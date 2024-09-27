9 модных вещей, которые применить в реальной жизни сложно. И чем их можно заменить
Из модных статей в интернете на нас сыплются горы трендов. Но далеко не все из них можно использовать в реальности. Какие-то вещи трудно сочетать с другой одеждой. Некоторые просто неудобны. А есть тренды, которые больше напоминают шедевр сюрреализма. Мы разобрались, без каких ультрамодных вещей можно обойтись, и нашли достойные альтернативы.
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Ажурный джемпер
Вещи в стиле кроше хороши в летнем гардеробе. А вот осенью, как считают эксперты по стилю, они уже не уместны. Свитеры «с дырками» не подходят для холодов, к тому же не особо эстетично выглядят.
Гораздо интереснее будет смотреться модель без кружевного узора, из плотного и мягкого материала. Например, из кашемира. И сочетать этот джемпер можно много с чем: хоть с джинсами, хоть с шелковой юбкой.
Ярко-розовая одежда
Ярко-розовый цвет с недавних пор ворвался в мир моды и все еще не сдает позиции. Но эксперты по стилю утверждают: прийти в розовом платье на праздник — неплохая идея. В обычной же жизни трудно сочетать такие вещи с чем-то еще и собрать гармоничный образ.
По мнению экспертов, ничего удачнее одежды нейтральных и приглушенных оттенков еще не придумали. Например, варианты для осени — верблюжий и шоколадный цвета. Они универсальны и выглядят благородно.
Прозрачные вещи
А чего у вас фигура "нелестно" выглядит в прозрачной одежде? Займитесь уже своей фигурой-то.))
Фигура выглядит нелестно в одежде, сделанной из прозрачного материала. Стилизовать подобные вещи так, чтобы образ получился достойным, крайне трудно. А если надевать что-то под эту одежду, то лук рискует выйти неопрятным и несуразным.
Можно подобрать вещь с одним прозрачным элементом. Например, рукавами. Но капризная погода такой стиль не оценит: одежда с прозрачными деталями обычно делается из тонких материалов, и в ней легко продрогнуть.
Поэтому, если говорить об альтернативах на осенне-зимний сезон, секретов не будет. Эксперты рекомендуют обычные закрытые вещи. Можно просто подобрать чуть более откровенную одежду: например, юбку миди или джемпер со спущенными плечами.
Маленькая сумка
Хотя микро-сумки по-прежнему в тренде, эксперты по стилю не рекомендуют заполнять ими свой гардероб. Прежде всего, сумка должна быть вместительной и функциональной. А миниатюрные модели далеки от понятия «практичность».
Поэтому чем крупнее сумка, тем лучше. Самый удобный вариант — это тоут. И, кстати, он необязательно должен выглядеть, как громоздкий багаж. Среди тоутов можно найти много элегантных, женственных моделей.
Платье мини
В макси, которое "слегка облегает ноги", очень неудобно заходить в общественный транспорт ))
Модели мини с вероятностью в процентов 90 будут пылиться в шкафу и ждать своего звездного часа. Ведь надеть ультракороткое платье можно разве что на праздник или вечеринку. К тому же оно далеко не всегда подчеркивает достоинства.
Эксперты уверены: чтобы сделать образ привлекательнее, необязательно открывать ноги. Выглядеть грациозно можно и в платье макси. Главное — подыскать модель, которая слегка облегает ноги.
Укороченная футболка
Эксперты не рекомендуют облегающую короткую футболку, так как она открывает живот и тем самым портит образ. Лук получится гораздо элегантнее, если носить закрытую вещь свободного кроя. Например, рубашку оверсайз. И актуальна она не только в жару.
Понадобится женственный наряд для теплой погоды — можно подобрать приталенную блузку без рукавов. В сочетании с укороченными брюками она добавит образу шарма. А когда нужна будет более неформальная, повседневная вещь, пускайте в ход футболку классической длины.
Пиджак с громоздкими подплечниками
Блейзеры с широкими плечами, которые были модны в 1980-х, вернулись на подиумы. Однако эксперты по стилю скептически относятся к тренду. В образах с такими пиджаками мало изящества. А порой подплечники настолько огромны, что выглядят несуразно.
Эксперты уверены: все хорошо в меру. Модели с широкими плечами могут выглядеть симпатично, если подкладки не выступают далеко за пределы тела. Тогда образ останется сбалансированным.
Балетки с круглыми мысами
В последние годы случилось триумфальное возвращение балеток. Они и впрямь могут выглядеть интересно. Но только не когда у них короткие круглые мысы. Визуально такой мыс некрасиво обрубает стопу. К тому же, по мнению экспертов, подобная обувь, хоть и мелькает на неделях моды, на самом деле попахивает нафталином.
А вот что действительно стильно, так это балетки с вытянутыми квадратными мысами. Также приглядитесь к остроносым моделям.
Брюки карго
Как утверждают эксперты по стилю, брюки карго — тренд не очень удачный. Они громоздкие, а человек в них выглядит, как подросток. Ведь лет 30 назад вещь была в моде у тинейджеров.
Вместо брюк карго стоит приобрести просто широкие джинсы. Они гораздо элегантнее, сочетаются с чем угодно, к тому же вечно актуальны. В отличие от карго, мода на которые, по мнению экспертов, скоро сдуется.
Взгляните, какие прелестные и удобные вещи мы отыскали среди моря трендов. Плюс 10 пунктов к осеннему виш-листу.
Комментарии
Ох как я не люблю, когда советуют, как нужно одеваться. Это очень индивидуально!
Эксперты утверждают, эксперты рекомендуют, эксперты уверены... - кто они, эти эксперты?
"Про моду" тут уже и откомментить нечем, настолько скучно. Поэтому я принесу веселенького. Вот какая красота мне предложена контекстной рекламой. Короче, чтоб вы понимали в моде!