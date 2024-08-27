Как носить джинсовые вещи и выглядеть утонченной леди, а не пацанкой
Джинсы, пожалуй, самая привычная и понятная вещь в гардеробе. Но иногда кажется, будто образ с ними выглядит как-то неэлегантно. К счастью, есть несколько советов о том, как обыграть наряд с джинсами, чтобы добавить в него нотку роскоши.
Соблюдать правила ношения белых джинсов
Белые джинсы могут подчеркивать какие-либо нюансы фигуры. Но в то же время этот цвет смотрится благородно и дорого. Поэтому с такими джинсами не стоит создавать простой повседневный образ, дополняя их объемной обувью. Лучше отдать предпочтение элегантным туфлям.
А можно просто выбрать другие не менее роскошные цвета джинсов — черный или темно-синий. Они смотрятся хорошо почти с любой обувью и одеждой, а также стройнят.
Присмотреться к джинсам с подворотами
Я думала, эти отвороты-подвороты исчерпали себя в 2017 году.
Но вот опять...
Некоторым кажется, что подвернутые джинсы выглядят так, будто кто-то просто ошибся с размером. Однако сейчас это модная фишка. Подвороты добавляют изюминку даже в простой образ, делают его расслабленным и в то же время элегантным. Можно специально прикупить пару подлиннее и подвернуть их. Или выбрать модели уже с готовым «декором».
Обращать внимание на длину ширинки
Казалось бы, деталь незначительная. Однако слишком короткая молния может создать эффект «верблюжьей лапки», а также добавит килограммов. А вот джинсы с длинной линией ширинки, напротив, стройнят и выглядят хорошо.
Избегать чрезмерного объема
Объемные и широкие вещи, в том числе джинсы, укорачивают силуэт и полнят. Но еще хуже, когда их надевают с такими же безразмерными кофтами и куртками. Образ получается чересчур расслабленным и неэлегантным. Если уж и выбирать широкие джинсы, то носить их с облегающим верхом, как на фото справа.
Не пренебрегать другими джинсовыми элементами гардероба
Штаны и куртки — понятные и привычные вещи из джинсы. Однако из такой ткани также шьют платья и юбки, которые выглядят роскошно и элегантно. Особое внимание стоит обратить на крой. Устаревший вариант — платья-рубашки и прямые юбки. Более современные и элегантные версии — юбки А-силуэта и платья с корсетами.
Не обходить стороной принты
Один из самых необычных трендов в этом году — джинсы в полоску. Особенно свежо выглядят крупные полосы, однако стилизовать будет проще более аккуратный, тонкий принт. Кроме того, если грамотно подобрать цвет, ширину и расположение полосок, то такие джинсы будут стройнить.
Грамотно подбирать обувь
Неправильно подобранная обувь испортит весь образ. Однако с ее помощью можно, напротив, сделать наряд роскошным. Так, например, стоит обращать внимание на цвет: темные джинсы сочетать с обувью темных оттенков, а вот к светлым лучше выбрать модели близкие к цвету кожи или даже из прозрачного материала.
Обратить внимание на джинсы с декором
Когда-то джинсы со стразами были в моде, а потом такая вещь стала считаться признаком плохого вкуса. Но многие тренды прошлого возвращаются, и этот — один из них. На пике популярности джинсы со стразами, аппликациями, заклепками. Однако важно носить их с простыми не акцентными вещами, иначе будет перебор.
Следить за расположением потертостей и высветленных участков на ткани
Сейчас нечасто можно встретить простые однотонные джинсы без эффекта высветления каких-либо участков. И это даже хорошо. Лучше поискать джинсы с потертостями и «выгоревшими пятнами» на тех местах, которым вам бы хотелось добавить объема. Таким образом можно визуально скорректировать фигуру, даже не прибегая к дополнительным аксессуарам.
Обыгрывать даже устаревшие варианты в свою пользу
Уже давно модные эксперты поговаривают, что рваные джинсы — это моветон. Однако если в шкафу завалялась любимая пара, это не значит, что ее нужно выкидывать. Во-первых, потому что иногда тренды возвращаются. Во-вторых, стилизация таких джинсов с другой одеждой поднимет образ на новый уровень.
Так, например, можно создать контраст стилей, если вместо видавших виды кроссовок надеть с рваными джинсами роскошные туфли.
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