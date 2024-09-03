согласна что во многих моделях 100% хлопок и они плохо держат форму при носке
8 признаков, по которым можно в два счета отличить качественные джинсы от дешевого барахла
Хотя бы одна пара джинсов, вероятно, если в гардеробе каждого человека. Они удобные и легко сочетаются почти с любым верхом. Но чтобы джинсы служили верой и правдой не один год, они должны быть качественными. Найти такие можно, если знать несколько простых правил.
Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Изнаночная сторона не того цвета
Настоящие джинсы с внешней стороны должны быть темнее, чем с внутренней. Это связано с особенностью саржевого плетения, которое используют при работе с денимом: окрашиваются только те нити, что будут преобладать на внешней стороне. А вот нити изнанки зачастую остаются белыми. Если понравившаяся в магазине пара с обеих сторон одинакового цвета, это может быть тревожным звоночком.
Некачественная обработка краев
Отогните джинсы и внимательно изучите обработку краев на швах. У качественного изделия это место будет аккуратно разглажено по центру, а каждый край обработан отдельно. Производители менее качественных и дешевых моделей зачастую просто сшивают два края вместе. В итоге это место получается более толстым, а джинсы могут быть не такими уж комфортными в носке.
Чистый хлопок в составе
Натуральный деним — очень прочный материал. Однако и он не лишен недостатков. Во-первых, он сильно садится после первой стирки. Во-вторых, ему может понадобиться довольно много времени, чтобы стать более мягким и сесть по фигуре.
Решает эту проблему наличие лайкры, полиэстера или спандекса в составе. Особенно это важно для поклонников обтягивающих моделей. Оптимальная часть эластичного материала — от 0,5 до 3%. Если процент будет больше, есть вероятность, что джинсы быстро растянутся и потеряют форму.
Ничем не укрепленные уголки
Сегодня вся металлическая фурнитура на джинсах воспринимается исключительно как декоративный элемент. Но на деле все эти заклепки нужны не просто так. Их устанавливают в местах повышенного износа, чтобы укрепить ткань и увеличить долговечность вещей.
Важный нюанс - заклепки должны быть функциональными, а не просто быть нашиты поверх ткани. Кроме того, стоит обратить внимание на их материал. Если он тусклый или выглядит дешево, то есть риск, что со временем заклепки начнут покрываться коррозией и попросту испортят вещь. Джинсы справа в коллаже выше - отличный выбор.
Если на ваших джинсах заклепок нет вовсе, это не повод для паники. Просто присмотритесь к уголкам карманов. Если вместо заклепок производитель использовал усиленные крестообразные швы, то такие джинсы тоже можно считать качественными и надежными. А вот если в уголках нет никакого укрепления, вы можете 100 раз пожалеть о покупке.
Слабые швы
По качеству швов можно определить долговечность джинсов. Они должны быть визуально крепкими и без торчащих ниток. Особое внимание нужно уделить боковым швам, швам по подолу и на карманах.
Наиболее крепкими считаются двойная или цепная строчки. Если выбираете модель с одинарной строчкой по швам, убедитесь, что производитель использовал достаточно крепкую и толстую нитку.
Еще один способ проверить швы — просто растянуть их. Если вы слышите треск ткани или видите, как расползаются нитки, — это верный признак некачественного изделия. Скорее всего, при ежедневной носке такие джинсы не прослужат долго.
Мягкая ткань
А растянуть швы и услышать треск ткани - это не значит порвать вещь? Прям в магазине, ещё до покупки. Не, ну правильно, кто ж нормальный будет свою шмотку рвать?
Может звучать нелогично, но во время первой примерки джинсы не должны быть мягкими и удобными. Все потому, что качественному дениму нужно время, чтобы разносится и принять форму вашего тела. Если джинсы изначально кажутся очень мягкими и комфортными, то, скорее всего, они пошиты не из самой качественной ткани.
Недостаточное количество шлевок
Если вы привыкли носить джинсы с ремнем, то количество шлевок лучше посчитать еще в магазине. Их должно быть не меньше 5. В противном случае ремень может провисать и плохо сидеть.
Для придания прочности некоторые производители используют так называемые двойные шлевки. Это когда под большой петлей основной шлевки есть еще одна поменьше. Такая конструкция более износостойкая. А еще позволяет комфортно носить ремни разной ширины.
Количество и качество карманов
Не кажется ли вам, господа писатели, что вы уже слегка переигрываете со сленгом гопников?
На некачественных джинсах карманы зачастую несут исключительно декоративную функцию. В них в принципе невозможно что-либо положить, потому что они слишком маленькие. А если положить что-то все же удастся, появляется неприглядный контур. Попробуйте убрать в карманы телефон, ключи или кошелек и посмотрите, как это выглядит.
Стоит обратить внимание и на количество карманов. Обычно их четыре — два спереди и два сзади. Однако классикой считаются джинсы с пятью карманами, пятый — это маленький кармашек внутри одного из двух передних. Сегодня он не несет практической пользы. Но его наличие говорит о том, что производитель не экономил на деталях и стремился воссоздать тот самый узнаваемый вид классических джинсов.
О том, как со вкусом стилизовать джинсы под любой образ, мы рассказали в другой нашей статье.
Комментарии
Не написано главное. Как выбрать джинсы, которые не протрутся в паху после первого же сезона? И существуют ли они сейчас вообще?
Ношу классические джинсы, купленные мне отцом, когда мне было 15 лет. Сейчас мне 54 - ношу их до сих пор, прочные - сносу им нет. Правда, где-то с 20 до 50 лет их не носила, а потом нашла в шкафу и очень рада, размер у меня не изменился со школьных лет.