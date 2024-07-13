8 красавчиков, по которым плачет полпланеты, наконец решили стать отцами

Мы были ошарашены, когда прочитали новости о том, что некоторые звездные красавчики уже обзавелись первенцами, а у других они вот-вот на подходе. Так вот, посмотрите, кто из них в этом году познал радости отцовства, а кому это вскоре предстоит.

1. Генри Кавилл — 41 год

Evan Agostini / Invision / East News Lilit313 1 час назад Эээ..в последнее время мне даже сказать тут нечего. Если мат исключить. - - Ответить

В октябре 2022 года Генри Кавил представил общественности свою возлюбленную Натали Вискузо. Недавно на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел» он объявил журналистам о том, что они ожидают первенца. Кавил сказал: «Мы с Натали оба очень взволнованы».

Еще в 2017 году актер говорил об отцовстве следующим образом: «Если у меня когда-нибудь будут дети, я хочу быть отцом, который будет бегать за ними. Даже уже сейчас можно сказать, что отцовство для меня становится довольно поздним. Но я хочу быть подтянутым и здоровым отцом, а не ковыляющим дяденькой».

2. Джастин Бибер — 30 лет

Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году. Спустя 2 года брака певец в одном из шоу признался: «У нас будет столько детей, сколько пожелает родить сама Хейли. Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас была большая компания из малышей. Но это ее тело, значит и ее дело. Думаю, она сама хотела бы нескольких малышей». И добавил, что есть некоторые точки роста, которых его супруга хочет достичь, поэтому с рождением детей они повременят.

В мае 2024-го Джастин Бибер выложил видео, на котором он запечатлен со своей супругой с округлившимся животиком. Новость сразу жу завирусилась и попала в газетные заголовки. Отреагировала на это событие и мама Джастина — она опубликовала видео, в котором сказала, что ее сын и невестка будут лучшими родителями нас свете.

3. Томас МакДонелл — 38 лет

Vianna 1 час назад Полпланеты по нему плачет? Я его первый раз вижу, если честно. И то не как красавчика. а совершенно заурядного чувака. Правда, как эдми выбирает фотки, может, и красавчик вне этого сайта - - Ответить

Томас МакДонелл и Джейн Леви состоят в отношениях с 2011 года. И вот спустя 13 лет пара объявила о том, что они ждут ребенка. Тогда Леви, звезда сериала «Необыкновенный плейлист Зои», в котором, кстати, засветился и ее бойфренд, разместила у себя на страничке в соцсети фото с официального мероприятия, на котором у нее был заметен округлившийся животик.

4. Роберт Паттинсон — 38 лет

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News Ana.Rok 10 минут назад Может, не зря они скрывали свой "роман"? Не выглядят они счастливой парой - - Ответить

Впервые о романе Роберта Паттинсона со Сьюки Уотерхаус, кстати, бывшей девушкой Брэдли Купера, заговорили в 2018 году. Однако сама пара не подтверждала любовных отношений. Актер дал первые публичные комментарии о романе со Сьюки лишь в апреле 2019 года. Спустя 4 года Уотерхаус на своей страничке в соцсети опубликовала фото, на котором было отчетливо видно, что она ожидает ребенка. В конце марта 2024 года пару заметили на прогулке, во время которой Роберт вез детскую коляску.

Совсем недавно Паттинсон поделился с журналистами своими эмоциями по поводу родительства: «Появление ребенка заставляет меня чувствовать очень старым и одновременно с этим очень молодым. Моя дочь такая милая. Я поражен тем, как проявляется ее личность. Ей пока три месяца, а я уже вроде как вижу, кем она является сейчас».

5. Адам Дивайн — 40 лет

Lilit313 1 час назад Спасибо за подсказку,вспомнила его по Стажеру. Но..красавчик?? Если он красавчик,то ДеНиро там вообще..Бог? - - Ответить

Адам Дивайн, известный широкой аудитории по телесериалу «Трудоголики» и фильмам «Идеальный голос» и «Стажер», совсем недавно стал папой. Он начал встречаться со своей нынешней возлюбленной Хлои Бриджес в 2015 году. А спустя 6 лет они официально оформили свои отношения. В 2023 году пара объявила о том, что ждет первенца, ну а в феврале 2024 года малыш уже появился на свет.

6. Малума — 30 лет

Впервые певец заявил о том, что его семья скоро станет больше в октябре 2023 года. Он сказал следующее: «Музыка — единственный способ общения с поклонниками, и я хотел сообщить им, что у меня будет ребенок. Это идеальное время для всего того, чем я живу. Я ищу больше личного опыта <...> Я также хочу расти как человек, а не только как артист». Тогда же Малума признался, что всегда мечтал стать отцом.

В марте 2024 года Малума стал отцом. На следующий день после рождения дочери он выложил пост, где поделился серией черно-белых снимков, на которых он запечатлен с первенцем и со своей девушкой Сусанной Гомес. Свои восторженные комментарии к этой новости оставили многие знаменитости, в том числе и Донателла Версаче. Певец частенько выкладывает фото с дочерью, а один из постов и вовсе сопроводил следующей подписью: «Мои первые 15 дней в качестве папы — это лучшее, что в было жизни».

7. Оли Грин — 27 лет

Многим зрителям Оли Грин знаком по роли Руперта Финча, университетского приятеля принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которую он сыграл в сериале «Корона». В феврале 2022 года у молодого человека завязались отношения с 40-летней актрисой Сиенной Миллер. Сам парень предпочитает держать свою личную жизнь в тайне, ведь в соцсетях он публикует контент, который связан исключительно с работой. О беременности Сиенны Миллер стало известно в августе 2023 года, а в декабре актриса рассказала, что они с возлюбленным находятся в ожидании дочери. И вот в самом начале 2024 года Оли Грин впервые стал отцом, для Сиенны Миллер же это второй ребенок.

8. Али Фазал — 37 лет

Али Фазал — звезда фильма «Виктория и Абдул», совсем скоро станет папой. В феврале 2024 актер разместил пост о том, что они с супругой Ричей Чадхой ждут первенца, снабдив фото подписью: «Крошечное сердцебиение — самый громкий звук в нашем мире». Ожидается, что ребенок появится на свет уже в июле.

Рича Чадха и Али Фазал познакомились на съемочной площадке в 2012 году. Их роман закрутился не сразу, сначала у них была крепкая дружба, которая позднее переросла в любовные отношения. И, наконец-таки, в 2022 году пара связала себя узами брака.

А совсем недавно мы писали про голивудских красавчиков, чья красота со временем лишь набрала обороты. Вы только посмотрите как сейчас выглядят Крис Пайн, Ченнинг Татум, Том Хиддлстон и другие звезды.