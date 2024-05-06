11 простых советов, которые помогут носить кеды и кроссовки с шиком

Кроссовки и кеды давно уже не считаются исключительно спортивной обувью и их спокойно носят с деловыми костюмами и платьями. Правда, некоторые сочетания, которые считаются писком моды, могут выглядеть своеобразно и безнадежно портят фигуру. Мы решили выяснить какие кроссовки и кеды лучше всего смотрятся с теми или иными летними нарядами.

Белые кроссовки в сочетании с шортами могут выглядеть скучновато

Шорты и белые кроссовки идеально подходят друг другу, но в этом классическом образе не хватает изюминки и он уже многим прискучил. Для того чтобы ансамбль выглядел необычно и свежо, стилисты советуют подобрать интересный топ или яркие украшения. С помощью этой маленькой хитрости повседневный наряд сразу превращается в модный образ. Вместо простой футболки можно примерить легкий жилет или яркое бюстье. Другой вариант: накинуть поверх топа свободный блейзер или дополнить ансамбль необычными бусами.

К деловому костюму стоит подобрать незатейливые кроссовки

AndreA 36 минут назад А какие туфли лучше надевать к спортивному костюму? - - Ответить

Кроссовки и кеды отлично сочетаются с деловыми костюмами, да и носить их в жаркие деньки приятнее, чем тяжелые туфли. Главное, не надевать слишком вычурные модели яркой расцветки или модели, украшенные разнообразными деталями. С деловой одеждой такая обувь смотрится не слишком-то хорошо. Стоит учитывать и цвет костюма. Светлые брюки в сочетании с кедами создают повседневный образ, тогда как на фоне черных или темно-синих костюмов эта обувь кажется чуть более формальной. К деловой одежде отлично подходят черные, коричневые или белые кроссовки.

Спортивные кроссовки отлично сочетаются с платьями и юбками

Спортивные кроссовки необязательно надевать исключительно на тренировки. Если примерить такую обувь с легким хлопковым платьем или юбкой, можно создать необычный, контрастный образ и платье сразу заиграет новыми красками. Правда, стоит учитывать длину и фасон наряда. Коктейльные платья или изысканные модели длиной по щиколотку в сочетании со спортивной обувью выглядят несколько странно и вызывают множество вопросов.

Кеды на платформе отлично подходят к чему угодно

Речь идет не о тяжелых кроссовках с массивной подошвой, которые не сходили со страниц модных журналов несколько лет назад. Подобрать подходящий наряд для такой обуви может быть настоящей морокой. А вот кеды на невысокой гладкой платформе хорошо сочетаются с любыми нарядами, будь то деловой костюм, мешковатые джинсы или легкое платье. Единственное исключение — обтягивающие короткие платья.

Не стоит смущенно прятать носки

Конфуз 1 час назад Красивым женщинам просит все. Если вы не такая, готовьтесь орать, сто впс не ... трогает чужое мнение. - - Ответить

Последний модный тренд, который предлагает демонстративно носить кроссовки и кеды с носками, до сих пор вызывает немало споров. Однако такое сочетание действительно может выглядеть стильно, причем необязательно выбирать исключительно белые носки, яркая цветная пара с необычным рисунком тоже может придать изюминку образу. Главное, не надевать гольфы выше середины икры, иначе барышня тут же превратиться в школьницу.

Короткие юбки и платья лучше смотрятся с элегантными кроссовками

Хотя некоторые стилисты советуют носить короткие платья и юбки с тяжелыми кроссовками на массивной платформе, такое сочетание может исказить естественные пропорции тела. Лучше подобрать к этим нарядам более изящные модели с небольшой подошвой, минимумом деталей и в нейтральных тонах. В такой обуви открытые ноги выглядят элегантнее.

Высокие кеды не слишком дружат с укороченными штанами

Конфуз 1 час назад Укороченные штаны в принципе мало с чем дружат. Особенно, когда у тебя рост - метр с кепкой в прыжке - - Ответить

Такая обувь отлично смотрится с шортами, короткими юбками или мешковатыми брюками. Но в сочетании с укороченными джинсами она тут же укорачивает ноги барышни на несколько сантиметров. Если вы отдаете предпочтение таким штанам, то лодыжки стоит оставить открытыми. Это сразу сделает ноги длиннее.

Тяжелые кроссовки отлично подходят к широким штанам

В сочетании с облегающими джинсами спортивные кроссовки выглядят слишком массивно и образ кажется несбалансированным. Такую обувь лучше носить с мешковатыми, свободными моделями штанов. Подобный ансамбль выглядит одновременно просто и свежо. Главное, подобрать подходящий облегающий топ, иначе тело в такой одежде будет казаться бесформенным.

Юбка-колонна хорошо смотрится с белыми кедами

Сейчас в моду возвращаются длинные прямые юбки до щиколоток, которые были так любимы барышнями в конце прошлого века. Дизайнеры отмечают, что в ближайшее время этот фасон будет популярнее, чем короткие модели. Кажется, к такому наряду идеально подходят сандали или балетки, но на деле простые белые кеды или кроссовки придают образу изюминку и создают более интересное сочетание.

Летние воздушные платья больше не носят со спортивными кроссовками

Elena Marchuk 17 минут назад Эмммм... А в чем разница в этих платьях, кроме цвета? Оба воздушные, покрой один. И боа варианта с кроссовками без наворотов. В чём пойнт? Как определить, кто класс, а кто устарел? - - Ответить

Еще недавно считалось, что легкие платья с юбкой солнце отлично смотрятся с тяжелыми, массивными кроссовками, но сейчас принято отдавать предпочтение более лаконичным образам. Простые кеды без всякой отделки практически не привлекают к себе внимание и на их фоне платье начинает играть новыми красками.

Не стоит слишком перегружать образ

Elena Marchuk 16 минут назад Третий вариант прям очень плохо, мимо всего. В первом может цветов и перебор, но хоть как-то рифмуется. - - Ответить

Яркие цветастые платья с принтом отлично смотрятся с простыми однотонными кедами, а необычные кроссовки с интересными деталями украсят спокойный наряд. Но не стоит сочетать броскую обувь и красочное платье, иначе образ получиться просто ошеломляющим. Если получившийся ансамбль покажется несколько скучным, то различные аксессуары и украшения могут добавить ему изюминки.