10 моделей обуви, которые в этом году стоит заменить на более трендовые варианты

Подбирать обувь — то еще удовольствие. То цена кусается, то размер не подходит. Многие люди могут днями и неделями ходить по магазинам в поисках хороших вариантов. И как же обидно, когда купленная пара вскоре оказывается устаревшей. Именно поэтому нужно следить за модными трендами и учитывать их при выборе обуви.

Обувь на толстом каблуке

В этом году в антитрендах оказался толстый каблук. Он, конечно, был очень удобный, но теперь в моде более утонченные варианты обуви со шпильками. А для самых смелых модные показы предлагают горячий хит — позолоченный каблук.

Лодочки с открытым носком

Катерина Лисичкина 4 дня назад С открытым носком очень удобная обувь, с открытой пяткой-как правило нет - - Ответить

В этом году открытый носок на обуви был на пике популярности. За исключением классических лодочек — именно такой вариант стал устаревшим. Но есть отличная альтернатива — босоножки-лодочки. У них закрытый носок, но открыта пятка, которая поддерживается ремешком. Такая модель обуви выглядит роскошно, да и к тому же она комфортная.

Туфли с круглым носком

Обувь с закругленным носком в этом году устарела. Поэтому лучше повременить с покупкой таких моделей, а уже имеющуюся пару положить на антресоли. Сейчас актуальный носок квадратный или острый. Последний, кстати, визуально делает ноги длиннее.

Обувь на массивной платформе

Туфли и босоножки с высокой и массивной платформой устарели. Может быть, это даже и хорошо, ведь они делали весь образ тяжелым, неизысканным. В тренде сейчас аккуратная скульптурная платформа.

Топ-сайдеры

Обувь, которая изначально была придумана для того, чтобы ходить в ней по яхте, должна применяться по назначению. Она не стильная и не поднимает образ на новый уровень. Есть более элегантные модели — например, трендовые сетчатые балетки.

Туфли с прозрачными вставками

Эксперты говорят, что некогда популярная прозрачная обувь хорошо выглядит только на моделях. А в реальности в таких туфлях ноги будут потеть. Кроме того, прозрачные вставки зажимают часть кожи, и кажется, будто на этом месте она белее. Да и впрочем, такая обувь уже устарела. Лучше уж выбрать обычные туфли базового цвета.

Неоновая обувь



В этом году вышли из моды и некоторые цвета обуви. Например, неоновые модели больше не в тренде. Да и много ли образов можно с ними придумать? А вот пастельные оттенки выглядят благородно и подходят к любому наряду.

Обувь с кучей завязочек

Завязки и ремешки в этом году были на пике популярности. Но тут главное не переборщить. Слишком «перешнурованные» ноги визуально выглядят короче. Да еще и завязки впиваются в кожу, что тоже выглядит не очень хорошо. А вот минималистичные ремешки поднимут образ на новый уровень.

Модели д’Орсе

FräuleinAlichen 4 дня назад Ващщщпэ наплевать! Выглядит очень стильно и удобно, я б носила не снимая, будь у меня такая пара. - - Ответить

Обувь д’Орсе — это вариант с закрытыми пяткой и пальцами, но открытым сводом стопы. Мы не знаем, чем дизайнерам такая обувь не угодила в этом году, однако она уверенно вышла из моды. Возможно, такая модель не очень практична, ведь в вырез попадают камешки и песок, при этом пальцы и пятка в жару потеют. Лучше присмотреться к сандалиям «полулоферам».

Балетки в буквальном понимании этого слова