18 человек решились на изменения и теперь глядят на себя в зеркало с удивлением

Иногда жизнь преподносит нам перемены, к которым мы не готовы. Мы становимся старше, наши лица и тела меняются. Но порой достаточно изменить прическу, сбрить бороду или приложить немного больше усилий, чтобы почувствовать себя совершенно другим человеком. А некоторые пользователи сети не испугались перемен и смело пошли навстречу своему новому "я".