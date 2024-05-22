19 человек сделали татуировку, которая разделила их жизнь на «до» и «после»

Народное творчество
1 час назад

С каждым годом отношение общества к татуировкам меняется. Благодаря этому все больше людей не боятся экспериментировать и воплощают свои идеи в реальность. В итоге одни получают татуировку мечта, а другие меняются до неузнаваемости. И наблюдать за этим одно удовольствие!

«Делюсь фотками до и после татуажа губ»

«Это рисунок моего сына. Решил превратить его в татуировку»

"Сделала татуировку поверх родимого пятна"

"Набил на руке любимый кадр из фильма «Бесподобный мистер Фокс»"

"Привыкаю к своим новым бровям"

  • Не, ну если бы мне сделали так же, то я бы больше не откладывала поход в салон! © Mysterious-Noise-512 / Reddit

«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»

«Вместо обручального кольца у меня татуировка»

«Наконец сделала свою первую татуировку!»

«Моя мама впервые сделала пудровые брови. Немного сомневается, что получилось хорошо»

«Первая татуировка»

Ардна Скела
32 минуты назад

Тоже хочу сделать татуху со своей собакой, но у меня столько любимых фото с ней, что придется покрыться татухами с ног до головы. И это моей собаке только 3 года

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«Решилась на микроблейдинг и ничуть не жалею!»

«Клиент хотел спрятать шрам на руке. У нас получился потрясающий феникс»

"Благодаря татуировке у меня теперь цветные веснушки. Я так счастлива!"

Ардна Скела
31 минута назад

Представляю, что будет с лицом, когда они выцветут и расплывутся, а на лице это случится, увы, довольно скоро

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«То, что я просил, против того, что я получил»

"Сделала точно такую же тату, как у моего папы"

"Я до ужаса боялась делать что-то со своим лицом. Во что я имею в итоге"

"Эта татуировка нужна всем, кто любит готовить!"

Бонус: Моей бабуле 83 и это ее первая татауха

  • Ладно татуха! Почему ваша бабушка в 83 выглядит лучше, чем я в 31?
    © B0mb-Hands / Reddit

Татуировки это всегда круто. Но еще круче, когда они несут в себе большой смысл. Убедитесь сами:

Фото на превью Short_Stormtrooper / Reddit

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