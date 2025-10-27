18 новоселов, которых после переезда ждали занятные сюрпризы

Переезд — это иногда настоящая коробка с сюрпризами: никогда не знаешь, что внутри. Вот и наши герои точно не ожидали увидеть такие подарки от прошлых хозяев. Судите сами, какие из них приятные, а какие не очень.

«Какую самую жуткую вещь вы находили в своем старом доме?»

У нас дом 1908 года постройки. В подвале стоит небольшой стол с эмалированной столешницей, и в нем был ящик, который я никогда не открывал. Только что решил заглянуть — а там лежит цифровая камера. Больше в ящике ничего, кроме батарейки и пары кожаных перчаток. Это было полчаса назад, и нет, я пока не решился посмотреть, что на ней.

«Я нашел эту старинную мороженицу при переезде»

Это домашняя мороженица. В большое ведро кладут лед и соль, а в маленькое — смесь для мороженого (сливки, молоко, яйца, ваниль). Сверху закрепляют ручной механизм и крутят, пока руки не устанут. Приятного аппетита! © Chewable-Chewsie / Reddit

«Недавно переехал в исторический дом 1890-х годов. Интересно, что это за прибор и для чего он использовался? В каждой спальне есть такой»

«Дом был построен около 1912 года в Нью-Джерси. В подвале, в балках, вот такие штуки. Они на ощупь как керамика и легко выскальзывают. Кто-нибудь знает, что это?»

«Мы переехали в новый дом, а тут вот такой сюрприз от старых владельцев»

Это точно пианино, сделанное до 1910 года — судя по форме рамы. Для человека, который не увлекается музыкой, оно, конечно, не представляет особой ценности. А вот для любителя старинных инструментов я бы на все сто рекомендовал его восстановить и вернуть к концертному звучанию. © MyWaterDishIsEmpty / Reddit

«Мы переехали в этот дом, которому больше ста лет, в прошлом году. И вот только сейчас заметили надпись на одной из балок в углу незаконченной части подвала. Даже не знаем, что и думать»

Там еще есть маленький символ подковы, так что, думаю, это было сделано специально. В нашем подвале тоже висело несколько подков — причем в тех же местах. © Lice_Queen

«Мы только что закончили ремонт в нашем новом доме. Решили занести вещи на чердак, но люк не открывается до конца. Что ж, рекомендовать семейный бизнес моего партнера я точно не буду»

«Мы только что закончили ремонт в нашем новом доме. Решили занести вещи на чердак, но люк не открывается до конца. Что ж, рекомендовать семейный бизнес моего партнера я точно не буду»

«На время ремонта заехали в съемную квартиру и обнаружили веселую табличку»

При таком санузле — неудивительно. © pallmallpro / Pikabu

«Я владел несколькими старыми домами, и мне никогда особо не везло с находками. Но, наконец, случилось! Я снимаю внутреннюю панель для изоляции, а там это»

«Только что переехала в свой красивый викторианский дом 1896 года, в нем 8 каминов. Вот один из них. Я работаю из дома и очень хочу использовать его всю зиму»

«Обои в нашей подвальной кладовке в доме 1926 года постройки в Германии»

«Разгребая шкаф на съемной квартире, мы нашли много книг, да не простых, а старых книг. В одной из них было послание от мужчины к девушке. Вот такая история любви 46-летней давности⁠⁠»

«Моей любимой Гале. Пожалуйста, не забывай обо мне ни на мгновение, а я никогда не забуду тебя. Пока мы вместе в моем доме, все мое сердце для тебя, вся моя жизнь для тебя, Галя»

«Кто-нибудь знает, что это и откуда? Дом, как минимум, 1890-х годов. Может, он и старше, но претерпел множество изменений»

Думаю, определить их возраст будет непросто. Но на фото — довольно стандартная розетка. © Chimebowl / Reddit

«Кто-нибудь знает, что это за круглая штука на моей стене? Она расположена в полуметре от моего окна. Мой дом довольно старый, но я точно не знаю, сколько ему лет. Эта вещь всегда меня удивляла»

Возможно, это крышка дымохода старой дровяной печи. © BlackAndBrass / Reddit

«Только купили этот дом 1800-х годов — эти петли и ручки встречаются повсюду. Есть идеи, откуда они?»

На реддите пост с ссылками на каталоги P.&F. Corbin, который и производил эти дверные элементы. И еще дополнительные фотографии с другими замками. Ну очень красиво.

Купили этот дом у знаменитости, которая его отреставрировала. Она сохранила много оригинального шарма, но и добавила некоторые современные элементы. Тут, наверное, 20-30 оригинальных дверей с такими петлями и ручками.

«Моя квартира была построена в 1908 году, а лифт — оригинальный и до сих пор работает»

Я ужасно боялась, когда мы только переехали, но быстро привыкла, потому что подниматься по нескольким лестничным пролетам было еще страшнее. Все всегда немного сомневаются, перед тем как зайти в лифт, а некоторых друзей я вообще не могу заставить их им воспользоваться.

«Есть идеи, что это?»

Купили дом и нашли письмо от прежних владельцев, где в постскриптуме было написано: «Если выясните, что это за маленький шкафчик, дайте нам знать!» Я смеялась, когда открыла дверцу.

Это шкаф для огнетушителей. © ACGordon83 / Reddit

«Въехали в новый дом. Под лестницей оказалась дверь, прям как в „Гарри Поттере“, но ее всю закрасили. Мы ее осторожно вскрыли, а там уродливая стенка из гипсокартона»