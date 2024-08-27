Как носить джинсовые вещи и выглядеть утонченной леди, а не пацанкой

Джинсы, пожалуй, самая привычная и понятная вещь в гардеробе. Но иногда кажется, будто образ с ними выглядит как-то неэлегантно. К счастью, есть несколько советов о том, как обыграть наряд с джинсами, чтобы добавить в него нотку роскоши.

Соблюдать правила ношения белых джинсов

Белые джинсы могут подчеркивать какие-либо нюансы фигуры. Но в то же время этот цвет смотрится благородно и дорого. Поэтому с такими джинсами не стоит создавать простой повседневный образ, дополняя их объемной обувью. Лучше отдать предпочтение элегантным туфлям.

А можно просто выбрать другие не менее роскошные цвета джинсов — черный или темно-синий. Они смотрятся хорошо почти с любой обувью и одеждой, а также стройнят.

Присмотреться к джинсам с подворотами

Поющий Енот 4 часа назад Я думала, эти отвороты-подвороты исчерпали себя в 2017 году.

Но вот опять... - - Ответить

Некоторым кажется, что подвернутые джинсы выглядят так, будто кто-то просто ошибся с размером. Однако сейчас это модная фишка. Подвороты добавляют изюминку даже в простой образ, делают его расслабленным и в то же время элегантным. Можно специально прикупить пару подлиннее и подвернуть их. Или выбрать модели уже с готовым «декором».

Обращать внимание на длину ширинки

Олена 4 часа назад Верблюжья лапка, уважаемое Адми это про другое, чуть ниже ширинки))) - - Ответить

Казалось бы, деталь незначительная. Однако слишком короткая молния может создать эффект «верблюжьей лапки», а также добавит килограммов. А вот джинсы с длинной линией ширинки, напротив, стройнят и выглядят хорошо.

Избегать чрезмерного объема

Объемные и широкие вещи, в том числе джинсы, укорачивают силуэт и полнят. Но еще хуже, когда их надевают с такими же безразмерными кофтами и куртками. Образ получается чересчур расслабленным и неэлегантным. Если уж и выбирать широкие джинсы, то носить их с облегающим верхом, как на фото справа.

Не пренебрегать другими джинсовыми элементами гардероба

Штаны и куртки — понятные и привычные вещи из джинсы. Однако из такой ткани также шьют платья и юбки, которые выглядят роскошно и элегантно. Особое внимание стоит обратить на крой. Устаревший вариант — платья-рубашки и прямые юбки. Более современные и элегантные версии — юбки А-силуэта и платья с корсетами.

Не обходить стороной принты

Один из самых необычных трендов в этом году — джинсы в полоску. Особенно свежо выглядят крупные полосы, однако стилизовать будет проще более аккуратный, тонкий принт. Кроме того, если грамотно подобрать цвет, ширину и расположение полосок, то такие джинсы будут стройнить.

Грамотно подбирать обувь

Неправильно подобранная обувь испортит весь образ. Однако с ее помощью можно, напротив, сделать наряд роскошным. Так, например, стоит обращать внимание на цвет: темные джинсы сочетать с обувью темных оттенков, а вот к светлым лучше выбрать модели близкие к цвету кожи или даже из прозрачного материала.

Обратить внимание на джинсы с декором

Олеся 3 часа назад Ольга, Вы где выкопали... вот ЭТО? Равно как и все остальное - - Ответить

Когда-то джинсы со стразами были в моде, а потом такая вещь стала считаться признаком плохого вкуса. Но многие тренды прошлого возвращаются, и этот — один из них. На пике популярности джинсы со стразами, аппликациями, заклепками. Однако важно носить их с простыми не акцентными вещами, иначе будет перебор.

Следить за расположением потертостей и высветленных участков на ткани

Сейчас нечасто можно встретить простые однотонные джинсы без эффекта высветления каких-либо участков. И это даже хорошо. Лучше поискать джинсы с потертостями и «выгоревшими пятнами» на тех местах, которым вам бы хотелось добавить объема. Таким образом можно визуально скорректировать фигуру, даже не прибегая к дополнительным аксессуарам.

Обыгрывать даже устаревшие варианты в свою пользу