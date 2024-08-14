15+ звездных пар, у которых разница в возрасте измеряется не годами, а десятилетиями
Любви все возрасты покорны. И в этом нам помогут удостовериться пары, в которых партнеры, казалось бы, совсем из разных возрастных категорий. Тем не менее, разница в возрасте не помешала им построить счастливые и гармоничные отношения.
1. Дмитрий и Полина Дибровы. Разница в возрасте — 29 лет
2. Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Разница в возрасте — 21 год
3. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Разница в возрасте - 17 лет
4. Александр Асташёнок и Елена Венгржиновская. Разница в возрасте — 13 лет
5. Нонна Гришаева и Александр Нестеров. Разница в возрасте — 12 лет
Нонна умница, талантливая комедийная актриса, мастер пародий, поëт классно, востребована! Наверное и жена умная! Когда она всё успевает?
6. Константин и Валерия Ивлевы. Разница в возрасте — 19 лет
7. Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Разница в возрасте — 21 год
8. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Разница в возрасте — 44 года
9. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Разница в возрасте - 22 года
10. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Разница в возрасте — 36 лет
Крепкая пара, несчастье с дочерью их не отделило, трудно наверное с Кончаловским 🤔А у Юлии получается!
11. Сергей и Елена Маковецкие. Разница в возрасте — 18 лет
12. Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова. Разница в возрасте — 27 лет
13. Александр Мохов и Ирина Огородник. Разница в возрасте — 30 лет
14. Борис Галкин и Ирина Разумихина. Разница в возрасте — 26 лет
15. Юрий Беляев и Татьяна Абрамова. Разница в возрасте — 28 лет
Странная пара-совсем разные, они сами говорят- любовь с первой встречи!
16. Виктор Логинов и Мария Гуськова. Разница в возрасте - 23 года
17. Григорий Лепс и Аврора Киба. Разница в возрасте — 44 года
Сложно в это поверить, но браку Дэвида и Виктории Бекхэм 25 лет, а Том Хэнкс и Рита Уилсон женаты вот уже 36 лет. Совсем недавно мы писали о парочках, которые вместе уже очень много лет, но их любовь, кажется, с каждым годом все только крепнет.