10 пар обуви, которые выведут ваши осенние образы на новый уровень стиля

Хотя в начале осени погода еще радует, уже очень скоро придется отложить любимые туфли с кедами и переобуться в осеннюю обувь. Пока есть время, предлагаем вам изучить самые горячие тренды этого сезона, чтобы блистать на улицах и в хмурые, и в солнечные дни.

Обувь необычного цвета

Трудно представить что-то более универсальное, чем обычные черные ботинки или сапоги. Однако, несмотря на то, что это бессмертная классика, в этом сезоне их лучше оставить в коробке. Вместо них модные эксперты советуют разбавить гардероб обувью телесного, бежевого или коричневого цвета. Самые смелые могут попробовать другой трендовый цвет этой осени − бордовый. Он выглядит дорого и изыскано, но в то же время не так строго, как привычный черный.

С каблуком-рюмкой

Единственный способ носить в этом сезоне ботильоны и при этом оставаться в тренде, это выбрать модель с квадратным носом и каблуком рюмкой. Все остальные варианты лучше приберечь до лучших времен или же вовсе попрощаться с ними. Если же трендовые ботильоны вам совсем не по вкусу, стоит присмотреться к сапогам до колена, которые в этом сезоне не менее популярны.

С металлическим напылением

В этом году тренд на металлик стал одним из ведущих. Его можно было увидеть и в одежде, и в аксессуарах, и в обуви. Причем как в классических серебряных и золотых цветах, так и в более ярких. Осенний сезон не стал исключением. Поэтому, если хочется быть в тренде, стоит присмотреться к сапогам и ботинкам с хромированным эффектом. Вы можете выбрать как абсолютно гладкие модели, похожие на жидкий металл, так и что-то более текстурированное и рельефное.

Меховые

Эта осень − идеальный момент, чтобы попробовать яркую и необычную меховую обувь. Вы можете выбрать высокие сапоги или обувь на плоской подошве. Главный критерий − обилие меха снаружи. Понятно, что такой вариант подойдет только для сухой погоды. Однако экстравагантный вид с лихвой компенсирует ограниченную функциональность.

Со змеиным принтом

Животные принты в мире моды, вероятно, одни из самых популярных. И в этом сезоне главный тренд − змеиная кожа. Причем сегодня ему можно следовать и не нарушать при этом свои этические взгляды. Ведь производители давно научились имитировать кожу змеи так, чтобы нельзя было отличить от натуральной. При этом она выглядит так же дорого и изысканно.

Байкерские

Если вы ищете что-то авангардное, дерзкое, но в то же время модное, то байкерские ботинки — это ваш выбор. Несмотря на грубый стиль, кожаные ботинки с обилием пряжек, ремешков и металлических элементов отлично сочетаются как с джинсами, так и с платьями. Еще одна отличительная черта такой обуви − отсутствие шнуровки или замков. Они станут отличной заменой классическим ботинкам со шнурками.

Высокие резиновые

Катерина Лисичкина 4 часа назад Высокие нужно подбирать внимательно, голенище узкое-будет сдавливать неудобно, широкое -нога болтается как пестик. Был опыт-узкие резиновые сапоги провалялись несколько лет. - - Ответить

Мир, в котором резиновые сапоги носят только дети и грибники, давно в прошлом. Сегодня такую обувь можно увидеть на подиумах, и многие модницы с удовольствием следуют этому тренду. Ведь он сочетает в себе моду и комфорт. Кроме того, он отлично сочетается как с юбками, так и со штанами. Если вы тоже хотите его попробовать, то выбирайте резиновые сапоги до колена или до середины икры.

Сапоги-чулки

Руконожка Ай-Ай 5 часов назад "Вы можете сочетать сапоги-чулки с джинсами" (c)

😁😁😁

А смысл тогда в чем? Или предлагаете джинсы туда заправить? - - Ответить

Сапоги чуть выше колена или даже до середины бедра − еще один горячий тренд этой осени. Такая обувь выглядит смело, но в этом и ее задача − приковывать внимание и быть буквально центром образа. Вы можете сочетать сапоги-чулки с джинсами, платьями и юбками с высоким разрезом.

С квадратным носом

Если хотите добавить немного ретро настроения в свой образ, то обувь с квадратным носом − это ваш выбор. Одинаково актуально будут выглядеть и сапоги на каблуке, и ботинки. Квадратный носок выделяется на фоне привычной округлой формы, и добавляет любому образу изюминку.

С широким голенищем

Оверсайз добрался и до обуви. Только в отличие от одежды это не значит, что нужно покупать себе ботинки на пару размеров больше. Оверсайз-сапоги это сапоги с очень широким и свободным голенищем, которое буквально похоже на мешок. Такое видение обуви может показаться довольно непривычным. Зато в них вы точно не останетесь незамеченной.