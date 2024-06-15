20 звездных выходов, о которых фанаты и хейтеры будут говорить месяцами
Сезону красных дорожек не видно конца и края. К счастью, именно там звезды появляются в своих лучших нарядах. Мы собрали самые яркие и обсуждаемые выходы знаменитостей в нашей сегодняшней статье. Среди экспонатов найдутся и вневременные экземпляры, и платья, которые критики откровенно высмеяли.
Эль Фаннинг
На закрытие Каннского кинофестиваля Эль Фаннинг пришла нежном наряде из легкой струящейся ткани в ромашку. Платье игриво развивалось на ветру. А когда Эль повернулась к фотографам спиной, стало понятно, что у образа есть сюрприз в виде обнаженной спины.
Айшвария Рай
В Каннах наряд Айшварии Рай вызвал волну критики. «Модная полиция» посчитала образ актрисы неудачным с точки зрения стиля и гламура. Самой Айшварии ее платье пришлось по вкусу. По словам звезды, для нее эти выходы на красную ковровую дорожку показались волшебными.
Деми Мур
В Каннах Деми Мур примерила на себя образ кокетки. Неделя на кинофестивале для звезды выдалась насыщенной. После дебюта ее нового фильма «Вещество» актриса появилась на церемонии закрытия в черном платье Celine без бретелек с огромным атласным бантом на груди и выглядела как настоящий подарок.
Джоуи Кинг
Джоуи Кинг появилась на красной дорожке в образе русалки. Элегантное голубое платье с узким лифом и прозрачной юбкой выглядели поистине сказочно. Сама актриса призналась, что чувствовала себя в тот день настоящей принцессой.
Леди Гага
Кажется, что Леди Гага вернулась к истокам. Суперзвезда появилась на мировой премьере фильма HBO «Gaga Chromatica Ball» в футуристичном наряде. Платье артистки само по себе привлекало внимание. Тут и бретель на одно плечо, и круглые люверсы, и потертый край. На белую основу крепилась пластиковая конструкция, напоминающая автомобильный бампер.
Энн Хэтэуэй
Красавица Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма «Мысль о тебе» в откровенном платье от Versace. Этот выход актрисы уже назвали «гламурной бомбой». К слову, артистка шокирует своим модным выбором не в первый раз. На одно из светских мероприятий актриса надела платье из масс-маркет магазина. После этого фанаты Энн раскупили доступную позицию в считанные часы.
Дженнифер Энистон
пока не прочитала, что это, оказывается "выглядит дорого", успела подумать - что за дешёвый сарафанчик
Похоже, что Дженнифер Энистон решила воспользоваться приемом Энн Хэтэуэй и сэкономить на наряде для светского выхода. Актриса появилась на красной дорожке в платье от бюджетного по меркам Голливуда бренда Reformation. Образ, может, и бюджетный, но на Джен выглядит дорого и со вкусом.
Эмма Стоун
Выход Эммы Стоун на недавнем «Оскаре» назвали самым гламурным. Мятное платье было изготовлено брендом Louis Vuitton специально для актрисы. Стилист Эммы добавил образу гламура, украсив шею звезды роскошным колье с желтым бриллиантом весом 30 карат.
Марго Робби
В последнее время исполнительница роли Барби часто появлялась в кукольных нарядах на светских мероприятиях. На «Оскаре» Робби ожидали увидеть в очередном розовом благолепии, но актриса удивила всех. В черном платье от Versace фанаты даже заподозрили протест. Дело в том, что Киноакадемия пренебрежительно отнеслась к игре Марго в фильме «Барби» и оставила актрису без номинации.
Эмили Блант
Эмили Блант появилась на недавнем «Оскаре» в наряде от Schiaparelli. Образ актрисы в Интернете высмеяли по полной. Некоторые увидели в дизайне юбки очертания нижнего белья. А «парящие» лямки платья вызвали волну хейта. Диванные комментаторы посоветовали звезде выбирать наряды по размеру.
Позднее стилист Эмили прокомментировала ситуацию: «Мы с Эмили не против экспериментов. Знала ли я, что публика будет обсуждать лямки? Конечно! Волнует ли это меня? Нет! Те люди, которые любят моду и разные интересные вещи, явно оценят этот образ, а приверженцы классики будут плеваться. Так или иначе, выглядела Эмили прекрасно».
Аня Тейлор-Джой
За кулисами церемонии «Оскар» Аня рассказала, что на этот образ ее вдохновила картина Боттичелли «Рождение Венеры». Наряд звезды не только цитирует шеведр мировой живописи, но и отсылает нас к культовому творению Dior — платью с идентичной юбкой под названием Junon из коллекции середины прошлого века.
Ариана Гранде
Ариана Гранде сыграла Глинду в киноадаптации легендарного мюзикла «Злая». Похоже, что образ доброй волшебницы пришелся звезде по вкусу, ведь на красной ковровой дорожке «Оскара» Ариана появилась в сказочном наряде. В розовом платье певица была похожа на настоящую принцессу.
Лили Глэдстоун
Номинантка на «Оскар» выглядела неотразимо в темно-синем бархатном платье-бюстье от Gucci. Самой запоминающейся деталью наряда был шлейф, который украшала вышивка белой нитью. Украшения Лили гармонировали с ее платьем: серьги в виде цветочных лепестков выглядели так же, как и узор на шлейфе.
Зендея
Модные издания окрестили этот наряд от Armani платьем «два в одном». И неспроста: его асимметричный верх выглядел так, будто был сшит из двух разных вещей. Одна половина наряда представляла собой платье-бюстье, а вторая — струящуюся накидку с узорами.
Кирстен Данст
Кирстен Данст для «Оскара» 2024 года выбрала минималистичное платье от Gucci. Классический образ был встречен одобрительными комментариями со стороны модных критиков. Платье назвали вневременным. К слову, наряд принес звезде некоторые неудобства. На красной дорожке она споткнулась и едва не упала.
Дженнифер Лоуренс
Наряды в горошек не так уж и часто встречаются на "Оскаре", потому Дженнифер Лоуренс явно стремилась выделиться, выбирая платье с таким узором. И ей это удалось. Данный ансамбль был представлен в коллекции Dior 2024 года. А визажисты актрисы вдохновлялись образами старого Голливуда.
Грета Ли
На красную дорожку «Оскара» звезда «Прошлых жизней» Грета Ли пришла в платье от Loewe. Контрастное сочетание белого и черного цветов добавили образу строгости. Чтобы уравновесить наряд, знаменитость надела расслабленные серьги-скрепки, украшенные бриллиантами.
Кэри Маллиган
Актриса предпочла новомодным вещам старый добрый винтаж. На церемонию награждения «Оскар» она надела реплику культового платья Balenciaga из коллекции 1951 года и дополнила его длинными перчатками. Аксессуары знаменитость также решила использовать соответствующие образу: она выбрала старинные серьги с бриллиантами из антикварного бутика Fred Leighton.
Шарлиз Терон
Наряд Шарлиз Терон на "Оскаре" этого года выглядит довольно классическим. Актриса воплотила стандарты красоты старого Голливуда и немного поэкспериментировала с деталями. Верх ее наряда был весьма оригинальным. Перекрученные бретели гармонично сочетались с украшениями от Boucheron.
Леа Льюис
Вот уж действительно воздушный образ получился у стилистов актрисы Леа Льюис. Бледно-розовое платье с асимметричным подолом, разрезом до бедра и эффектной спинкой изготовил бренд Lever Couture. Многие пользователи сети назвали этот наряд лучшим на «Оскаре» 2024 года.
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