10 моделей обуви, которые в этом году стоит заменить на более трендовые варианты

Мода и стиль
1 час назад

Подбирать обувь — то еще удовольствие. То цена кусается, то размер не подходит. Многие люди могут днями и неделями ходить по магазинам в поисках хороших вариантов. И как же обидно, когда купленная пара вскоре оказывается устаревшей. Именно поэтому нужно следить за модными трендами и учитывать их при выборе обуви.

Обувь на толстом каблуке

Фрося Сумочкина
4 дня назад

Шпилька, безусловно, выглядит красиво и элегантно. Но очень непрактично. И не каждая девушка умеет красиво ходить в такой обуви. Я за практичность и мобильность

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В этом году в антитрендах оказался толстый каблук. Он, конечно, был очень удобный, но теперь в моде более утонченные варианты обуви со шпильками. А для самых смелых модные показы предлагают горячий хит — позолоченный каблук.

Лодочки с открытым носком

В этом году открытый носок на обуви был на пике популярности. За исключением классических лодочек — именно такой вариант стал устаревшим. Но есть отличная альтернатива — босоножки-лодочки. У них закрытый носок, но открыта пятка, которая поддерживается ремешком. Такая модель обуви выглядит роскошно, да и к тому же она комфортная.

Туфли с круглым носком

Обувь с закругленным носком в этом году устарела. Поэтому лучше повременить с покупкой таких моделей, а уже имеющуюся пару положить на антресоли. Сейчас актуальный носок квадратный или острый. Последний, кстати, визуально делает ноги длиннее.

Обувь на массивной платформе

Туфли и босоножки с высокой и массивной платформой устарели. Может быть, это даже и хорошо, ведь они делали весь образ тяжелым, неизысканным. В тренде сейчас аккуратная скульптурная платформа.

Топ-сайдеры

Обувь, которая изначально была придумана для того, чтобы ходить в ней по яхте, должна применяться по назначению. Она не стильная и не поднимает образ на новый уровень. Есть более элегантные модели — например, трендовые сетчатые балетки.

Туфли с прозрачными вставками

Эксперты говорят, что некогда популярная прозрачная обувь хорошо выглядит только на моделях. А в реальности в таких туфлях ноги будут потеть. Кроме того, прозрачные вставки зажимают часть кожи, и кажется, будто на этом месте она белее. Да и впрочем, такая обувь уже устарела. Лучше уж выбрать обычные туфли базового цвета.

Неоновая обувь

В этом году вышли из моды и некоторые цвета обуви. Например, неоновые модели больше не в тренде. Да и много ли образов можно с ними придумать? А вот пастельные оттенки выглядят благородно и подходят к любому наряду.

Обувь с кучей завязочек

Завязки и ремешки в этом году были на пике популярности. Но тут главное не переборщить. Слишком «перешнурованные» ноги визуально выглядят короче. Да еще и завязки впиваются в кожу, что тоже выглядит не очень хорошо. А вот минималистичные ремешки поднимут образ на новый уровень.

Модели д’Орсе

FräuleinAlichen
4 дня назад

Ващщщпэ наплевать! Выглядит очень стильно и удобно, я б носила не снимая, будь у меня такая пара.

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Обувь д’Орсе — это вариант с закрытыми пяткой и пальцами, но открытым сводом стопы. Мы не знаем, чем дизайнерам такая обувь не угодила в этом году, однако она уверенно вышла из моды. Возможно, такая модель не очень практична, ведь в вырез попадают камешки и песок, при этом пальцы и пятка в жару потеют. Лучше присмотреться к сандалиям «полулоферам».

Балетки в буквальном понимании этого слова

На модных показах в этом году произошло громкое возвращение балеток, они вновь стали популярными. Однако эксперты говорят, что лучше не выбирать туфельки, похожие на настоящие пуанты. Лучше отдать предпочтение более дерзким вариантам с заклепками или другими необычными деталями.

Осень — отличное время, чтобы обновить гардероб и поэкспериментировать со стилем. Если вам тоже нравится мода, то загляните в другие наши статьи на эту тему:

Фото на превью lookstudio / Freepik, javi_indy / Freepik

Комментарии

Уведомления
Ио
17 минут назад

Ну вы даете, я всю неделю читала тут про то,как необходимо срочно приобрести топ-сайдеры. Сначала узнала это новое для себя слово, их историю и изначальное предназначение . Побежала сметать с полок ,отрывала с руками! А вы тут пишете что уже не актуально?? Что они не стильные😭 вы разбиваете мне сердце 💔 не могли же они быть в тренде только одну неделю!

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