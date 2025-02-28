18 человек решились на изменения и теперь глядят на себя в зеркало с удивлением
Иногда жизнь преподносит нам перемены, к которым мы не готовы. Мы становимся старше, наши лица и тела меняются. Но порой достаточно изменить прическу, сбрить бороду или приложить немного больше усилий, чтобы почувствовать себя совершенно другим человеком. А некоторые пользователи сети не испугались перемен и смело пошли навстречу своему новому "я".
«Результат года работы над собой»
"Сбросила со 113 кг до 72 кг. Начала больше ходить и бегать, а также следить за потребляемыми калориями. Сняла брекеты".
- Ты выглядишь фантастически! © Pimpostrer / Reddit
«Никогда не сдавайтесь!»
- Ты будто совершенно другой человек! © Centerline_Fuel_Melt / Reddit
«Мои водительские права в 2022 году и в 2024»
«На первом фото мне 25, а сейчас уже 42»
- Были любящей мамочкой, а стали женщиной, к которой своего мужа подпускать точно не захочется. © Entredarte / Reddit
«Сменила прическу, похудела, нашла свой стиль»
По моему, что то ещё с глазами сделали, разве нет? :)
«Один год может изменить все!»
«Сбросил 45 кг, разница в фото 7 лет»
«Путешествие длиной в один год»
«Мой результат за 3 месяца»
«За четыре года с длинными волосами захотелось изменений»
- Чувак, ты помолодел лет на 10 с этой прической! © yours_truly_1976 / Reddit
«Сбрил бороду, как мне лучше?»
«До и после брекетов»
Кстати, говорят, их так муторно чистить, что как представишь - сразу есть перехочется. Правда?
«Первая стрижка с октября прошлого года»
«Я в подростковом возрасте и сейчас (мне 25)»
В подростковом возрасте?... Тут как минимум под тридцатник хорошо.
«Мое лицо изменилось после похудения»
«Мой прогресс за последние пару лет»
- Поздравляю! Как тебе удается выглядеть так, будто ты — это два разных человека? © deadpooldrip / Reddit
«Из 17 в 30»
...Я-маленькая лошадка! С такой внешностью живётся не сладко!!...)))
«Один месяц между двумя фото. Мои друзья говорят, что я не зря подстригся»
Это называется "плешивый". Мог бы хоть накладку носить, совсем то уж не позориться.)))
А вот еще крутая статья на тему изменений:
Комментарии
Я обычно не смеюсь над внешностью других людей, но последнее фото сделало мой день веселее. Он мне что-то или кого-то напоминает, но не могу понять кого или что))