Обожаю таких адекватных клиентов, которые набирают неправильный номер и негодуют, почему их не пускают.
Сотрудники пунктов выдачи заказов поделились историями, которые давно не давали им покоя
Раньше мы часами гуляли по магазинам, а теперь так же залипаем в интернете, выбирая очередной товар. Это ведь удобно: заказал — и потом просто пришел забрать. Но что насчет людей, которые работают в пунктах выдачи? Порой посетители не только свои покупки забирают, но и настоящий аншлаг устраивают. Например, могут ворваться на ПВЗ за 10 минут до закрытия и требовать выдать заказ. А особо вредные могут даже жалобу без причины написать. Но бывают и доброжелательные клиенты, чей визит ощущается как настоящий праздник.
- Я открыла ПВЗ из дома. Приходят клиенты, звонят мне, я спрашиваю ФИО и отдаю их заказы. Сегодня мою посуду на кухне, окно смотрит прямо на ворота. И кто-то начинает свистеть, резко и громко. Пока помыла руки и вытерла их, успели «насвистеть» 4–5 раз. Собака лает. Открываю дверь и ору: «Не свистите!» Подхожу к воротам, говорю, мол, можно же просто постучать, я же услышу. Он мне очень грубо: «Что не выходите? Откуда я знаю, как вас позвать?» Я говорю, что на воротах четко, буквами написан мой номер, можно по нему позвонить или просто постучать. Женщина, которая стояла рядом, возмутилась: «Я звонила, вы не взяли трубку». Объясняю, что звонок мне не пришел, иначе бы я взяла. У меня посылок по 100 штук приходит, и когда новый завоз, я вообще с телефоном хожу везде. Даже если не позвонят, собака наша сразу лает, и я услышу. А мужик продолжает настаивать, что они мне звонили. Принципиально прошу показать номер, по которому они набирали. Смотрю, а там последняя цифра неправильная. Указала на это, а он мне в ответ кричит: «Какая разница?» Шум подняли на всю улицу. Мужик еще что-то себе под нос накричал и ушел. © janaikka
- Один раз я уже собиралась закрываться, а ко мне на пункт прибежала парочка, что у них завтра роспись, нужно невесте наряд выбрать. Я была в шоке и говорю, мол, вы на время смотрели. Но они меня уговорили остаться. Пока девушка мерила платья, парень сбегал мне за десертом и кофе в соседнюю кофейню. Они шутили, очень мило себя вели. Предложили еще и такси до дома оплатить, но я не согласилась. Мне просто было приятно от мысли, что я поучаствовала в таком важном событии людей.
- Я собственник ПВЗ, и я обожаю клиентов-мужчин. Сколько заказали, столько и забрали, если не брак. Сегодня я сама работала менеджером. Пришел один клиент, в заказе примерно восемь вещей. Из них один спортивный костюм и набор лонгсливов, остальное — нужные мелочи. Мелочи открыл, все забрал. Костюм достал, на глаз размер посмотрел, говорит: «Отлично, то что надо». Штаны приложил к себе: «Отлично». Олимпийку накинул, тоже «отлично». Лонгслив один достал, на футболку надел, даже поправлять не стал: «Отлично. Все беру». Пришел другой клиент. Заказал вещей 30, наверное. Все вскрыл, посмотрел и все 30 забрал. Одежды там не было. © olga.problog
- Работаю на пункте выдачи. Всегда вежлива с клиентами, часто иду на уступки. А тут накатала на меня дамочка жалобу, что я не ношу лифчик, и это ее оскорбило до глубины души. Пришлось писать объяснительную. Месть не заставила себя ждать. Приходит эта женщина под конец смены и говорит, мол, войдите в положение, нужно срочно забрать вещи, которые нужны завтра. Я лишь плечами пожала и говорю: «Извините, смена моя уже закончилась. Таковы правила. Но вы можете накатать жалобу, куда обращаться, уже знаете». Видели бы вы ее недовольное лицо в этот момент. Ушла, хлопнув дверью.
- Есть у нас постоянная клиентка Люба на пункте выдачи. Всегда приходит и интересуется, как у меня жизнь. Конфетки приносит. И тут был у нас просто настоящий завал, меня аж за коробками было не видно. Приходит Люба, видит этот апокалипсис и говорит: «Я сейчас!» Убежала, а минут через десять вернулась с кофе и вкусняшками. Помогла некоторые коробки передвинуть. Я была в приятном шоке. Теперь думаю, как отблагодарить ее в следующий раз. Наверное, тоже куплю ей что-нибудь вкусное.
- У меня ПВЗ в моем частном доме. Работаю с 10:00 до 20:00. Воскресенье — выходной. В приложении, где заказывают, и на воротах написан график. Утро, время 7:50. Телефон звонит. Сонная, подумала, что будильник, и выключила. Еще раз звонит, смотрю, незнакомый номер. Беру. Голос на том конце называет ФИО и требует товар. Смотрю на часы, сонная, отвечаю: «Товары раздаем с 10:00! Я еще сплю!» А в трубку мне грубо орут: «Ну отдайте, чего вам стоит?» Я этому наглецу говорю: «Да, я в пижаме, вы совсем что ли?» Повозмущался мужик и ушел. Время уже обеда, я об этой ситуации забыла. Звонок, а там снова этот голос: «Ну что? Проснулась?» Грубым голосом отвечаю: «Вы что, насмехаетесь? Я не поняла». Сразу начал отнекиваться. Говорю этому умнику: «Сегодня у нас вообще-то выходной, воскресенье, если вы не знали, я вообще не обязана вам выдавать товар». Сразу крик в трубку: «Вы что, мне не хотите выдавать товар?» Сказала ему, что имею на это полное право. Начал извиняться. После этого отдала ему его пакет, и он больше не приходил. © janaikka
- Пришел к нам мужик забирать свой заказ — супермощный пылесос. Десять раз повторил, что будет проверять, а иначе сразу отказывается. Ну окей, проверяй. Достает он пылесос, ставит какую-то насадку, и тут я офигеваю. Мужик не рукой, как все, тягу пылесоса проверяет, а бодро шагает на улицу и начинает там пылесосить! Я предчувствую скандал: вернуть пылесос с уже грязным фильтром никак нельзя. Коллеги стоят в ступоре, а мужик там уже разошелся, к уличным мусоркам потопал убирать, начал кульки какие-то засасывать. Потом возвращается, как ни в чем не бывало: «Ну в принципе норм, у меня дома примерно так же грязно — справится».
- Работаю в пункте выдачи. И как же меня бесят клиенты, которые заказывают себе, а забирать отправляют своих бабушек и дедушек с просроченным кодом. Бедные люди нервничают, потому что не понимают, что мне от них нужно. Я тоже не в восторге от таких настроений. Только что заходила бабушка забирать внучкину посылку. Общалась с ней по громкой связи по телефону. И я просто в шоке: на том конце провода мадам, судя по всему не уважающая почтенный возраст своей родственницы, орала и бесилась, что бабушка ее не понимает. Ты взрослый человек, иди и сама забери свой тюбик! Или будь любезна не кричать, не истерить, а помочь разобраться, чтобы никто не нервничал. Любите и уважайте своих бабушек и дедушек, относитесь к ним с пониманием. © Карамель / VK
- Работаю на ПВЗ пятую смену. Все еще недоумеваю, как некоторые работники ПВЗ могут тратить свободное время исключительно на видосики. Знаете, когда как ни зайдешь забрать заказ — человек залипает в социальных сетях. А можно же столько всего успевать за это время! Чем занимаюсь я в свободные часы смены: читаю книгу, рисую в небольшом скетчбуке, а если взяла ноут, то обрабатываю фотки. Моя основная работа — фотограф, поэтому в свободное время ищу материалы для вдохновения на съемки и делаю разные мелочи для своего блога. И каждый может что-то интересное для себя придумать. Так и время быстрее проходит, кстати, пока ты увлечен. © alina.elisxanova
- У меня свой пункт выдачи. Никак не могу понять, чем руководствуются люди, когда заказывают товар, потом приходят, показывают код и говорят: «Можете даже не выносить, проведите отказ сразу». Пять или семь таких клиентов за день — минимум. Кто так делает, можете объяснить, зачем? © esken_idrisov
- Ко мне на ПВЗ пришел мальчик 16 лет, на лето ищет подработку. Я предложила 2–3 дня стажировки. Через полчаса звонит его мама и устраивает допрос: «А как? А что? А когда? За сколько?» Ну ладно, я сама со своей 15-летней дочерью ходила на собеседование, когда она аниматором устраивалась. Пришел учиться, а она ему названивает каждые три минуты. Он говорит, что не может разговаривать сейчас. Парень хороший, схватывает на лету, мне понравился. В самый час пик мама снова активизировалась. У нас поставка, люди пришли перед закрытием, и у всех по 20 вещей на примерку — не до мамы нам, в общем. Он сказал ей, что перезвонит, а она уже мне набирает. Начинаются расспросы: есть ли у нас интернет, что делают сотрудники, когда нет людей. Выясняется, что у него кнопочный телефон и ему ни в коем случае нельзя давать работать за компьютером с интернетом. Спрашивает: «Можно ли как-то без интернета работать?» Ага, конечно, отправляем голубиной почтой в таком случае. Говорит мне: «Друзей ему не разрешайте приводить и вообще следите за ним, чтобы не развлекался на работе». Мама странная, но сам мальчик и правда неплох. На следующий день он приходит на стажировку снова, уже без меня. Снова названивает, снова говорит, что ему некогда разговаривать. Она берет такси и приезжает сама на пункт. Я смотрю камеры и офигеваю. Начала допрашивать сотрудницу, спрашивать, возможно ли работать без интернета. Сказала, что хочет сидеть с ним на смене. Пошла на склад без разрешения. В итоге забрала сына со смены, заявив, что ей не нравится эта работа. Но на следующий день мальчик снова пришел на смену. История пошла по кругу. © olga.problog
кто сразу отказывается, показав код? ну я, например. из последних: заказала кольцо в 2х размерах, одно пришло, второе где-то встряло. первое подошло. второе, не вскрывая, ушло обратно. куртка ребёнку в двух размерах, первый пришёл и подошёл, второй ушёл обратно, не вскрывая, когда дополз.
- Помню, ко мне в пункт пришла одна дама. Смотрю ее документы: посылка уже оплачена, а ФИО на посылке и в паспорте отличаются. Говорю: «Не могу выдать, ведь получатель другой человек». На что мне отвечают: «Я специально указала другие ФИО, это мой псевдоним». Я поясняю: «Прекрасно, но выдать не могу. Можете позвонить в поддержку и поменять данные получателя». Так спорили с ней минут 20. Она разозлилась, нахамила и ушла. Через 20 минут вернулась с подругой, им обеим 50+. Еще раз объяснил им все, но нет — вдвоем меня начали отчитывать, а я уже просто смеялся над этой ситуацией. © Петр / TikTok
- Ко мне пришла бабушка, заказала два товара, а в пункте выдачи нашелся только один заказ. Я объяснил ей, что второй посылки у нас нет и в системе она не обозначена. Отвечал вежливо, на провокации не поддавался. К тому же мне еще нужно было принимать товар, не хотелось время тратить. Она сказала, что будет писать жалобу, я ответил: «Хорошо». Спустя время она вернулась и сказала: «Простите, я заказала на другой пункт выдачи». Теперь, когда приходит ко мне, постоянно извиняется. © Просто Тёма / TikTok
- Ко мне вчера девушка пришла за пять минут до закрытия, у нее было 23 товара. Я ей говорю: «Если вы будете все мерить, вы не успеете до закрытия. Есть возможность прийти завтра?» Она: «Извините меня, пожалуйста, я сразу все заберу, все уже оплачено». Сумма была на 30 000 рублей. Она действительно все забрала и, уходя, извинялась раз сто. © Baji Keisuke / TikTok
- Смена была хорошей, настроение тоже. Пришла особа за товаром и говорит, что внутреннюю карту маркетплейса активировать не хочет, потому что там просят данные паспорта. Я предложила привязать другую карту для оплаты. А она с возмущением: «Я не хочу свои данные, а тем более карту добавлять. Это должны делать вы, пополните мне сами через компьютер!» Ответила дамочке строго: «Вы либо выкупаете товар, либо делаем возврат». Она покричала-покричала и ушла. © Wassilevna / TikTok
очередная нелеченная. мои соболезнования всем, кто работает с клиентами
- Пришла к нам дама странная, в солнечных очках. Заходила в примерочную и выходила, напевая что-то. Потом доставала какие-то бумажки с надписями и показывала их в камеру. После забрала свой заказ и ушла. Рассказала об этом сменщице — та рукой махнула и говорит: «Так это женщина из соседнего дома, они с сыном вечно спорят на какие-то безумные желания. Видимо, она ему проспорила. У них свой блог». Ох уж эти блогеры.
Работникам ПВЗ за их терпение и чувство юмора можно памятник возвести. Зато после рабочей недели может скопиться целая «тележка» историй.
У нас еще несколько занимательных статей про магазины, пункты выдачи и их клиентов: