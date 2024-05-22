19 человек сделали татуировку, которая разделила их жизнь на «до» и «после»

С каждым годом отношение общества к татуировкам меняется. Благодаря этому все больше людей не боятся экспериментировать и воплощают свои идеи в реальность. В итоге одни получают татуировку мечта, а другие меняются до неузнаваемости. И наблюдать за этим одно удовольствие!

«Делюсь фотками до и после татуажа губ»

«Это рисунок моего сына. Решил превратить его в татуировку»

"Сделала татуировку поверх родимого пятна"

"Набил на руке любимый кадр из фильма «Бесподобный мистер Фокс»"

"Привыкаю к своим новым бровям"

Не, ну если бы мне сделали так же, то я бы больше не откладывала поход в салон! © Mysterious-Noise-512 / Reddit

«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»

«Вместо обручального кольца у меня татуировка»

«Наконец сделала свою первую татуировку!»

«Моя мама впервые сделала пудровые брови. Немного сомневается, что получилось хорошо»

Шутите? Да она на десяток лет помолодела! © Maleficent-Use8654 / Reddit

«Первая татуировка»

© JalapenoRiver / Reddit Ардна Скела 32 минуты назад Тоже хочу сделать татуху со своей собакой, но у меня столько любимых фото с ней, что придется покрыться татухами с ног до головы. И это моей собаке только 3 года - - Ответить

«Решилась на микроблейдинг и ничуть не жалею!»

«Клиент хотел спрятать шрам на руке. У нас получился потрясающий феникс»

"Благодаря татуировке у меня теперь цветные веснушки. Я так счастлива!"

«То, что я просил, против того, что я получил»

0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit



"Сделала точно такую же тату, как у моего папы"

"Я до ужаса боялась делать что-то со своим лицом. Во что я имею в итоге"

"Эта татуировка нужна всем, кто любит готовить!"

Бонус: Моей бабуле 83 и это ее первая татауха