11 летних трендов, глядя на которые думаешь: «Лучше буду немодной!» Но есть выход

Каждый год на пике популярности оказываются новые предметы одежды, аксессуары и обувь. Некоторые модные штучки хочется сразу же смести с прилавков, другие же вызывают в лучшем случае удивление. Мы решили собрать трендовые вещи этого сезона, которые вызвали немало споров среди женщин.

Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Блумерсы

O_о 24 минуты назад Вот те самые скандальные блумерсы, а у вас даже не панталоны той же эпохи с зашитой прорехой (между ног была), а натуральные труселя двадцатого века. - - Ответить

Некоторые стилисты предполагают, что за один из самых спорных трендов этого лета нам стоит поблагодарить премьеру третьего сезона сериала «Бриджертоны». Очарованные образом викторианского кружевного белья, барышни решили, что из него поучатся замечательные шорты. Сейчас украшенные оборочками панталоны из мягкого хлопка или шелка, кажется, носят все поголовно. Однако еcть что-то неловкое в том, чтобы рассекать по улице в одежде, больше напоминающей нижнее белье. Да и не очень понятно, куда в таком виде можно отправиться. Ни для работы, ни для шоппинга, ни для простой прогулки по городу они не очень подходят. Лучше уж выбрать короткие и широкие шорты из натуральных материалов.

Платья аля молочница

Вот уже несколько сезонов женственные платья с облегающим корсетным лифом, присборенным овальным вырезом и свободной юбкой пользуются неизменной популярностью. Они достаточно легкие для жаркой погоды и неплохо сочетаются с кедами и балетками. Кажется, все вокруг сходят с ума от этого романтичного стиля. Но некоторым этот тренд уже порядком надоел. Барышни жалуются, что если пройтись по магазинам, то вариантов как одеться — кот наплакал. Либо ты выглядишь как стерва из 90-ых, либо как пастушка, только что сбежавшая с фермы. Кроме того в тесном лифе может быть довольно жарко, поэтому лучше примерить более свободный сарафан.

Вязаные туфли

Сейчас популярностью пользуются любые вязанные вещи: от различных предметов одежды до аксессуаров. Поэтому неудивительно, что вязанная обувь тоже оказалась в тренде. Выглядят туфли свежо и отлично создают летнее настроение, только непонятно, как долго они продержатся при интенсивной носке. А если обувь неправильно постирать, она может испортиться или деформироваться. Лучше выбрать туфли из более прочного материала.

Короткие юбки-баллоны

Другой модный тренд, возвращения которого никто не ждал и не просил — юбка-баллон — снова находится на пике популярности. Эти модели были модны в 80-х годах прошлого века, но настоящей популярностью они начали пользоваться только в начале 2000-х. У некоторых женщин эти пышные юбки, пузырящиеся в районе бедер, вызывают легкий ужас. Дело в том, что такой силуэт тут же прибавляет дополнительной объем нижней части тела, что идет далеко не всем. К тому же подобрать подходящий топ к юбке-баллону — это задача со звездочкой. Лучше примерить юбку-миди чуть расширяющуюся от талии к подолу, благо что такие модели сейчас тоже в моде. К тому же появиться в этом наряде можно и на пляже и в офисе.

Атласные туфли

Атласные туфли на небольшом каблуке сейчас как никогда популярны. Выглядят такие модели женственно и очаровательно, но есть один нюанс. Атлас очень капризный материал и ухаживать за такой обувью будет непросто. Туфли плохо переносят контакт с водой, кроме того, на них легко появляются зацепки. Поэтому лучше оставить их на полке в магазине и обратить внимание на кожаные изделия.

Пантабутсы

Bazzzay.free 3 часа назад Так это пантабутсы ! А мужики и не знают, что они в тренде.... - - Ответить

Этот загадочный предмет туалета — то ли штаны, то ли туфли, — прославился с легкой руки Ким Кардашьян, а недавно в них блеснула и Виктория Бекхэм. Теперь этот когда-то спорный тренд, по мнению дизайнеров окончательно утвердился и никуда не собирается исчезать. Однако у многих женщин к нему возникают вопросы. Во-первых, как эти пантабутсы натягивать и насколько удобно их вообще носить. Во-вторых, как их стирать и можно ли это вообще делать. И, в-третьих, такой предмет туалета выглядит довольно смело, поэтом выгуляв пантабутсы, барышня навряд ли рискнет их снова надеть в ближайшее время. А покупать вещь только для того чтобы единожды всех удивить, кажется некоторой расточительностью. Можно просто примерить туфли с чулками в тон.

Капри

Lilit1313 30 минут назад Идиотто бамбина,ваш "класс" и укоротил и расширил и живот нарисовал.

Ничем не хочу обидеть шикарные льняные штаны,но длина,цвет и резинка одинаково действуют на все типы фигур,только эльфы будут выглядеть в них как в бесформенной тряпочке. - - Ответить

Еще недавно считалось, что капри безнадежно устарели и никто не ожидал их скорого возвращения. Тем более, многим облегающие модели, столь модные в последнем десятилетии прошлого века, казались несколько безвкусными. Однако капри неожиданно возродились во всем блеске славы и именно в обтягивающем варианте. Но такие модели длиной до колена идут далеко не всем, так как визуально укорачивают ноги и нарушают пропорции фигуры. К счастью, широкие свободные штаны с высокой талией, в которых большинство дам выглядит стройнее и выше, все еще в моде.

Меховая обувь

По мнению стилистов, самым провокационным трендом этого сезона стали «пушистые» туфли и ботинки. Причем дизайнеры украшают искусственным мехом любые модели: лодочки, босоножки, мюли и сандалии, а кто-то даже прикрепляет хвостики к каблукам. Выглядят такие туфли смело, но чем-то напоминают знакомые всем домашние тапочки с помпонами. Некоторые же считают эту обувь глупой: как будто кто-то остриг белку и решил приклеить мех к туфлям. Лучше выбрать не менее популярные сейчас босоножки, украшенные объемным цветочным орнаментом или бантами. Такие модели смотрятся женственно и элегантно. К тому же они кажутся более долговечными.

Прозрачная одежда

Голые платья, кажется, не торопятся выходить из моды и с завидной регулярностью появляются на красных дорожках и подиумах. Правда, тренд этот не нов и уже несколько раз был на пике популярности. Стилисты отмечают, что с помощью таких нарядов дизайнеры подчеркивают красоту женского тела и раздвигают границы восприятия одежды. Но, похоже, некоторым людям голые платья уже наскучили. Ведь выглядеть соблазнительно и изящно можно и не задрапировывая себя в прозрачную ткань. Да и примерить такой наряд практически некуда, разве что в ночной клуб. Лучше уж выбрать интересное платье-рубашку, которая нынче тоже в моде.

Пластиковые сандалии

У многих детские воспоминания с летом напрямую связаны с пластиковыми сандалиями, которые, кажется, носили все поголовно. В этом сезоне этот тренд опять находится на пике популярности и на полках магазинов можно найти разнообразнейшие модели всевозможных ярких раскрасок. Однако такие сандалии — это не лучший вариант для жарких деньков. Из-за того что обувь сделана из пластика, ноги в ней постоянно потеют и хозяйка легко может поскользнуться. Более того, некоторые модели быстро нагреваются, из-за чего на стопе появляются волдыри и ссадины. Лучше уж выбрать сандалии, сшитые из кожи.

Туфли на высокой платформе

Светлана БМВ 3 часа назад Если эта обувь со шнурками называется туфли, то значит то, что на ней надето сверху, это брюки. - - Ответить

Этим летом в моду возвращается платформа. Но в отличие от моделей прошлых лет, сейчас особой популярностью пользуются туфли на невероятно высокой платформе. Похоже за этот тренд мы опять же должны поблагодарить последнее десятилетие прошлого века. По мнению некоторых женщин, выглядят такие туфли просто глупо. Кроме того, обувь на высокой платформе, по словам специалистов, не слишком удобна. При ходьбе в ней увеличивается нагрузка не только на мышцы передней части голени, но и на все тело. Можно просто выбрать модель на платформе пониже.