18 человек решились на изменения и теперь глядят на себя в зеркало с удивлением

Фотоподборки
1 час назад

Иногда жизнь преподносит нам перемены, к которым мы не готовы. Мы становимся старше, наши лица и тела меняются. Но порой достаточно изменить прическу, сбрить бороду или приложить немного больше усилий, чтобы почувствовать себя совершенно другим человеком. А некоторые пользователи сети не испугались перемен и смело пошли навстречу своему новому "я".

«Результат года работы над собой»

"Сбросила со 113 кг до 72 кг. Начала больше ходить и бегать, а также следить за потребляемыми калориями. Сняла брекеты".

«Никогда не сдавайтесь!»

«Мои водительские права в 2022 году и в 2024»

«На первом фото мне 25, а сейчас уже 42»

  • Были любящей мамочкой, а стали женщиной, к которой своего мужа подпускать точно не захочется. © Entredarte / Reddit

«Сменила прическу, похудела, нашла свой стиль»

«Один год может изменить все!»

«Сбросил 45 кг, разница в фото 7 лет»

«Путешествие длиной в один год»

«Мой результат за 3 месяца»

«За четыре года с длинными волосами захотелось изменений»

«Сбрил бороду, как мне лучше?»

«До и после брекетов»

O_о
1 день назад

Кстати, говорят, их так муторно чистить, что как представишь - сразу есть перехочется. Правда?

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«Первая стрижка с октября прошлого года»

«Я в подростковом возрасте и сейчас (мне 25)»

«Мое лицо изменилось после похудения»

«Мой прогресс за последние пару лет»

  • Поздравляю! Как тебе удается выглядеть так, будто ты — это два разных человека? © deadpooldrip / Reddit

«Из 17 в 30»

«Один месяц между двумя фото. Мои друзья говорят, что я не зря подстригся»

Фото на превью Xlina-and-the-sea / Reddit

Комментарии

Уведомления
Наталья
55 минут назад

Я обычно не смеюсь над внешностью других людей, но последнее фото сделало мой день веселее. Он мне что-то или кого-то напоминает, но не могу понять кого или что))

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