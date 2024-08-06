10 нюансов в одежде, которые скандинавки впитывают с молоком матери. И нам пора у них поучиться

Скандинавский стиль в интерьере ориентирован на минимализм и практичность. В одежде отслеживается та же тенденция, но немного видоизмененная. Вот несколько вещей, которые осознанные скандинавки с радостью скупают и носят на здоровье.

Поплиновые рубашки

Рубашки и блузки из поплина и хлопка девушки миксуют с гладкими брюками и юбками макси. Также еще один вариант: стилизовать строгую рубашку с современными рваными джинсами. В любом случае, комфорт и удобство тут на первом месте.

Практичные кроссовки

Жительницы этих стран обожают смешивать стили. Фактурные кроссовки они с легкостью наденут с пальто. Вот и получается, что образ один, а в нем можно и часами гулять по городу, и на вечеринку завернуть.

Зеленые вещи

На самом деле, скандинавы очень даже любят яркие цвета. К примеру, зеленый и розовый. Девушки с легкостью могут оставить на полке вещь в нейтральных цветах и ухватить яркую пару обуви. Таким образом они создают игривый и расслабленный образ с акцентом.

Длинные шорты

Похоже, что местные женщины не любят носить короткие шорты, а наоборот, предпочитают более закрытые модели. Сейчас длинные шорты из кожи или хлопка — одни из самых популярных вещей в гардеробе скандинавок. Им также нравятся штаны свободного кроя, которые они умело сочетают с кожаной курткой и сапогами.

Платье поверх брюк

Платье в одном ансамбле с брюками — яркий пример феномена скандинавской моды. Для многих из нас подобное сочетание вещей кажется странным, но местные жительницы приятно удивляют своим талантом комбинировать, казалось бы, несовместимые вещи. Если надеть платье и брюки одного цвета, можно создать роскошный образ.

Шейные платки

В холодный сезон женщины из скандинавских стран предпочитают украшать свою шею не только массивными украшениями, но и платками небольшого размера. Этот аксессуар делает образ более изысканным и романтичным, а еще отлично гармонирует с любым стилем одежды. Например, небольшой шарфик будет идеально смотреться в ансамбле с пиджаком оверсайз или осенним пальто.

Шлепанцы

Стиль в Дании — это в первую очередь комфорт. Поэтому встретить девушку в шлепанцах в этой стране можно где угодно: на улице или даже на гламурной вечеринке. Местные модницы грациозно комбинируют свою повседневную одежду со шлепанцами — будь то джинсовый костюм или платье. Стоит признать, что их образы выглядят очень органично и современно.

Винтажные сумочки

Скандинавские дамы питают слабость к винтажным дизайнерским сумочкам. Прогуливаясь по улицам Копенгагена, вы с легкостью сможете встретить девушку, одетую в практичную одежду, но при этом с красивой брендовой сумочкой в руках. Игра на контрастах и стильно подобранные аксессуары — залог удачного образа в скандинавском стиле.

Массивные украшения

Массивные украшения — еще одна любовь скандинавок. Они любят украшать зону декольте кулонами большого размера или габаритными ожерельями. Бижутерию в местных магазинах можно найти на любой вкус: от кулонов в форме большого сердца до украшений с морской тематикой. Кстати, серьги больших размеров тоже приветствуются.

Сумки-слинги