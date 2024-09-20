9 модных вариантов верхней одежды, с которыми легко прокачать повседневный стиль

Каждый год перед женщинами стоит сложная задача. Надо выбрать теплую верхнюю одежду, которая не будет выглядеть старомодно и нелепо. Мы решили помочь: прошерстили интернет в поисках самых трендовых курток, пальто и прочих вещей, которые вполне можно носить в реальной жизни.

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Жилет

Жилет хорош тем, что он универсален в плане погодных условий. Когда тепло, его можно носить самостоятельно, а с похолоданием — просто надеть его поверх свитера. Отличный вариант для тех, кто хочет как можно дольше обходиться без громоздких курток и пальто.

Тревожное Пирожное 1 час назад Сейчас все в жилетах, от пионеров до пенсионеров, чем вы надеялись нас удивить? - - Ответить

Моделей тут на любой вкус: классический жилет на пуговицах, вязаный, пуховый, букле (сделанный из специальной жесткой ткани, которую также используют для жакетов) и так далее. Но самый горячий тренд — аккуратная стеганая модель. Она привнесет в образ нотки скандинавского стиля.

Куртка из денима

Доставайте джинсовку, которую вы забросили в шкаф много лет назад: теперь она снова в тренде. Особенно круто сочетать эту вещь с джинсами, так как сейчас мода на двойной деним. Обратить внимание можно на любые модели: удлиненные и укороченные, оверсайз и приталенные, с поясом и без.

Если хочется придать яркости образу, то смело подбирайте куртку со стразами, принтами или в стиле пэчворк. А самым матерым модницам дизайнеры предлагают модели с бахромой — еще одним очень трендовым в 2024 году элементом одежды.

Атласное пальто

Тренд постепенно проникал на подиумы еще в 2023 году. В 2024-м он лишь усилился. И на неделях моды 2025 такая одежда все еще популярна (на фото выше). Этим мы обязаны тренду на «тихую роскошь» — качественные вещи, которые долго не теряют актуальность. Кстати, верхняя одежда из шелка, сатина, атласа и других сияющих материалов — чудесный способ освежить минималистичные образы. А еще эксперты предлагают присмотреться к шелковистым пуховикам.

Дубленка

Этот вариант верхней одежды хорош тем, что гармонично смотрится и с повседневными джинсами, и с нарядными вещами. Например, с платьем-комбинацией. А если хочется добавить еще больше романтичности, обратите внимание на укороченную дубленку.

Кстати, еще в моде модели с цветным мехом. Они мгновенно освежают образ и делают его ярче. Для тех, кто желает выделиться в серые осенне-зимние будни, этот вариант в самый раз.

Плащ-накидка

Даже если на улице царит бабье лето, осень уже может включать режим ветров. Поэтому нужна верхняя одежда, способная защитить от продуваний.

Катерина 2 часа назад Заросла болотной тиной гладь осеннего денима... - - Ответить

Устаревший и актуальный варианты осенней верхней одежды.

Эксперты по стилю утверждают, что привычная ветровка — это прошлый век. А вот старый добрый плащ не сдает позиций. В центре внимания не только классический тренч, но и более любопытная модель — плащ-накидка. Практично, к тому же добавляет образу особого шарма.

Шерстяное пальто

Этот предмет гардероба все еще в топе, но есть нюанс. Вместо привычных изящных и приталенных пальто эксперты рекомендуют присмотреться к более строгим или даже грубым моделям. Например, к пальто свободного кроя с широкими плечами.

Также в 2024 году в тренде двубортная модель — еще один атрибут стиля «тихая роскошь». Добавляйте с помощью этого пальто толику сдержанной элегантности в образ.

Замшевая куртка

Замшевую куртку эксперты называют маст-хэвом осени 2024 года. Еще бы: эта прелесть отлично смотрится как с повседневными джинсами, так и с нарядными юбками и платьями. В моде разные модели, даже ярких цветов и с броскими принтами. Но, пожалуй, самой удачной инвестицией станет коричневая куртка с отложным воротником (а-ля рубашка). Такая вещь максимально универсальна. А вот идея для тех, кому надо собрать стильный, но удобный образ и всего за пару минут. Сочетайте куртку из замши с джинсами-баллонами и теплыми кроссовками. Еще интереснее и уютнее лук будет выглядеть, если подобрать обувь с замшевыми элементами.

Куртка в клетку

Узор «клетка» — пять баллов всегда. Ведь он так уютно смотрится в осенне-зимнюю пору. В 2024 году стилисты предлагают рискнуть и подобрать куртку, жакет или блейзер (если погода еще позволяет) с таким орнаментом. Рисунок может быть каких угодно оттенков и размеров. Единственное, что стоит помнить, — вещь в клетку становится ярким акцентом в образе. Поэтому стилисты рекомендуют луки спокойных тонов. Например, блейзером в клетку можно дополнить образ total black.

Шарф-пальто

Еще один нестандартный вариант шерстяного пальто. И, кстати, просто комбо. С одной стороны, это классическое, элегантное пальто. С другой — у него имеется изюминка в виде встроенного шарфа. Эта деталь еще и практичности добавляет. Больше не надо снимать и пихать шарф в сумку, когда входите в помещение: можно просто развязать и оставить в свободном полете. Кстати, пальто должно порадовать поклонниц скандинавского стиля. Потому что тренд на него зародился в Стокгольме.