Сотрудники пунктов выдачи заказов поделились историями, которые давно не давали им покоя

Раньше мы часами гуляли по магазинам, а теперь так же залипаем в интернете, выбирая очередной товар. Это ведь удобно: заказал — и потом просто пришел забрать. Но что насчет людей, которые работают в пунктах выдачи? Порой посетители не только свои покупки забирают, но и настоящий аншлаг устраивают. Например, могут ворваться на ПВЗ за 10 минут до закрытия и требовать выдать заказ. А особо вредные могут даже жалобу без причины написать. Но бывают и доброжелательные клиенты, чей визит ощущается как настоящий праздник.