8 беспроигрышных способов носить джинсы так, чтобы отпала челюсть даже у закоренелой модницы

Джинсы — воистину универсальная одежда. Мы изучили модные тренды, советы стилистов и нашли 8 способов носить этот предмет гардероба, которые помогут стать самой стильной дамой в толпе подруг.

1. Выбросить ремень

Ремень — базовый аксессуар, которым можно и скорректировать посадку джинсов, и дополнить образ. Но если хочется прокачать свой стиль, то вместо обычного ремня можно использовать ленты. Их можно продеть в боковые или задние шлевки и завязать кокетливый бантик. Допустимо экспериментировать и с шириной лент, и с материалом, и с цветом — каждый раз будет получаться новый и необычный образ. Если вариант с лентами кажется слишком инфантильным, можно использовать любимый аксессуар многих леди — шейный платок.

2. Обыграть джинсы с разрезами

Штаны с разрезами сами по себе являются довольно любопытным трендом. Есть варианты с разрезами по бокам, с внутренней стороны лодыжки и спереди. Разрез будет привлекать внимание к ногам, поэтому усилить эффект можно стильной обувью. Например, массивными лоферами, сапогами или кроссовками. Но особенно круто такие джинсы выглядят с остроконечными туфлями или босоножками.

3. Взять большую сумку

Елена Ф 5 дней назад Не, уж лучше я с неудобной похожу, если у меня телефон, ключи и карточки.. 🤣 . А с авоськой пойду в продуктовый. И справа слегка не тоут... - - Ответить

Маленькие сумки выглядят стильно и аккуратно, но помещаются в них в лучшем случае телефон и помада. В нынешнем сезоне практичность берет верх, поэтому вместе с любимыми джинсами можно смело носить сумки-тоут.

4. Попробовать что-то новое

Можно сделать джинсы центральной частью образа. Обыграть получится даже простую модель, но с низкой посадкой. Белые джинсы — это вообще очень выигрышно и смело. Особенно если образ монохромный. Если хочется чего-то более экстравагантного, есть модели цвета металлик. Чтобы не превратиться в диско-шар, сочетать такой элемент гардероба лучше всего с чем-то женственным и спокойным. Например, с белой рубашкой или объемным жакетом.

5. Добавить дерзости

Джинсы и кожаная куртка — базовый образ вне времени. Однако его можно сделать интереснее, если вместо классической косухи надеть байкерский бомбер с нашивками. Такая куртка отлично сочетается с джинсами любого кроя и цвета.

6. Забыть о кроссовках

Обувь на каблуке — это красиво, но неудобно. Долгое время в качестве альтернативы мы носили кроссовки на массивной подошве, лоферы и ботинки. Но в моду вернулся давно забытый игрок — балетки. Их легко можно сочетать как с мешковатыми джинсами, так и с более классическими моделями. Самые смелые могут надеть балетки, носок которых имитируют копытце.

7. Присмотреться к непривычным, но крутым фасонам

Скинни и джинсы, сужающиеся к щиколотке, были на пике популярности очень долго. Однако сегодня им на смену пришли более свободные и широкие модели. Если вам нужно что-то универсальное, можно присмотреться к свободным прямым штанам с высокой посадкой или джинсам клеш. Более смелым вариантом станут джинсы, скроенные таким образом, что визуально напоминают форму подковы.

8. Скинни — не приговор