20 звездных выходов, о которых фанаты и хейтеры будут говорить месяцами

Сезону красных дорожек не видно конца и края. К счастью, именно там звезды появляются в своих лучших нарядах. Мы собрали самые яркие и обсуждаемые выходы знаменитостей в нашей сегодняшней статье. Среди экспонатов найдутся и вневременные экземпляры, и платья, которые критики откровенно высмеяли.

Эль Фаннинг

Scott A Garfitt/Invision/East News , CYRIL PECQUENARD/SIPA/Sipa Press/East News

На закрытие Каннского кинофестиваля Эль Фаннинг пришла нежном наряде из легкой струящейся ткани в ромашку. Платье игриво развивалось на ветру. А когда Эль повернулась к фотографам спиной, стало понятно, что у образа есть сюрприз в виде обнаженной спины.

Айшвария Рай

В Каннах наряд Айшварии Рай вызвал волну критики. «Модная полиция» посчитала образ актрисы неудачным с точки зрения стиля и гламура. Самой Айшварии ее платье пришлось по вкусу. По словам звезды, для нее эти выходы на красную ковровую дорожку показались волшебными.

Деми Мур

В Каннах Деми Мур примерила на себя образ кокетки. Неделя на кинофестивале для звезды выдалась насыщенной. После дебюта ее нового фильма «Вещество» актриса появилась на церемонии закрытия в черном платье Celine без бретелек с огромным атласным бантом на груди и выглядела как настоящий подарок.



Джоуи Кинг

Scott A Garfitt/Invision/East News Andromeda 1 день назад Ну тут трудно оценить красоту, не видя платья целиком - - Ответить

Джоуи Кинг появилась на красной дорожке в образе русалки. Элегантное голубое платье с узким лифом и прозрачной юбкой выглядели поистине сказочно. Сама актриса призналась, что чувствовала себя в тот день настоящей принцессой.

Леди Гага

Кажется, что Леди Гага вернулась к истокам. Суперзвезда появилась на мировой премьере фильма HBO «Gaga Chromatica Ball» в футуристичном наряде. Платье артистки само по себе привлекало внимание. Тут и бретель на одно плечо, и круглые люверсы, и потертый край. На белую основу крепилась пластиковая конструкция, напоминающая автомобильный бампер.

Энн Хэтэуэй

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , KENA BETANCUR/AFP/East News Фрося Сумочкина 1 день назад К красному платью Энн сись бы побольше. А так вполне))) - - Ответить

Красавица Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма «Мысль о тебе» в откровенном платье от Versace. Этот выход актрисы уже назвали «гламурной бомбой». К слову, артистка шокирует своим модным выбором не в первый раз. На одно из светских мероприятий актриса надела платье из масс-маркет магазина. После этого фанаты Энн раскупили доступную позицию в считанные часы.

Дженнифер Энистон

CHRIS DELMAS/AFP/East News ЛетоПришло 1 день назад пока не прочитала, что это, оказывается "выглядит дорого", успела подумать - что за дешёвый сарафанчик - - Ответить

Похоже, что Дженнифер Энистон решила воспользоваться приемом Энн Хэтэуэй и сэкономить на наряде для светского выхода. Актриса появилась на красной дорожке в платье от бюджетного по меркам Голливуда бренда Reformation. Образ, может, и бюджетный, но на Джен выглядит дорого и со вкусом.

Эмма Стоун

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News Andromeda 1 день назад Кроме офигенного цвета больше ничего красивого нет - - Ответить

Выход Эммы Стоун на недавнем «Оскаре» назвали самым гламурным. Мятное платье было изготовлено брендом Louis Vuitton специально для актрисы. Стилист Эммы добавил образу гламура, украсив шею звезды роскошным колье с желтым бриллиантом весом 30 карат.

Марго Робби

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Andromeda 1 день назад А вот здесь отлично! Прекрасный образ - - Ответить

В последнее время исполнительница роли Барби часто появлялась в кукольных нарядах на светских мероприятиях. На «Оскаре» Робби ожидали увидеть в очередном розовом благолепии, но актриса удивила всех. В черном платье от Versace фанаты даже заподозрили протест. Дело в том, что Киноакадемия пренебрежительно отнеслась к игре Марго в фильме «Барби» и оставила актрису без номинации.

Эмили Блант

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Эмили Блант появилась на недавнем «Оскаре» в наряде от Schiaparelli. Образ актрисы в Интернете высмеяли по полной. Некоторые увидели в дизайне юбки очертания нижнего белья. А «парящие» лямки платья вызвали волну хейта. Диванные комментаторы посоветовали звезде выбирать наряды по размеру. Позднее стилист Эмили прокомментировала ситуацию: «Мы с Эмили не против экспериментов. Знала ли я, что публика будет обсуждать лямки? Конечно! Волнует ли это меня? Нет! Те люди, которые любят моду и разные интересные вещи, явно оценят этот образ, а приверженцы классики будут плеваться. Так или иначе, выглядела Эмили прекрасно».

Аня Тейлор-Джой

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

За кулисами церемонии «Оскар» Аня рассказала, что на этот образ ее вдохновила картина Боттичелли «Рождение Венеры». Наряд звезды не только цитирует шеведр мировой живописи, но и отсылает нас к культовому творению Dior — платью с идентичной юбкой под названием Junon из коллекции середины прошлого века.

Ариана Гранде

The Grosby Group / Grosby Group / East News , VALERIE MACON / AFP / East News Andromeda 1 день назад Тут даже без комментариев. Просто ор выше гор😁 - - Ответить

Ариана Гранде сыграла Глинду в киноадаптации легендарного мюзикла «Злая». Похоже, что образ доброй волшебницы пришелся звезде по вкусу, ведь на красной ковровой дорожке «Оскара» Ариана появилась в сказочном наряде. В розовом платье певица была похожа на настоящую принцессу.

Лили Глэдстоун

Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Номинантка на «Оскар» выглядела неотразимо в темно-синем бархатном платье-бюстье от Gucci. Самой запоминающейся деталью наряда был шлейф, который украшала вышивка белой нитью. Украшения Лили гармонировали с ее платьем: серьги в виде цветочных лепестков выглядели так же, как и узор на шлейфе.

Зендея

Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News , VALERIE MACON / AFP / East News Фрося Сумочкина 1 день назад Изящная статуэтка. Красиво - - Ответить

Модные издания окрестили этот наряд от Armani платьем «два в одном». И неспроста: его асимметричный верх выглядел так, будто был сшит из двух разных вещей. Одна половина наряда представляла собой платье-бюстье, а вторая — струящуюся накидку с узорами.

Кирстен Данст

Jordan Strauss / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Кирстен Данст для «Оскара» 2024 года выбрала минималистичное платье от Gucci. Классический образ был встречен одобрительными комментариями со стороны модных критиков. Платье назвали вневременным. К слову, наряд принес звезде некоторые неудобства. На красной дорожке она споткнулась и едва не упала.

Дженнифер Лоуренс

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , Chris Pizzello / Invision / East News Andromeda 1 день назад К сожалению горошек подходит не каждой, Дженифер он простит - - Ответить

Наряды в горошек не так уж и часто встречаются на "Оскаре", потому Дженнифер Лоуренс явно стремилась выделиться, выбирая платье с таким узором. И ей это удалось. Данный ансамбль был представлен в коллекции Dior 2024 года. А визажисты актрисы вдохновлялись образами старого Голливуда.

Грета Ли

Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

На красную дорожку «Оскара» звезда «Прошлых жизней» Грета Ли пришла в платье от Loewe. Контрастное сочетание белого и черного цветов добавили образу строгости. Чтобы уравновесить наряд, знаменитость надела расслабленные серьги-скрепки, украшенные бриллиантами.

Кэри Маллиган

Jordan Strauss / Invision / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News Andromeda 1 день назад Старый добрый олдскул, красиво - - Ответить

Актриса предпочла новомодным вещам старый добрый винтаж. На церемонию награждения «Оскар» она надела реплику культового платья Balenciaga из коллекции 1951 года и дополнила его длинными перчатками. Аксессуары знаменитость также решила использовать соответствующие образу: она выбрала старинные серьги с бриллиантами из антикварного бутика Fred Leighton.

Шарлиз Терон

Jordan Strauss / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Наряд Шарлиз Терон на "Оскаре" этого года выглядит довольно классическим. Актриса воплотила стандарты красоты старого Голливуда и немного поэкспериментировала с деталями. Верх ее наряда был весьма оригинальным. Перекрученные бретели гармонично сочетались с украшениями от Boucheron.

Леа Льюис

DAVID SWANSON / AFP / East News , Richard Shotwell / Invision / East News Andromeda 1 день назад Огонь! Шлейф шикарен! - - Ответить

Вот уж действительно воздушный образ получился у стилистов актрисы Леа Льюис. Бледно-розовое платье с асимметричным подолом, разрезом до бедра и эффектной спинкой изготовил бренд Lever Couture. Многие пользователи сети назвали этот наряд лучшим на «Оскаре» 2024 года.