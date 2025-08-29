Читала эту историю в другом варианте. Там родственники мужа на любой праздник к ним приходили. К тому же муж был не против и сам каждый раз активно их зазывал. Но помощи с готовкой или уборкой от него не было. Это ж бабские дела квартиру прибрать да на стол приготовить.
18 женщин, которые так гениально поставили всех на место, что им хочется аплодировать стоя
Часто в отношениях нам приходится мириться с теми или иными капризами и замашками. Но иногда наступает момент, когда пора сказать: «Хватит». Вот и у наших сегодняшних героинь терпение все-таки лопнуло — и вот чем это обернулось.
- Знаете то самое чувство, когда понимаешь, что готов сейчас прибить? Так вот, сначала с утра я спокойно купала свою дочь, которая истерила, потом я пыталась ее накормить, потом я ругала ее за то, что она кидается в брата игрушками. Затем к нам пришла мама моего мужа, которая начала рассказывать, как надо воспитывать детей, на что я промолчала, после чего мы послушали историю, напоминающую тему какого-то ток-шоу. Следом я пыталась переодеть своего сына, который так и норовил выпрыгнуть из моих рук, а затем отказался вообще кушать молоко, мотая головой туда-сюда. И вот вроде бы я вышла из дома, в одиночестве, включила музыку в наушниках, расслабилась и уже было подумала: «Здорово, я сегодня спокойна при всех обстоятельствах». Тут я села в трамвай, и-и-и... мне на мои нежно-мятные, только что постиранные мокасины наступает своей ногой кондукторша. Вот тут-то мое терпение лопнуло... © Мамдаринка / VK
- Все то время, когда я встречалась с парнем, он был безработным. Вечно твердил, что запускает свой бизнес. Каждый раз, когда мы выбирались куда-нибудь посидеть, я платила за него. Так это чудо за моей спиной хвасталось своему другу, что только благодаря ему наши отношения еще на плаву. Не знаю, на что он надеялся, но в тот момент я поняла, что нормального будущего с ним не будет. © dagonesque / Reddit
- Мы женаты уже 9 лет, у нас двое детей. Как-то раз он признался, что изменил мне через неделю после свадьбы. Я простила его из-за страха остаться беременной совсем одной. Второй раз я сама засекла его, но он не признался. Начал придумывать какие-то дурацкие оправдания. Но в один прекрасный день я проснулась и поняла, что так жить больше нельзя. Я сказала ему, что нашим отношениям пришел конец, а он взбесился и пригрозил, что избавится от моей собаки. Ну-ну, собака осталась со мной, а он — нет! © Ammisam / Reddit
- После 10 лет брака муж начал медленно, но верно гробить мою самооценку. Кидался фразочками, что я уже не так молода и красива, орал, что я зачем-то купила себе кофточку или сделала маникюр. Видите ли, на меня же никто не смотрит. После этого невольно стала терять в себе уверенность. Но в один прекрасный момент стала замечать, что в магазинах начали спрашивать паспорт, а на улице делали комплименты и пытались познакомиться. Его это ужасно злило. Устала терпеть его отношение, подала на развод. Он плакал и молил о прощении, а мне было противно и смешно. Ушла. © Подслушано / Ideer
- Специально на работу заказала себе зарядку для телефона. Коллеги активно ее у меня одалживали. Я ею пользовалась редко, так как всегда заряжаю телефон дома и не допускаю такого, чтобы на работе внезапно телефон разрядился. Одна мадам брала зарядку постоянно. Как-то раз целый месяц не возвращала и говорила: «Моя совсем не заряжает, а вот твоя хорошо работает. Оставь мне, просто смирись». Я долго терпела, но потом не выдержала и предложила обменяться, Я ей свою, а она мне ту новую, что не заряжает ее телефон. Договорились, обменялись. Но теперь я стала умнее, и на все просьбы одолжить зарядку отправляю к той самой коллеге. © Катюша Азаренко / ADME
- Приехали мы с сыном из роддома. Собрались самые близкие. За столом началось — носик папин, глазки мамины. И тут свекровь заявляет: «Нашего ничегошеньки нет!» Я стояла, как громом пораженная. А потом собралась и такая: «Ну и отлично! Потому что нормальным вырастет!» Давно мечтала поставить ее на место. © Наташа-и4р5т / YouTube
- В 25 лет вышла замуж. Наверное, потому что пора, а не по любви. Поначалу все было хорошо, любовь-морковь. Потом он уволился с работы и сел на полтора года за компьютер. Все наши расходы — коммунальные, ипотека, одежда, продукты — легли на мои плечи. Я разрывалась между работой и подработкой. А он — между компьютерными играми и холодильником. Я уволилась. И тут он закатил истерику, мол, как мы будем жить. Я нашла работу вахтовым методом. По приезде узнала, что муж живет с другой девушкой в нашем доме. Развод. И я счастлива! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой мужчина начал кричать на меня в присутствии моей мамы. Это был совершенно новый уровень гнева, которого я никогда раньше не испытывала. Каким-то образом я терпела его оскорбления и постоянные крики в мой адрес. Но когда он сделал это перед моей же мамой, я не выдержала. Это была последняя капля. © Shazafric / Reddit
- Обычно не отмечаем праздники с родственниками, но на мой юбилей они напросились. Жена сказала, что эту толпу принимать в квартире не будет. Решили отмечать на природе, но в назначенный день пошел дождь. Пришлось звать всех домой. Сказал жене, что надо стол по-быстрому замутить, а она взяла и начала собираться на выход. Сказала, что у нее дела, а мне надо успеть все тут прибрать, набросать меню, сбегать в магазин, накрыть стол и принять гостей. А потом добавила: «Вернусь ближе к ночи. Чтобы все было уже убрано!» Я думал, что шутит, но она реально просто ушла! Трубку не берет. У меня день рождения, а я ношусь как угорелый с этим застольем. Хату выдраил, салатов магазинных наставил. Со всеми своими разругался: ныли, что горячего нет, прихожую затоптали до самого зала, кота случайно выпустили в подъезд. До прихода жены всех еле вытолкал, а прибрать не успел. Помогла ли она с уборкой? Нет! Сходила в душ и спать легла, а я полночи мыл. Утром еще предъявила за перерасход бюджета на ДР и скудные подарки. Классную женушку выбрал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то раз я вернулась вся такая счастливая с концерта любимой группы. А дома мой мужчина тут же начал нести бред: «Раз ты пришла счастливая, значит, солист тебе нравится, а он мужик». Через месяц у нас должна была быть свадьба, но мы разошлись. А я ни о чем не жалею. © Людмила Маяковская-Брик / ADME
- Я набралась смелости и ушла от мужа-храпуна. Мать крутит пальцем у виска, люди шепчутся за спиной, а я третьи сутки сплю как младенец. Стала спокойнее, здоровье налаживается. За шесть лет я спала нормально несколько раз и то не дома. Муж храпел так, что полы дрожали. Умоляла сходить к врачу, но он видел проблему только у меня. Беруши и куча успокоительных помогали на несколько часов. Днем не могла нормально работать, а ведь именно от меня зависит доход в общем бизнесе. Плюнула на все и ушла. Счастлива. © Подслушано / Ideer
- Мама бывшего при каждой встрече (работаем в одной организации) докладывала мне, как у него все прекрасно после меня: какую славную девушку он встретил, да как у них все идеально. Работает сутками, чтобы она была довольна, потому что любит. А она на него положительно влияет, ведь все зависит от девушки, которая рядом. Я вежливо сказала: «Очень рада за них», но она продолжала всячески принижать меня. Недавно мое терпение лопнуло, и я сунула ей под нос видео с камеры в подъезде, где ее сыночка стоит у меня под дверью и орет, как скучает и любит, просит все вернуть обратно. А она мне выдала: «Вот видишь, как ты дурно влияла на него, так и продолжаешь это делать!» Слов нет. © Подслушано / Ideer
- Меня трясет от маминого «А вот я в твоем возрасте... В 25 я была идеал!» И вот недавно я взорвалась: «Дальше что? А почему про свои разводы и неудачи молчишь?» Тишина. И тут началось шоу: обида, истерика. Но я больше не собираюсь жить по чужому сценарию. У меня свой путь. © Палата ** / VK
- Муж зациклился на ремонте: спорил из-за цвета губки и цветов, как будто мы в музее. Дочь нарисовала картину под интерьер, а он назвал ее мусором и сбросил со стола. Тогда я собрала вещи, взяла дочь с картиной и уехала. В этот «дизайнерский» дом больше не вернусь. © Подслушано / Ideer
- Три месяца назад купила книжный шкаф, просила мужа собрать. Сначала отнекивался, мол, потом, затем стал раздражаться на напоминания и в конце концов заявил: «Тебе надо, ты и собирай. Я его не покупал и не собираюсь тратить время». Проплакала вечер, а потом впервые за наши с ним отношения решила отзеркалить. Готовь себе, дорогой, сам. Стирай и гладь свои рубашки. Мой за собой посуду и сам ищи свои вещи в сраче, который создал. На все просьбы отвечаю: «Тебе надо, ты и делай». Стала краситься перед работой, ходить в спортзал, встречаться с подругами. Раньше времени не хватало — быт сжирал. Муж стал угрожать разводом. А я думаю, ну а что такого страшного случится, если для меня весь наш брак — это его обслуживание? © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с милым и амбициозным парнем. Но через некоторое время наших отношений он стал грубым, ленивым и каким-то токсичным. Он бросил учебу, чтобы стать крутым рэпером. А потом я узнала, что он изменяет. Разумеется, я сказала ему об этом, а он перебил меня и начал зачитывать свой рэп. Это было ужасно! Но именно тогда я поняла, что чувства сами собой куда-то пропали. Поэтому даже не стала ничего отвечать, а просто засмеялась и ушла. Навсегда. © b***dybay / Reddit
- Развелась с мужем из-за любовных романов. Как начала читать их, то все больше злилась на мужа, ведь в книгах мужчины совершают ради своих дам невероятные поступки, а мой даже за продуктами ленится сходить. Ссоры одна за другой, в итоге психанула и подала на развод, решила, что дождусь своего принца. Уже 5 лет как жду, но пока не очень получается. Но я не грущу, ведь сняла такой груз с души в виде никчемного мужчины. Даже если не дождусь — ничего страшного. © Подслушано / Ideer
- 5 лет назад муж огорошил. Сказал, что нужно «фиктивно» развестись, чтобы он смог с другом мутить бизнес. Якобы это условие друга-холостяка. Мол, развод на наши отношения не повлияет. Было ясно, что этот план он придумал сам. Вместо скандала я приняла развод. Сделала карьеру, купила машину и дом. Заканчиваю ремонт, скоро переезд с детьми. Полумуж не в курсе. Их бизнес едва приносит доход. Должна радоваться, а обида еще давит. © Подслушано / Ideer
Я после двух родов, с интервалом в три года, знатно поправилась, на 40(!) кг. Больше не была уже той 19-ти летней тоненькой девушкой, на которой бывший женился. Так вот при каждом удобном случае он не забывал констатировать - ты в этом зеленом халате как большая зеленая лягушка, ты в этой красной куртке как большая пожарная машина, вот соседка наша - вот это настоящая женщина,ни капли жира. Меня хватило на 5 лет. Ну как мне такой тяжеловесной жить с таким идеальным? Ну никак. 🤣🤣🤣