черного цвета с каблуком "рюмочка" - это просто хит.

9. Лодочки на низком каблуке

Туфли с высокой платформой не только могут выглядеть дешево и неэлегантно, но еще и утяжеляют ноги, а порой делают их визуально короче. Кроме того, при такой конструкции сам каблук должен быть выше, так что ходить становится сложнее. Лучше выбрать классические лодочки на небольшом каблуке и без платформы.