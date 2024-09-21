10 способов носить летние вещи, пока не ударили первые морозы

С наступлением холодов мы с некоторой печалью прячем летнюю одежду — шорты, юбки и платья — подальше в шкаф. Хотя многие вещи вполне можно носить и осенью. Мы решили узнать, с какими предметами гардероба стоит сочетать легкие наряды, чтобы создать стильный образ и при этом не замерзнуть.

Статья содержит элементы, созданные искусственным интеллектом.

Не стоит убирать шорты на антресоли

Джинсовые шорты вполне можно примерить и осенью, но чтобы ненароком не замерзнуть, к ним лучше подобрать верх из того же материала. Во-первых, джинсовые ансамбли все еще в моде. Во-вторых, такой вариант будет теплее. А если дополнить наряд полосатым топом (полоска этой осенью в тренде), образ будет выглядеть шикарно. Другой вариант — надеть шорты с однотонным топом и объемным кардиганом. Такое сочетание смотрится одновременно просто и стильно. При этом наряд состоит из нескольких слоев, а значит, вы в нем не замерзнете.

Вязаное платье может стать настоящей находкой

Вязаные платья — это настоящая находка для межсезонья. С одной стороны, такая одежда достаточно теплая, с другой — в ней не сваришься, если неожиданно появится солнышко. Эти платья отлично смотрятся с босоножками, но осенью в такой обуви особенно не походишь. Если примерить наряд с тяжелыми лоферами или сапогами, лук будет выглядеть не менее стильно.

Летнее платье хорошо смотрится с кожаной курткой

Каргусик 23 часа назад Да уж наряд а ля "Надежда Константиновна в Горках" действительно не лучший. - - Ответить

Летние наряды обычно кажутся легкими и воздушными и вроде бы совершенно не подходят для осеннего сезона. Но это не совсем так. Нужно лишь подобрать верхнюю одежду, которая, с одной стороны, будет защищать от холода и непогоды, а с другой — подчеркнет все выигрышные стороны женственного платья. Так, по мнению стилистов, с легкими платьями отлично сочетаются кожаные тренчи. Или к летнему наряду можно подобрать классическую кожаную куртку. Если погода совсем не радует, под платье стоит надеть рубашку или водолазку.

Не обязательно добавлять слои именно поверх летней одежды

Если надеть белую футболку или тонкий джемпер под платье без рукавов или с короткими рукавами, получится одновременно стильный и удобный наряд. Главное — подобрать достаточно облегающий верх, чтобы он не собирался в предательские складки под платьем. В особенно холодные дни поверх стоит накинуть пальто или кардиган.

Легкий джемпер легко превращается в шарф

Порой мы укутываемся в несколько слоев одежды с утра, только чтобы пожалеть об этом несколько часов спустя. Плащ или пальто можно просто перекинуть через сумку. Но совершенно непонятно, что делать с теплым свитером, если накидывать его на плечи или повязывать на талию не хочется? К счастью, в этом году появился новый модный тренд. Свитер теперь носят, обмотав вокруг шеи вместо шарфа. Это модное решение избавит вас от необходимости заталкивать свитер в сумочку, а образ при этом выглядит стильно и необычно. Кстати, в шарф можно превратить и старый свитер, который вам уже разонравился и вы его не носите.

Можно сочетать, казалось бы, совершенно неподходящие друг другу вещи

Легкие платья и юбки совсем не обязательно прятать в шкаф до наступления следующего лета. Их легко можно комбинировать с осенними предметами гардероба, так что образ будет выглядеть свежо и интересно, а женщина не замерзнет. Например, короткое кружевное платье можно примерить с широкими джинсами и массивными кроссовками. Или надеть поверх брюк летнюю юбку.

Ансамбль в единой цветовой гамме будет отличным решением

В этом сезоне стиль «тихая роскошь» все еще остается в тренде. Чтобы добиться такого эффекта, нужно лишь подобрать однотонные вещи, например, исключительно белые. Блейзер или пиджак освежит простое летнее платье. К этому ансамблю отлично подойдут белые лоферы или обувь на каблуке.

Ремень легко изменит образ

Сейчас эффектные и яркие ремни снова возвращаются в моду. Просто подпоясав свободное летнее платье таким аксессуаром, можно сразу создать интересный осенний образ. Если же температура уже не позволяет носить эту одежду без свитера, стоит взять ремень, чтобы подчеркнуть талию. В результате образ не будет казаться бесформенным.

Юбку и платье-слип можно носить и осенью

На первый взгляд, легкие шелковые платья и юбки не слишком подходят для осенних холодов. Однако на их основе можно создать стильный ансамбль, в котором женщина не замерзнет. Достаточно подобрать к платью свободный пиджак и сапоги до колена. Такой лук смотрится даже интереснее и выигрышнее, чем платье слип с босоножками. А шелковую юбку можно примерить с лодочками.

Под короткий топ стоит примерить рубашку

Анна 1 день назад Всё! Открываю свой модный дом "за грибами"!

PS: я знаю, что это граматически не правильно. - - Ответить

Многие женщины считают, что укороченные топы — это скорее молодежная одежда. Да и носить их осенью не слишком удобно: спина быстро замерзнет. Однако некоторые модели, особенно связанные из пряжи, вполне можно надеть поверх рубашки или блузки. В таком виде топ смотрится не провокационно, а стильно.