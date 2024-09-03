8 признаков, по которым можно в два счета отличить качественные джинсы от дешевого барахла

Хотя бы одна пара джинсов, вероятно, если в гардеробе каждого человека. Они удобные и легко сочетаются почти с любым верхом. Но чтобы джинсы служили верой и правдой не один год, они должны быть качественными. Найти такие можно, если знать несколько простых правил.

Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Изнаночная сторона не того цвета

Настоящие джинсы с внешней стороны должны быть темнее, чем с внутренней. Это связано с особенностью саржевого плетения, которое используют при работе с денимом: окрашиваются только те нити, что будут преобладать на внешней стороне. А вот нити изнанки зачастую остаются белыми. Если понравившаяся в магазине пара с обеих сторон одинакового цвета, это может быть тревожным звоночком.

Некачественная обработка краев

Отогните джинсы и внимательно изучите обработку краев на швах. У качественного изделия это место будет аккуратно разглажено по центру, а каждый край обработан отдельно. Производители менее качественных и дешевых моделей зачастую просто сшивают два края вместе. В итоге это место получается более толстым, а джинсы могут быть не такими уж комфортными в носке.

Чистый хлопок в составе

evairisha 14 минут назад согласна что во многих моделях 100% хлопок и они плохо держат форму при носке - - Ответить

Натуральный деним — очень прочный материал. Однако и он не лишен недостатков. Во-первых, он сильно садится после первой стирки. Во-вторых, ему может понадобиться довольно много времени, чтобы стать более мягким и сесть по фигуре. Решает эту проблему наличие лайкры, полиэстера или спандекса в составе. Особенно это важно для поклонников обтягивающих моделей. Оптимальная часть эластичного материала — от 0,5 до 3%. Если процент будет больше, есть вероятность, что джинсы быстро растянутся и потеряют форму.

Ничем не укрепленные уголки

Сегодня вся металлическая фурнитура на джинсах воспринимается исключительно как декоративный элемент. Но на деле все эти заклепки нужны не просто так. Их устанавливают в местах повышенного износа, чтобы укрепить ткань и увеличить долговечность вещей. Важный нюанс - заклепки должны быть функциональными, а не просто быть нашиты поверх ткани. Кроме того, стоит обратить внимание на их материал. Если он тусклый или выглядит дешево, то есть риск, что со временем заклепки начнут покрываться коррозией и попросту испортят вещь. Джинсы справа в коллаже выше - отличный выбор. Если на ваших джинсах заклепок нет вовсе, это не повод для паники. Просто присмотритесь к уголкам карманов. Если вместо заклепок производитель использовал усиленные крестообразные швы, то такие джинсы тоже можно считать качественными и надежными. А вот если в уголках нет никакого укрепления, вы можете 100 раз пожалеть о покупке.

Слабые швы

По качеству швов можно определить долговечность джинсов. Они должны быть визуально крепкими и без торчащих ниток. Особое внимание нужно уделить боковым швам, швам по подолу и на карманах. Наиболее крепкими считаются двойная или цепная строчки. Если выбираете модель с одинарной строчкой по швам, убедитесь, что производитель использовал достаточно крепкую и толстую нитку. Еще один способ проверить швы — просто растянуть их. Если вы слышите треск ткани или видите, как расползаются нитки, — это верный признак некачественного изделия. Скорее всего, при ежедневной носке такие джинсы не прослужат долго.

Мягкая ткань

ELESIK 1 час назад А растянуть швы и услышать треск ткани - это не значит порвать вещь? Прям в магазине, ещё до покупки. Не, ну правильно, кто ж нормальный будет свою шмотку рвать? - - Ответить

Может звучать нелогично, но во время первой примерки джинсы не должны быть мягкими и удобными. Все потому, что качественному дениму нужно время, чтобы разносится и принять форму вашего тела. Если джинсы изначально кажутся очень мягкими и комфортными, то, скорее всего, они пошиты не из самой качественной ткани.

Недостаточное количество шлевок

Если вы привыкли носить джинсы с ремнем, то количество шлевок лучше посчитать еще в магазине. Их должно быть не меньше 5. В противном случае ремень может провисать и плохо сидеть. Для придания прочности некоторые производители используют так называемые двойные шлевки. Это когда под большой петлей основной шлевки есть еще одна поменьше. Такая конструкция более износостойкая. А еще позволяет комфортно носить ремни разной ширины.

Количество и качество карманов

Melancholy 1 час назад Не кажется ли вам, господа писатели, что вы уже слегка переигрываете со сленгом гопников? - - Ответить

На некачественных джинсах карманы зачастую несут исключительно декоративную функцию. В них в принципе невозможно что-либо положить, потому что они слишком маленькие. А если положить что-то все же удастся, появляется неприглядный контур. Попробуйте убрать в карманы телефон, ключи или кошелек и посмотрите, как это выглядит. Стоит обратить внимание и на количество карманов. Обычно их четыре — два спереди и два сзади. Однако классикой считаются джинсы с пятью карманами, пятый — это маленький кармашек внутри одного из двух передних. Сегодня он не несет практической пользы. Но его наличие говорит о том, что производитель не экономил на деталях и стремился воссоздать тот самый узнаваемый вид классических джинсов.