18 женщин, которые так гениально поставили всех на место, что им хочется аплодировать стоя

Читала эту историю в другом варианте. Там родственники мужа на любой праздник к ним приходили. К тому же муж был не против и сам каждый раз активно их зазывал. Но помощи с готовкой или уборкой от него не было. Это ж бабские дела квартиру прибрать да на стол приготовить.

Женщине это надоело и она решила мужа проучить. На его день рождения, на которое он опять позвал всю родню, просто ушла из дома. Мол твой праздник, твои хлопоты. А когда я приду никого не должно быть дома и квартира должна быть чистой.

В конце истории мужик вкрай замудохался и понял каково всегда было его жене и почему она всегда ругалась когда он приглашал родню на очередной праздник.