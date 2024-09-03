9 платьев, которые могут выгодно подчеркнуть фигуру и скрыть ее недостатки

Платье может как скрыть, так и подчеркнуть недостатки фигуры. Мы обратились к советам экспертов, чтобы узнать, какие наряды стоит выбирать в свой гардероб.



В конце статьи расскажем, какие модели не идут почти никому.



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Длинное струящееся платье

По словам экспертов, платье миди или макси из струящегося материала – универсальный вариант, который подойдет женщине с любым телосложением. Оно может быть с обычной или завышенной талией. Выбирайте то, что, на ваш взгляд, больше идет именно вам, ошибиться здесь крайне сложно. Особенно элегантно выглядит струящееся плиссированное платье.

Платье-футболка

Стилисты хватят платья-футболки за сочетание комфорта и стиля. Простой крой скрывает недостатки фигуры, плюс, такой наряд можно сочетать с любой обувью.

Платье с завышенной талией

В этой модели можно так умело обыграть область талии и живота, что визуально вы будете выглядеть стройнее даже чем есть на самом деле. А если низ платья имеет свободный крой, то это вообще попадание в десятку. Эксперты по стилю обращают внимание как на модели макси, так и на мини.

Трапециевидное платье

goblincorrik 19 часов назад А в какой-то статье говорили, что оно полнит. - - Ответить

За счет своей формы платье стройнит. И, несмотря на свободный крой, выглядит очень изящно и создает легкий, воздушный образ. Эксперты рекомендуют выбирать модели, которые облегают плечи и грудь, чтобы фигура выглядела лестно. Также обратите больше внимания на короткие платья. Длинная и широкая модель может перегрузить образ.

Вязаное платье-майка

Платье в стиле кроше с лямками — это комбо. В нем комфортно в жару, а в ветреную погоду оно остается эстетичным, так как за счет плотного материала не разлетается. Круче всего смотрятся длинные модели. Хотя короткое платье тоже можно попробовать, если не боитесь открывать ноги. Модницам на заметку: платье кроше — это вечная классика, которая никогда не сойдет с подиумов. В 2024 году выбирайте модели некричащих оттенков и с необычными принтами.

Платье со сборками

Сборки — это хитроумный крой. Они помогают одновременно придать приятную округлость и скинуть визуально несколько кило. Платье настолько круто оформляет фигуру, что можно не стесняться делать его кричащим акцентом. Например, за счет яркого цвета.

Платье с запахом

Модель — просто космос, ведь она нереально стройнит. Запах скрывает животик, при этом талия в таком платье оказывается эффектно подчеркнутой. А за счет V-образного выреза еще и декольте красивое получается.

Платье-комбинация

Хотя эта модель обычно минималистична и не сидит в облипку, согласитесь, она добавляет очков к привлекательности. А еще платье-комбинацию можно носить куда угодно: от офиса до праздничного мероприятия. Эксперты советуют сочетать платье-комбинацию с объемной курткой или кожанкой, свитером или кардиганом оверсайз, блейзером. А на ногах будут шикарно смотреться не только туфли, но и кроссовки.

Платье-рубашка

Эта модель — идеальный вариант прежде всего для работы. Но никто не запрещает носить ее и за пределами офиса. Круто смотрятся разнообразные модели: классические приталенные, свободного кроя, даже с драпировкой.

Бонус: модели, которые никому не идут

Эксперты по стилю выделяют несколько платьев, в которых любая женщина будет выглядеть далеко не на все 100. Так, кружевные модели называют старомодными. Также лишены лоска вещи с оборками и яркими, контрастными цветочными узорами. Сочетание оранжевого с фиолетовым или синим лучше избегать — слишком контрастно.