Женский комбинезон — это скучно только до похода в туалет, а там он превращается в увлекательный аттракцион)))
10+ вещей, на которые эффектные итальянки в жизни не потратятся. А вот что с руками оторвут
Италия — настоящий фэшн-уголок. Поэтому многим хочется брать пример с местных модниц, чтобы выглядеть стильно. Мы решили разобраться, какие вещи итальянки почти не носят или вообще никогда не покупают.
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Футболка с крупной надписью
Итальянские модницы признаются, что избегают носить модели с большими, бросающимися в глаза надписями. Они могут надеть только футболку с названием и прочими атрибутами спортивной команды, если идут на соответствующее мероприятие в качестве болельщика.
В остальное же время местные предпочитают однотонные модели. Либо могут выбрать футболку с не очень заметной надписью. Например, с маленькой аккуратной цитатой у плеча.
Короткие шорты
Столь открытую одежду у итальянок не принято носить даже в самую жаркую погоду. По крайней мере, короткие модели местные женщины точно оставят только для пляжного отдыха. А в городе они если и наденут шорты, то лишь бермуды длиной примерно до колена.
Зато очень часто летом в Италии можно встретить женщин в юбках из струящихся материалов. Также здесь популярны широкие брюки палаццо.
Комбинезон
Итальянки любят наряжаться в любой жизненной ситуации. Комбинезон же они считают слишком повседневным предметом гардероба, поэтому он тут не в почете.
Уж тем более местные женщины никогда не наденут эту вещь на торжественное мероприятие. Зато ни одна вечеринка итальянок не обходится без платья. Пусть даже оно будет довольно минималистичное: например, платье-комбинация.
Платье мини без плеч и рукавов
Итальянские женщины избегают чересчур открытой одежды и придерживаются принципа сбалансированности. По их мнению, если платье демонстрирует ноги, тогда руки и плечи стоит закрыть. И наоборот. По этой причине модели, как на фото выше, вряд ли в Италии наденут.
Платья мини местные женщины носят, но в таком случае они подбирают модели с длинными рукавами. Либо подыскивают асимметричную вещь, где открыта только одна рука.
Бледные и мрачные ансамбли
Местные женщины вряд ли облачатся в наряды, полностью выдержанные в нейтральных или темных тонах. Здесь обожают узоры и яркие цвета, поэтому в образе итальянки обязательно будет броский элемент. Более того, девушки смело миксуют насыщенные оттенки и принты.
Так, итальянки запросто могут надеть вещи с двумя разными орнаментами, если они смотрятся гармонично вместе: например, юбку с растительным принтом и блузку с анималистичным. Или дополнить топ в цветок ярким пиджаком. К слову, блейзер розового цвета здесь — обязательная часть гардероба.
Белые носки
В Италии не принято акцентировать внимание на этом предмете гардероба. Поэтому здесь ни у кого не увидите выглядывающие из обуви носки белого цвета.
Вместо этого итальянки носят телесные подследники. Либо, когда это уместно, надевают носки в тон с обувью: например, под торжественные наряды. При этом итальянки никогда не сочетают носки с сандалиями.
Бейсболка
Этот предмет гардероба очень редко можно встретить на итальянках. Они надевают бейсболку исключительно для спортивных мероприятий: например, если собираются заняться фитнесом.
Что итальянки действительно обожают, так это эффектные и элегантные головные уборы. Их любимые модели — кепка-восьмиклинка и шляпа федора. Летом местные женщины также носят соломенные шляпы.
Кроссовки под джинсы
В Италии кроссовки тоже давно уже перекочевали из спортзалов на улицы городов. Однако, добавляя в своей повседневный стиль комфорт, местные не вытесняют из него элегантность. Так, они вряд ли наденут кроссовки под обычные джинсы. Зато с удовольствием дополнят этой обувью игривое летнее платье или женственный брючный костюм.
А еще итальянки — поклонницы нестандартного дизайна. В гардеробе у них могут встретиться не только обычные кроссовки, но и модели с разношерстными узорами.
Спортивный костюм
Хотя кроссовки современные итальянки уже носят, спортивные костюмы они все же не считают повседневной одеждой. Поэтому свитшоты и тренировочные брюки местные девушки оставят для спортзала.
А если итальянкам захочется расслабленного стиля, они предпочтут более элегантные вещи. Например, рубашку с джинсами. Кстати, в теплое время года еще крайне популярны топы, брюки и прочие предметы гардероба изо льна.
Вьетнамки
Итальянки скептически относятся к вьетнамкам. В больших городах тем более не носят такую модель. Поэтому на шлепанцы местные не позарятся. А если уж выберут открытую обувь, то изящные сандалии с аккуратными ремешками, но без перемычки между пальцами.
А вообще в весенне-летний период здесь можно носить балетки. Также итальянки любят эспадрильи, лоферы и легкие кроссовки.
В разные периоды жизни и обувь разная нужна. Вот что стилисты горячо рекомендуют носить в зрелом возрасте.
Комментарии
Бедные итальянки... если бы они знали, что им приписывают стильные гопари из Нурлата)
Тяжко же, однако, жить нашим авторам)) Вероятно, я занимаюсь обесцениванием; ведь есть, есть Великие Проблемы и у комнатных таких, декоративных блoнди, и никто не отменял факта, что их шелковые выхолощенные мозжечки совершенно к основам жизнедеятельности не приспособлены, через что им постоянно кажется, что они интересны каждому прохожему, и всяк при этом норовит сироту казанскую обидеть. С такими-то вводными хорошо уже то, что не укают.