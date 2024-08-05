9 секретов, как одеться эффектно и удобно, когда погода меняется сто раз на дню

Под конец лета майки и футболки уже порой хочется отбросить подальше и выбрать что-то потеплее. Однако возникает вопрос: как не таскать с собой баулы одежды, а одеться элегантно и с комфортом. Держите лайфхаки на случай решившей пошалить погоды.

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Подыскать длинные шорты

Если шорты — любимая вещь в летнем гардеробе, не отказывайтесь от них даже в прохладные дни. Просто смените короткие модели на те, что длиной до колена. Только нужно учитывать один фактор. Как правило, такие шорты обычно бывают свободного кроя. Поэтому эксперты по стилю не рекомендуют сочетать их с верхом в стиле оверсайз. Здесь гармоничнее будут смотреться вещи, сидящие по фигуре. Компромиссный вариант — майка и рубашка сверху. А когда на улице станет совсем свежо, шорты можно дополнить кожаной курткой, джинсовкой, водолазкой, джемпером и так далее.

Присмотреть себе жилет

Суперский вариант на лето — жилет на пуговицах. Вещь очень универсальная. Ведь ее можно носить как самостоятельно, так и поверх футболок и рубашек. Соответственно, жилет подойдет и для жарких дней, и для прохладных.

Круче всего жилет смотрится с джинсами. Просто и со вкусом, поэтому такой наряд надо хватать. Брюки тоже сгодятся. Но можно и добавить изюминки в образ: например, сочетать жилет с пышной юбкой.

Собрать кучу разных комплектов из денима

Наряды, состоящие из двух джинсовых предметов гардероба, — с недавнего времени это модно. Причем можно экспериментировать. Например, надеть вещи разных оттенков синего. Или разных фасонов: рубашку оверсайз и джинсы скинни.

Криптозоолог мамкин 1 неделя назад Как интересно эти неадекватно длинные ноги искривляются параллельно улице - - Ответить

Эксперты по стилю делятся своими секретами, что надо хватать в магазинах. Помимо классических джинсов и куртки из денима они также обращают внимание на сочетание джинсовки и платья макси, рубашки и юбки миди, жилета и широких джинсов.

Светлана БМВ 3 часа назад У нарисованной модели, прямо, как у настоящей, одна грудь ниже другой. - - Ответить

Есть и необычные идеи. Например, плащ из денима под джинсы клеш. Или белая куртка в сочетании с черными джинсами.

Носить дерзкую кожанку с чем угодно

Нина С 6 часов назад Это идея какого даже не года,а века?такое и в 90е носили!😁 - - Ответить

Кожаная куртка — универсальное решение на случай похолодания. Этот предмет гардероба сочетают и с брюками, и с джинсами. Кожанки можно носить даже с шортами — на случай, если погода весь день мечется между жарой и дождем.

А еще попробуйте создать мягкий контраст. Добавьте в свой образ пикантности, дополнив кожанкой женственные мини-юбки, струящиеся юбки миди или широкие джинсы. А самые смелые модницы могут потестировать сочетание платья-комбинации с кожаным бомбером.

Непременно прикупить комбинезон

Комбинезоны входит в базовый осенний гардероб. Но на улице порой и в августе знатно холодает, так что в последние дни лета эта вещь вполне уместна. Тем более можно подобрать модель с длинным или коротким рукавом, в зависимости от погоды. Стилисты рекомендуют выбирать практичный и удобный комбинезон. Например, с широкими штанинами и функциональными карманами.

Щеголять в вязаных платьях в облипку

Вязаное платье — еще один предмета гардероба, который можно припасти на осень. Однако сделанная из не очень плотного материала вещь без воротника суперски подойдет и для холодного августа. А на стереотипы о том, что вязаные платья не всем идут, смело плюйте. Современная мода диктует: независимо от своего телосложения, можно покупать соблазнительные облегающие модели. А еще смотрите не только однотонные платья, но и с орнаментом, в том числе в горизонтальную полоску.

Сочетать несочетаемое

Ilona Staller 1 час назад А я люблю худи. И не считаю их пустой тратой. Смотрится классно и с джинсами, и с шортами, и с некоторыми юбками. - - Ответить

Стильный секрет из Британии, где летом погода настолько переменчивая, что температура воздуха скачет с +18 до +25 °C. Вот и наряды местных женщин такие же контрастные. На банальный образ для прохладных дней вроде джемпера с джинсами британки фыркнут. А что наденут, так это тонкие льняные брюки и теплый кардиган. Брюки помогут создать летнее настроение в любую, даже дождливую, погоду. А кардиган сохранит нотки городского шика и к тому же согреет.

Надевать блейзер не только в офис

Lora177 1 неделя назад Блейзер -вещь! У меня и с капюшоном есть- очень удобно:) - - Ответить

Блейзер не только часть офисного гардероба. В повседневных весенне-летних образах его тоже можно использовать. Сочетанием с классическими джинсами уже никого не удивить, это основа основ. Поэтому стилисты предлагают разнообразить наряд. Например, сыграть на контрасте: надеть серый блейзер с белыми джинсами, бежевый — с темно-синими и так далее. Или дополнить мешковатыми джинсами, максимально далекими от делового стиля. И не бойтесь экспериментов — носите блейзер с самыми неожиданными вещами. Например, с брутальными брюками карго или игривыми мини-юбками. Наконец, пускайте в ход шорты.

Любой образ дополнять рубашкой с длинным рукавом

Оксфордская рубашка — нереально классный летний выбор. Ее отличает особый пошив: переплетение нитей, придающее готовому изделию одновременно мягкость и плотность. Причем при изготовлении используют нити двух цветов, один из которых обязательно белый. Такую рубашку можно надеть самостоятельно, а можно накинуть поверх футболки или джемпера в прохладный день. Сочетайте эту модель с джинсами или с длинными шортами.

Летом также будет мудро купить льняную рубашку. Стоит жара или нет, в любую погоду носите такую модель, дополняя ее длинной юбкой.