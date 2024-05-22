19 человек сделали татуировку, которая разделила их жизнь на «до» и «после»

Тоже хочу сделать татуху со своей собакой, но у меня столько любимых фото с ней, что придется покрыться татухами с ног до головы. И это моей собаке только 3 года
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С каждым годом отношение общества к татуировкам меняется. Благодаря этому все больше людей не боятся экспериментировать и воплощают свои идеи в реальность. В итоге одни получают татуировку мечта, а другие меняются до неузнаваемости. И наблюдать за этим одно удовольствие!
Тоже хочу сделать татуху со своей собакой, но у меня столько любимых фото с ней, что придется покрыться татухами с ног до головы. И это моей собаке только 3 года
Представляю, что будет с лицом, когда они выцветут и расплывутся, а на лице это случится, увы, довольно скоро
Хотела бы я так выглядеть в 83... Да что там! Дожить бы еще до 83х
Татуировки это всегда круто. Но еще круче, когда они несут в себе большой смысл. Убедитесь сами: