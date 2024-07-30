10+ вещей, на которые эффектные итальянки в жизни не потратятся. А вот что с руками оторвут

Италия — настоящий фэшн-уголок. Поэтому многим хочется брать пример с местных модниц, чтобы выглядеть стильно. Мы решили разобраться, какие вещи итальянки почти не носят или вообще никогда не покупают.

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Футболка с крупной надписью

Итальянские модницы признаются, что избегают носить модели с большими, бросающимися в глаза надписями. Они могут надеть только футболку с названием и прочими атрибутами спортивной команды, если идут на соответствующее мероприятие в качестве болельщика. В остальное же время местные предпочитают однотонные модели. Либо могут выбрать футболку с не очень заметной надписью. Например, с маленькой аккуратной цитатой у плеча.

Короткие шорты

Столь открытую одежду у итальянок не принято носить даже в самую жаркую погоду. По крайней мере, короткие модели местные женщины точно оставят только для пляжного отдыха. А в городе они если и наденут шорты, то лишь бермуды длиной примерно до колена.

Зато очень часто летом в Италии можно встретить женщин в юбках из струящихся материалов. Также здесь популярны широкие брюки палаццо.

Комбинезон

Итальянки любят наряжаться в любой жизненной ситуации. Комбинезон же они считают слишком повседневным предметом гардероба, поэтому он тут не в почете. Уж тем более местные женщины никогда не наденут эту вещь на торжественное мероприятие. Зато ни одна вечеринка итальянок не обходится без платья. Пусть даже оно будет довольно минималистичное: например, платье-комбинация.

Платье мини без плеч и рукавов

Итальянские женщины избегают чересчур открытой одежды и придерживаются принципа сбалансированности. По их мнению, если платье демонстрирует ноги, тогда руки и плечи стоит закрыть. И наоборот. По этой причине модели, как на фото выше, вряд ли в Италии наденут.

Платья мини местные женщины носят, но в таком случае они подбирают модели с длинными рукавами. Либо подыскивают асимметричную вещь, где открыта только одна рука.

Бледные и мрачные ансамбли

Местные женщины вряд ли облачатся в наряды, полностью выдержанные в нейтральных или темных тонах. Здесь обожают узоры и яркие цвета, поэтому в образе итальянки обязательно будет броский элемент. Более того, девушки смело миксуют насыщенные оттенки и принты.

Так, итальянки запросто могут надеть вещи с двумя разными орнаментами, если они смотрятся гармонично вместе: например, юбку с растительным принтом и блузку с анималистичным. Или дополнить топ в цветок ярким пиджаком. К слову, блейзер розового цвета здесь — обязательная часть гардероба.

Белые носки

В Италии не принято акцентировать внимание на этом предмете гардероба. Поэтому здесь ни у кого не увидите выглядывающие из обуви носки белого цвета. Вместо этого итальянки носят телесные подследники. Либо, когда это уместно, надевают носки в тон с обувью: например, под торжественные наряды. При этом итальянки никогда не сочетают носки с сандалиями.

Бейсболка

Этот предмет гардероба очень редко можно встретить на итальянках. Они надевают бейсболку исключительно для спортивных мероприятий: например, если собираются заняться фитнесом.

Что итальянки действительно обожают, так это эффектные и элегантные головные уборы. Их любимые модели — кепка-восьмиклинка и шляпа федора. Летом местные женщины также носят соломенные шляпы.

Кроссовки под джинсы

В Италии кроссовки тоже давно уже перекочевали из спортзалов на улицы городов. Однако, добавляя в своей повседневный стиль комфорт, местные не вытесняют из него элегантность. Так, они вряд ли наденут кроссовки под обычные джинсы. Зато с удовольствием дополнят этой обувью игривое летнее платье или женственный брючный костюм. А еще итальянки — поклонницы нестандартного дизайна. В гардеробе у них могут встретиться не только обычные кроссовки, но и модели с разношерстными узорами.

Спортивный костюм

Хотя кроссовки современные итальянки уже носят, спортивные костюмы они все же не считают повседневной одеждой. Поэтому свитшоты и тренировочные брюки местные девушки оставят для спортзала.

А если итальянкам захочется расслабленного стиля, они предпочтут более элегантные вещи. Например, рубашку с джинсами. Кстати, в теплое время года еще крайне популярны топы, брюки и прочие предметы гардероба изо льна.

Вьетнамки

Итальянки скептически относятся к вьетнамкам. В больших городах тем более не носят такую модель. Поэтому на шлепанцы местные не позарятся. А если уж выберут открытую обувь, то изящные сандалии с аккуратными ремешками, но без перемычки между пальцами.

А вообще в весенне-летний период здесь можно носить балетки. Также итальянки любят эспадрильи, лоферы и легкие кроссовки.