Шпилька, безусловно, выглядит красиво и элегантно. Но очень непрактично. И не каждая девушка умеет красиво ходить в такой обуви. Я за практичность и мобильность
10 моделей обуви, которые в этом году стоит заменить на более трендовые варианты
Подбирать обувь — то еще удовольствие. То цена кусается, то размер не подходит. Многие люди могут днями и неделями ходить по магазинам в поисках хороших вариантов. И как же обидно, когда купленная пара вскоре оказывается устаревшей. Именно поэтому нужно следить за модными трендами и учитывать их при выборе обуви.
Обувь на толстом каблуке
В этом году в антитрендах оказался толстый каблук. Он, конечно, был очень удобный, но теперь в моде более утонченные варианты обуви со шпильками. А для самых смелых модные показы предлагают горячий хит — позолоченный каблук.
Лодочки с открытым носком
С открытым носком очень удобная обувь, с открытой пяткой-как правило нет
В этом году открытый носок на обуви был на пике популярности. За исключением классических лодочек — именно такой вариант стал устаревшим. Но есть отличная альтернатива — босоножки-лодочки. У них закрытый носок, но открыта пятка, которая поддерживается ремешком. Такая модель обуви выглядит роскошно, да и к тому же она комфортная.
Туфли с круглым носком
Обувь с закругленным носком в этом году устарела. Поэтому лучше повременить с покупкой таких моделей, а уже имеющуюся пару положить на антресоли. Сейчас актуальный носок квадратный или острый. Последний, кстати, визуально делает ноги длиннее.
Обувь на массивной платформе
Туфли и босоножки с высокой и массивной платформой устарели. Может быть, это даже и хорошо, ведь они делали весь образ тяжелым, неизысканным. В тренде сейчас аккуратная скульптурная платформа.
Топ-сайдеры
Обувь, которая изначально была придумана для того, чтобы ходить в ней по яхте, должна применяться по назначению. Она не стильная и не поднимает образ на новый уровень. Есть более элегантные модели — например, трендовые сетчатые балетки.
Туфли с прозрачными вставками
Эксперты говорят, что некогда популярная прозрачная обувь хорошо выглядит только на моделях. А в реальности в таких туфлях ноги будут потеть. Кроме того, прозрачные вставки зажимают часть кожи, и кажется, будто на этом месте она белее. Да и впрочем, такая обувь уже устарела. Лучше уж выбрать обычные туфли базового цвета.
Неоновая обувь
Так сильно устарело, что даже правая нога с левой местами поменялись 😂
В этом году вышли из моды и некоторые цвета обуви. Например, неоновые модели больше не в тренде. Да и много ли образов можно с ними придумать? А вот пастельные оттенки выглядят благородно и подходят к любому наряду.
Обувь с кучей завязочек
Завязки и ремешки в этом году были на пике популярности. Но тут главное не переборщить. Слишком «перешнурованные» ноги визуально выглядят короче. Да еще и завязки впиваются в кожу, что тоже выглядит не очень хорошо. А вот минималистичные ремешки поднимут образ на новый уровень.
Модели д’Орсе
Ващщщпэ наплевать! Выглядит очень стильно и удобно, я б носила не снимая, будь у меня такая пара.
Обувь д’Орсе — это вариант с закрытыми пяткой и пальцами, но открытым сводом стопы. Мы не знаем, чем дизайнерам такая обувь не угодила в этом году, однако она уверенно вышла из моды. Возможно, такая модель не очень практична, ведь в вырез попадают камешки и песок, при этом пальцы и пятка в жару потеют. Лучше присмотреться к сандалиям «полулоферам».
Балетки в буквальном понимании этого слова
На модных показах в этом году произошло громкое возвращение балеток, они вновь стали популярными. Однако эксперты говорят, что лучше не выбирать туфельки, похожие на настоящие пуанты. Лучше отдать предпочтение более дерзким вариантам с заклепками или другими необычными деталями.
Осень — отличное время, чтобы обновить гардероб и поэкспериментировать со стилем. Если вам тоже нравится мода, то загляните в другие наши статьи на эту тему:
Комментарии
Ну надо отдать должное,ноги все выглядят натурально, похоже у ИИ сегодня выходной🤣
Ну вы даете, я всю неделю читала тут про то,как необходимо срочно приобрести топ-сайдеры. Сначала узнала это новое для себя слово, их историю и изначальное предназначение . Побежала сметать с полок ,отрывала с руками! А вы тут пишете что уже не актуально?? Что они не стильные😭 вы разбиваете мне сердце 💔 не могли же они быть в тренде только одну неделю!