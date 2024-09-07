10 вещей, которые смотрятся классно, даже если куплены за копейки

Аж внутри все сжимается от мысли, что на грядущий сезон снова нужно обновлять гардероб, ведь это дело затратное и не быстрое. Однако можно схитрить и сразу приобрести такие вещи, которые не вылетят из моды в ближайшее время, а будут радовать их хозяйку долгие годы. Причем купить их можно как в модном бутике, так и в секонд-хенде.

Свободный пиджак

Пиджак — вещь универсальная, практически всегда выглядит элегантно, отлично сочетается с другими предметами гардероба. Однако если уж выбирать вещь «на века», то лучше отдать предпочтение свободным моделям. Да, сейчас в тренде приталенные пиджаки, однако возможно это лишь модный пшик, от которого в следующем году не останется и следа.

Вещи с высоким вырезом или воротом

Низкий V-образный вырез будет смотреться хорошо, если его грамотно сочетать с другими вещами. Однако в большинстве случаев слишком много открытой кожи в образе выглядит дешево. А вот высокий вырез, неважно круглый или V-образный, а также высокий ворот смотрятся дорого. И такие вещи более комфортны.

Одежда в полоску

Принт в строгую полоску универсальный, ведь обычно в нем сочетаются базовые цвета. Но в то же время, выглядят такие вещи свежо, современно и дорого, поэтому они есть в гардеробе практически у каждой леди. При этом, выбор подобных вещей огромен: от брюк и пиджаков до юбок и жилетов.

Вещи темно-бежевого цвета

Мода на яркие цвета меняется от сезона к сезону. А вот нейтральные базовые оттенки всегда выглядят хорошо. Однако отдельно стоит сказать о темно-бежевом «верблюжьем» цвете. Этот оттенок такой крутой, что образ будет выглядеть элегантно, даже если наряд собран из самых простых вещей.

Одежда с шелковой текстурой

Шелк почти всегда смотрится роскошно. Можно собрать образ, в котором все вещи будут из этого материала, или добавить лишь один элемент, например, топ или юбку. Причем не обязательно покупать одежду именно из натуральной ткани, другой материал может прекрасно имитировать блестящую текстуру и также мгновенно прокачает весь образ.

Брюки по фигуре

Джинсы, леггинсы или джоггеры в смотрятся неплохо, но простенько. Стоит лишь заменить их на элегантные брюки по фигуре, как образ тут же заиграет новыми красками. Они добавляют нотку строгости и выглядят структурированными, благодаря чему наряд смотрится шикарно.

Большая сумка

Многим людям нужно брать с собой довольно большое количество вещей, когда они выходят из дома. Попытка впихнуть все это в один маленький клатч — не самая лучшая затея. Лучше взять качественную большую сумку, в которой поместится все, что нужно, и она не будет выглядеть перегруженной.

Вещи с драпировкой

Драпировка смотрится элегантно в любом образе, неважно как его стилизовали. Возможно, такое обилие ткани создает иллюзию объема и придает динамичность наряду. Многие модницы сейчас выбирают верх образа и даже платья с драпировкой, поэтому стоит обратить внимание на подобные вещи.

Одежда из кожи

Тревожное Пирожное 58 минут назад Хотела бы я посмотреть, где вы купите "за копейки" кожаные вещи - - Ответить

Аналогично шелку кожа в любой образ добавляет нотку роскоши, выглядит дорого. Особенно круто она смотрится в осенний и весенний сезоны, поэтому сейчас самое время экспериментировать с этой текстурой. Причем не обязательно покупать натуральную кожу, есть множество шикарных аналогов.

Украшения в минималистичном стиле