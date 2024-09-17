10 вещей, которые стоит купить этой осенью, даже если шкаф уже ломится от одежды

Интернет пестрит заголовками: такие или сякие вещи необходимо купить, чтобы быть в этом сезоне самой модной. Но порой эти наряды непрактичны или в повседневной жизни выглядят нелепо. Мы же постарались собрать тренды, которые получится вписать в гардероб каждой женщине, и при этом не выглядеть неуместно в офисе или на улицах города.

Блузки в стиле бохо

На смену лаконичным шифоновым и шелковым блузкам вернулись блузы с рюшами. Подойдут варианты нейтральных натуральных оттенков. Завершить образ могут большие солнцезащитные очки, которые осенью еще очень даже актуальны.

Одежда и обувь с животным принтом

Монохромные образы уже немного приелись. Этой осенью хочется носить что-то более яркое, к примеру вещи с животным принтом. Для тех, кому леопардовые штаны или юбка кажутся слишком уж смелыми, советуем начать с чего-то менее радикального, например, приобрести леопардовую обувь.

Оливковый плащ

Наряду с бордовым оливковый — один из самых модных цветов осени 2024 года. Такой глубокий цвет делает образ дороже. К примеру, можно сделать оливковый маникюр. Или купить трендовый плащ в необычном цвете — это точно выделит вас из толпы бежевых прохожих.

Бордовая сумка

Как мы писали выше, бордовый этой осенью носят буквально все. Чтобы не отставать от тренда, обратите внимание на аксессуары этого цвета. Их легко вписать в гардероб. А если выбрать актуальную модель современной формы, носить ее можно не только в 2024 году, но и еще много сезонов.

Белое платье

Об этой покупке вы вряд ли пожалеете. Кажется, что белое или молочное базовое простое платье никогда не выйдет из моды. И обыграть его можно по-разному: как в более классических образах, так и надев с кроссовками и спортивной курткой.

Черные слаксы

Это еще одно покупка на все времена. Универсальные черные слаксы — прекрасный вариант для тех, кто устал от оверсайз-штанов и узких джинсов. Сочетать их можно с другими трендовыми вещами из нашей подборки, например, с блузой и бордовой сумкой.

Атласные брюки в пижамном стиле

Осенью 2024 года оверсайз мода уже начала себя изживать. К примеру, на замену объемным штанам пришли более лаконичные, но не менее удобные модели. Например, атласные брюки в пижамном стиле. Стилисты советуют выбирать натуральные оттенки.

Брюки шоколадного цвета

Еще один хороший вариант для осенней капсулы — брюки коричневого цвета. Они, кстати, отлично сочетаются с оливковыми и бордовыми вещами. Стилизовать их можно любым способом, например, надев белую футболку и кожаную куртку, — это вообще роскошно.

Шелковый платок

Сейчас все реже шарфы и платки носят по старинке, завязав на шее. Обычно их повязывают кто во что горазд. Например, вплетают в прическу, повязывают на голову или прикрепляют на сумку. Это помогает сделать образы интереснее.

Цветные колготки

Мы привыкли, что яркие колготки обычно носят дети в детском саду. Однако с каждым годом их популярность растет. И сейчас это самый писк моды. Носить их можно практически с чем угодно — нет никаких правил. Стилисты советуют экспериментировать и пробовать различные сочетания.