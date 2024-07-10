А как же дурной вкус в виде контрафактных логотипов на видном месте и открытого во всю ширь пуза?
8 беспроигрышных способов носить джинсы так, чтобы отпала челюсть даже у закоренелой модницы
Джинсы — воистину универсальная одежда. Мы изучили модные тренды, советы стилистов и нашли 8 способов носить этот предмет гардероба, которые помогут стать самой стильной дамой в толпе подруг.
1. Выбросить ремень
Ремень — базовый аксессуар, которым можно и скорректировать посадку джинсов, и дополнить образ. Но если хочется прокачать свой стиль, то вместо обычного ремня можно использовать ленты. Их можно продеть в боковые или задние шлевки и завязать кокетливый бантик. Допустимо экспериментировать и с шириной лент, и с материалом, и с цветом — каждый раз будет получаться новый и необычный образ.
Если вариант с лентами кажется слишком инфантильным, можно использовать любимый аксессуар многих леди — шейный платок.
2. Обыграть джинсы с разрезами
Штаны с разрезами сами по себе являются довольно любопытным трендом. Есть варианты с разрезами по бокам, с внутренней стороны лодыжки и спереди. Разрез будет привлекать внимание к ногам, поэтому усилить эффект можно стильной обувью. Например, массивными лоферами, сапогами или кроссовками. Но особенно круто такие джинсы выглядят с остроконечными туфлями или босоножками.
3. Взять большую сумку
Не, уж лучше я с неудобной похожу, если у меня телефон, ключи и карточки.. 🤣 . А с авоськой пойду в продуктовый. И справа слегка не тоут...
Маленькие сумки выглядят стильно и аккуратно, но помещаются в них в лучшем случае телефон и помада. В нынешнем сезоне практичность берет верх, поэтому вместе с любимыми джинсами можно смело носить сумки-тоут.
4. Попробовать что-то новое
Можно сделать джинсы центральной частью образа. Обыграть получится даже простую модель, но с низкой посадкой. Белые джинсы — это вообще очень выигрышно и смело. Особенно если образ монохромный.
Если хочется чего-то более экстравагантного, есть модели цвета металлик. Чтобы не превратиться в диско-шар, сочетать такой элемент гардероба лучше всего с чем-то женственным и спокойным. Например, с белой рубашкой или объемным жакетом.
5. Добавить дерзости
Джинсы и кожаная куртка — базовый образ вне времени. Однако его можно сделать интереснее, если вместо классической косухи надеть байкерский бомбер с нашивками. Такая куртка отлично сочетается с джинсами любого кроя и цвета.
6. Забыть о кроссовках
Да лааадно, прошлый век и неудобно. Кажому случаю - своя обувь. А кроссовки - уместны везде. Надо только по сезону их выбирать.
Обувь на каблуке — это красиво, но неудобно. Долгое время в качестве альтернативы мы носили кроссовки на массивной подошве, лоферы и ботинки. Но в моду вернулся давно забытый игрок — балетки. Их легко можно сочетать как с мешковатыми джинсами, так и с более классическими моделями. Самые смелые могут надеть балетки, носок которых имитируют копытце.
7. Присмотреться к непривычным, но крутым фасонам
Джинсы первые и вторые будут в моде всегда. Джинсы справа - это микро тренд, которые выйдут из моды уже к осени. Да и обувь под них представлена не актуальная.
Скинни и джинсы, сужающиеся к щиколотке, были на пике популярности очень долго. Однако сегодня им на смену пришли более свободные и широкие модели. Если вам нужно что-то универсальное, можно присмотреться к свободным прямым штанам с высокой посадкой или джинсам клеш. Более смелым вариантом станут джинсы, скроенные таким образом, что визуально напоминают форму подковы.
8. Скинни — не приговор
Несмотря на то, что многие стилисты ругают скинни, так или иначе они остаются в гардеробе многих женщин. Если уж решились оставить пару в гардеробе, носить ее нужно правильно. Например, не стоит сочетать их с узкими сапогами. К образу стоит добавить яркие акценты, а еще следить, чтобы джинсы были не слишком длинными.
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Комментарии
Бабушки у подъезда - это модные гуру, на мнение которых нужно всегда ориентироваться.
Где мой самый большой фейспалм?
Идея для следующей статьи:
"Как носить гетры чтобы все дебютантки в округе уронили челюсть"
Пункты 1-9. Носите гетры с балетками, сочетайте с цветочным принтом и т.п.
Пункт 10. Выбирайте смелые сочетания. Не забывайте о тренде этого лета-носите гетры с джинсовым нижним бельем, чтобы создать эффект непринужденно оторвавшихся штанин.
"...джинсы, скроенные таким образом, что визуально напоминают форму подковы..."
Нипонил: это чтобы ноги колесом были? 🤔