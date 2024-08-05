11 парочек, которые вместе, кажется, уже целую вечность, но их любовь с годами только крепнет

Сложно поверить, но Оззи и Шэрон Осборн в браке вот уже 42 года, а Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас женаты целых 24 года. Мы решили ознакомиться с историями крепких отношений и заодно выяснили в чем состоят их секреты.

1. Дэвид и Виктория Бекхэм, 25 лет в браке

Катерина Лисичкина 1 час назад Девид Бекхэм-очень умный мужчина! Он всегда транслирует восхищение своей женой! От этого и крепкий брак! - - Ответить

Первая встреча Дэвида и Виктории состоялась в 1997 году, тогда же девушка подумала, что любовь с первого взгляда существует. Два года спустя пара официально оформила свои отношения. Вскоре поползли слухи, что спортсмен изменяет супруге, сама же Виктория говорила так: «Это был самый трудный период нашего брака, потому что казалось, что весь мир против нас». А Дэвид как-то обмолвился, что не представляет, как они вообще прошли через все это. На данный момент у пары 4 детей. В одном из интервью Бекхэм уверяла, что на протяжении всей их совместной жизни люди всегда что-то придумывали и домысливали, но они оба понимают, что вместе они сильнее, чем поодиночке. Ну а совсем недавно Виктория выложила на своей странице в соцсети серию фотографий, на которой они с Дэвидом позируют в свадебных нарядах и написала: «Поверить не могу! Прошло уже 25 лет, а они нам по-прежнему подходят!»

2. Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест, 40 лет в браке

Джейми Ли Кертис влюбилась в будущего супруга даже не увидев его вживую. Однажды актриса листала журнал, где была фотография Кристофера и сказала подруге, что выйдет замуж за этого парня. Подруга ответила, что мужчина числится в ее агентстве и она даже пыталась снять фильм с его участием. Джейми Ли Кертис позвонила агенту Геста и передала свой номер телефона для актера, но тот так и не соизволил позвонить. Через некоторое время молодые люди случайно встретились в ресторане, а уже спустя полгода после этой встречи поженились (1984 г.). В 1991 году актриса призналась: «У нас с Кристофером замечательная, но сложная и несовершенная жизнь. Никогда не пойму, как так получилось, что посмотрев на фото этого человека, я поняла, что мы будем вместе». Кстати, в 2016 году Кертис сказала, что эта фотография все еще висит в их доме. Возможно секрет крепкого брака Джейми и Кристофера кроется в том, что они разные, ведь по словам Джейми они с супругом слушают разные радиостанции, читают разные газеты и ложатся спать в разное время.

3. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, 24 года в браке

Катерина Лисичкина 1 час назад Как мне нравится Ли Кёртис! Какая харизма! Сильная и с чувством юмора актриса) - - Ответить

Майкл Дуглас заприметил будущую супругу в роли Элены в фильме «Маска Зорро». В 1998 году пара пересеклась на кинофестивале в Довиле. Спустя 30 минут встречи Дуглас сказал, что станет отцом ее детей и оказался прав. В конце 1999 года пара объявила о помолвке, а уже в следующем году у них родился первенец Дилан. В ноябре 2000-го Майкл и Кэтрин поженились, а в 2003-м у супругов родилась дочь Кэрис. В 2013-м стало известно, что актеры расстаются, однако спустя 8 месяцев разлуки они помирились. Майкл Дуглас убежден, что отношения между партнерами всегда могут быть восстановлены, если они оба готовы работать над ними, он добавил: «Это не может быть улицей с односторонним движением. Да, я без ума от нее и, думаю, что у каждой пары бывают трудные времена». В 2017 году в одном из интервью Кэтрин поделилась секретами прочного брака: «Я думаю, что главные его составляющие — понимание, умение слышать друг друга и крепкая дружба». В этом году Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс будут отмечать 24-летие супружеской жизни.

4. Марк Консуэлос и Келли Рипа, 28 лет в браке

Справа на левом фото — мама Марка

Первая встреча Марка и Келли состоялась в 1995 году. Тогда начинающий актер пришел на кастинг сериала «Все мои дети», в котором уже снималась его будущая супруга. Когда кастинг-директор показал ей фото Консуэлоса, то по признанию девушки: «Передо мной пронеслось все наше совместное будущее. Типа, я уже это видела. Никогда не верила в подобные вещи, но с того момента отношусь к ним со всей серьезностью». Консуэлос же сказал: «Я находил ее весьма очаровательной, но был настолько сосредоточен на работе, что даже не думал о том, что у меня может быть шанс связать с ней будущее». В 1996-м пара поженилась. У актеров трое детей. В 2019-м в одном из интервью Марк сказал про свою супругу: «Я без ума от нее. Она невероятно терпеливая, в этом и есть секрет нашего счастливого брака». Актер убежден, что если бы он не встретил Келли, то был бы женат уже 3-4 раза. В 2023 году Рипа разоткровенничалась, сказав, что ранее ее самая большая жалоба на супруга была в том, что он безумно ревновал и с этим было сложно справляться. Совсем недавно Марк смог перебороть это чувство, так как оно ему тоже мешало. Келли говорила, что у ее мужа самая лучшая улыбка, которую она видела в своей жизни и продолжила: «Когда он улыбается, такое чувство будто на тебя светит солнце».

5. Мэтт Дэймон и Лучана Барросо, 19 лет в браке

AGENCY PEOPLE IMAGE/SIPAEAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

Первая встреча Мэтта и Лучано состоялась в баре в 2003 году. Бароссо работала там барменом, а актер зашел отдохнуть после съемочного дня. Молодые люди разговорились, им было комфортно друг с другом. Деймон пригласил девушку на свидание. Она ответила, что не может никуда пойти, так как у нее 4-летняя дочь, на что Мэтт ответил: «Мне нравится, что ты мама и это твой приоритет». В декабре 2005 года они поженились, для Дэймона это был первый брак, а для Бароссо — второй. Сегодня у пары 4 дочерей. Как-то Мэтт признавался, что ему повезло найти такую жену и дополнил: «Я думаю, что брак — это настоящее безумие. Это просто сумасшествие, но мне нравится быть женатым именно на Лучане». В 2014 году Дэймон рассказал, что секрет их крепких отношений кроется в совместном времяпровождении, ведь в семье действует «правило 2 недель». Так, они никогда не расстаются более чем на 14 дней. Актер подытожил: «Нужно проводить больше времени с человеком, которого любишь. Моя жена — моя родственная душа. И мне не нравится находиться далеко от нее».

6. Дженнифер Коннелли и Пол Беттани, 22 года в браке

CJ Contino / Everett Collection , ABACA / Abaca / East News Катерина Лисичкина 1 час назад Они с годами стали более стильными! Красивая пара! - - Ответить

Судьбоносная встреча актеров состоялась в 2001 году на съемочной площадке фильма «Игры разума», где они оба принимали участие. Когда Дженнифер впервые увидела Пола, то подумала, что он действительно хорош. Пола сразила красота будущей супруги, но он размышлял так: «Ранее я никогда не был так близок к чему-то такому прекрасному. Помню, в моей голове летала мысль, что каждый мужчина, который встречался на пути Дженнифер пытался с ней флиртовать». В 2002-м молодые люди поженились. Что самое интересное, до свадьбы они даже не встречались. Пол говорил, что с первой же минуты их встречи он думал, что они созданы друг для друга. Сегодня пара воспитывает двух детей. Совсем недавно Коннели призналась, что отношения с мужем и детьми являются самыми главными в ее жизни. Размышляя о своей семье, Беттани признался, что брак и дети полностью изменили его жизнь.

7. Адам и Джеки Сэндлеры, 21 год в браке

Allstar / Mary Evans Picture Library / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Катерина Лисичкина 1 час назад Господи! Как хорошо, что есть преданные мужчины, добрые, заботливые, с чувством юмора! - - Ответить

Адам и Джеки познакомились в 1999 году на съемках «Большого папы», где актер играл главную роль, а начинающая актриса — эпизодическую. Еще до того как закрепить свой союз узами брака, они вместе снялись в нескольких картинах и, наконец, в 2003-м молодые люди обменялись брачными клятвами. Впоследствии у них появилось на свет 2 дочери. Спустя 20 лет брака Адам написал пост на своей странице в соцсети: «С 20-летием, моя милая Джеки! Твое „да“ было самым лучшим подарком в моей жизни. Мое сердце принадлежало тебе с первой же секунды, как мы встретились». Как-то журналисты попросили Адама поделиться секретом крепкого брака, на что он ответил: «Мы любим проводить время вместе. Мы пытаемся рассмешить друг друга, всегда выслушиваем и поддерживаем. Просто стараемся изо всех сил. Вот и все. Никогда не думали о том, чтобы не быть вместе. Напротив, всегда говорим лишь о нашем совместном будущем».

8. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц, 22 года в браке

ЛетоПришло 2 часа назад ну хотя бы в личной жизни у людей все в порядке, раз уж с карьерой не сложилось. так жаль, я обожала ее в Баффи. Да и в Опасных связях (в смысле, в римейке, в Жестоких играх) она мне понравилась - - Ответить

Сара и Фредди познакомились в далеком 1997 году на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». С этого момента они стали друзьями, о любовных отношениях речи не шло ведь по признанию, актера они были абсолютно разными людьми. Принц продолжил: «Я просто хотел дружить с ней, так как думал, что она слишком худая и всегда хотел накормить эту девушку». В 2000 году они пошли на первое свидание в ресторан, причем это получилось спонтанно. Тогда планировалось, что они будут ужинать вместе с их общей подругой, однако та не пришла. Молодые люди решили все же встретиться. Позднее Принц говорил, что будущая супруга привлекла его своим аппетитом: «Многие голливудские актрисы в то время ничего не ели, кроме салатов. Сара съела все, включая краба». В сентябре 2002 года пара поженилась. Кстати, они до сих пор ходят в тот ресторан, где состоялось их первое романтическое свидание. Геллар считает, что секрет их долговечного брака в том, что они часто проводят время вместе: «Уберите телефон и проведите хотя бы 10 минут вместе, не отвлекаясь ни на что. Выпейте кофе, выгуляйте собаку, прочитайте сказку своим детям».

9. Мишель Пфайффер и Дэвид Эдвард Келли, 31 год в браке

Впервые Мишель и Дэвид встретились в 1993 году на свидании вслепую, которое организовал их общий друг. Получше узнав Дэвида, Мишель захотела познакомить его со своей сестрой. На что их друг ответил: «Не смей этого делать! Я сижу напротив твоего будущего мужа». Действительно, так и произошло. Уже в конце того же года парочка официально оформила свои отношения. В интервью Пфайффер неоднократно признавалась, что с мужем ей несказанно повезло. Актриса продолжила: «Я никогда не воспринимала его как должное. Никогда не встречала человека, который был бы более честным, чем мой муж. Я обожаю его юмор и интеллект, он действительно очень милый. Если вы не будете уважать своего партнера, то он вам надоест». Кстати, супруги предпочитают разделять семейную и рабочую жизнь, так что они не участвуют в совместных проектах. Как-то Мишель говорила: «Я видела много пар, у которых был удачный брак, но затем они начинают работать вместе и уже в следующем году подают на развод».

10. Оззи и Шэрон Осборн, 42 года в браке

Оззи и Шэрон познакомились в далеком 1970-м, когда ее отец был менеджером группы Оззи Black Sabbath. Однако они начали встречаться примерно в 1980-м, а спустя 2 года поженились. Вскоре у них появилось на свет трое детей. Но не всегда их отношения были гладкими. Так, в 2016 году пара ненадолго рассталась, когда стало известно о 4-летнем романе мужа на стороне. В день примирения Шэрон публично простила своего супруга, добавив, что для завоевания ее доверия уйдет много времени и продолжила: «Мы вместе 36 лет, 34 года брака за спиной. Я даже не могу представить свою жизнь без него». Как-то Шэрон говорила, что хорошо знала своего избранника, выходя за него замуж и подытожила: «Независимо от того насколько плохо он себя ведет, прав он или же нет в какой-то ситуации, но я все равно его люблю. <...> Он — единственный мужчина, кроме моего отца, которого я когда-то любила. Я его обожаю».

11. Том Хэнкс и Рита Уилсон, 36 лет в браке

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Первая встреча Тома и Риты состоялась в 1981 году на съемочной площадке «Закадычных друзей». В то время Хэнкс был женат, но это не помешало молодым людям дружить. В 1985-м они сыграли влюбленных в фильме «Волонтеры» и в тот момент между ними произошла химия. Спустя 3 года актеры поженились. Впоследствии у них родилось 2 сыновей. В 2012 году Уилсон рассказала об одном трогательном моменте, связанном с супругом: «Как-то мы стояли на светофоре, держась за руки. Том посмотрел на меня и сказал: „Я хочу, чтобы ты знала. Тебе не нужно ничего менять в себе, чтобы быть со мной“. Вся его любовь словно прошла через меня». В 2015 у нее диагностировали рак молочной железы, Рита очень переживала как на это отреагирует супруг, но он ее окутал невероятной заботой, а эта трудность даже сделала их ближе друг к другу. Уилсон говорила, что Том — один из самых умных людей, которых она знает и ежедневно в течение этих многих супружеских лет он дарит ей улыбку.