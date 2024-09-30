11 пар обуви, которые мы отложили в долгий ящик, а они раз — и снова в моде

Все новое — это хорошо забытое старое, и это выражение идеально описывает модные тренды. Поэтому не стоит продавать, отдавать или, что еще хуже, выбрасывать хорошие вещи, которые вышли из моды, они еще могут пригодиться. В этом сезоне, например, возвращается обувь, которую мы уже носили много лет назад.

Байкерские сапоги

Ботинки на шнуровке были актуальны несколько сезонов подряд, и наверняка многим уже хочется чего-то нового в своем осеннем обувном гардеробе. На смену им пришли грубые ботинки и сапоги, напоминающие байкерские: с застежками и заклепками. Их можно вписать

даже в элегантные образы с юбками и платьями.

Модели на танкетке

Обувь на танкетке вновь стала актуальна — сейчас подобные босоножки, сандалии и туфли можно увидеть повсюду. Так же популярны подобные модели были в начале 2000-х. В отличие от другой модной обуви туфли на танкетке действительно удобно носить, особенно если подошва сделана из пробки или подобного материала. Но если раньше сандалии и босоножки надевали с брюками капри, то сейчас их круче всего носить со свободными джинсами или широкими штанами.

Обувь на платформе

Светлана БМВ 2 дня назад "Класс" зачем за кустиками спрятали? Носочки тоже модно с такими туфлями? Вообще, школьный вариант - "Класс"- в класс. - - Ответить

Многие поклонницы «Spice Girls» порадуются, ведь именно «перчинки» неизменно появлялись на сцене в сапожках на платформе. Тогда нужно было обязательно выбрать пару с облегающим голенищем, чтобы оно смотрелось контрастно в сочетании с массивной подошвой. Но, как бы ярко такая обувь ни выглядела, носить ее не слишком-то удобно. Благо сейчас в моде любые модели на платформе. Для собственного удобства лучше выбирать те пары, у которых не очень толстая подошва.

Туфельки с открытым носком

Туфли с открытым носком впервые обрели популярность еще в 40–50-х годах прошлого века. В них щеголяли Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие прославленные актрисы. Теперь такие модели вновь вернулись в моду. Отчасти мы должны быть благодарны за это Виктории Бекхэм, которая несколько раз блеснула на публике в обуви с открытыми носками. Кстати, сейчас в тренде практически любые модели, демонстрирующие пальцы ног: и туфли, и сандалии, и ботильоны. В этом списке нет разве что лодочек на высоком каблуке.

Мюли

30 лет назад такая обувь была в гардеробе почти у каждой барышни. Сейчас мюли вновь на вершине славы. Особенно в тренде модели на небольшом каблуке, которые носить даже удобнее. К тому же и выглядят они стильно.

Простые кроссовки

Вновь в моду возвращаются простые и одновременно элегантные кроссовки, а спортивная обувь на массивной подошве постепенно теряет популярность. Особой любовью дизайнеров сейчас пользуются теннисные кроссовки, чей дизайн повторяет модели 70–80-х годов прошлого века. Впрочем, в тренде любые вещи, связанные с этим видом спорта, а такую обувь можно носить не только на корте. Тем более что в ней ноги не устанут и после нескольких часов ходьбы. А вот кроссовки на танкетке в этом сезоне выглядят устаревшими — стоит дать им отдохнуть.

Балетки

Балетки, которые были столь популярны в нулевых, вновь возвращаются в моду. Однако далеко не все женщины в восторге от этого тренда. Многие жалуются, что ноги в такой обуви начинают источать неприятный аромат. Но выход есть — выбирать модели, которые обеспечивают лучшую вентиляцию. Это могут быть балетки из сетчатых или натуральных материалов.

Желтые кроссовки

Желтые кроссовки стали популярны благодаря Уме Турман, после того как она снялась в фильме «Убить Билла». После выхода на экран этой ленты продажи похожей обуви выросли. В нынешнем сезоне мода на желтые кроссовки возвращается, а обувные компании начали выпускать варианты классических моделей в более современном виде.

Лоферы и сапоги с широким голенищем

В моде остаются лоферы. На радость тем, кто любит что-то необычное, сейчас актуальны не только классические модели, но и те, что с броским дизайном. Например, с рисунком, заклепками или на массивной платформе. А еще вновь стали актуальны сапоги с очень широким голенищем, которые были модными когда-то.

Топсайдеры

Хотя лоферы, скорее всего, никогда окончательно не выйдут из моды, сейчас большей популярностью пользуются топсайдеры. Такие полуботинки, которые изначально носили моряки и яхтсмены. В прежние десятилетия считалось, что топсайдеры сочетаются только со строгими и элегантными нарядами. Но сейчас их можно носить даже с мини-юбками и мешковатыми брюками.