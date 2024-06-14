Вау. На первой фотке один-в-один чувак, с которым я на курсы ходила. Тот же типаж. Ему ещё рот бы заклеить, девки бы штабелями укладывались, а то как откроет - туши свет и пой разлуку, Емеля-дурачок, типа местного Владика, штабеля разлетались как кегли
Как с годами менялись 17 красавцев-актеров, в которых влюблялись наши мамы и бабушки
Знаменитости
1 час назад
Времена меняются, вкусы тоже, но все же есть кинозвезды, имена которых вызывают трепет не у одного поколения зрителей. Эти актеры до сих пор остаются эталоном мужской красоты, хотя впервые появились на экране еще во времена, когда наши мамы и даже бабушки были юными. Давайте посмотрим, как знаменитые мужчины выглядели в молодые годы, на пике славы и в зрелости.
Александр Абдулов 23 года, 32 года, 53 года
Вячеслав Тихонов в 24 года, 37 лет и 72 года
Игорь Костолевский в 23 года, 33 года и в 75 лет
Олег Янковский в 26 лет, 38 лет и 64 года
Александр Белявский в 28 лет, 43 года и 69 лет
Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года
Сергей Столяров в 25 лет, 41 год и в 56 лет
Михай Волонтир в 35 лет, 46 лет и в 56 лет
Евгений Жариков в 22 года, 38 лет и в 61 год
Армен Джигарханян в 26 лет, 37 лет и 78 лет
Василий Лановой в 20 лет, 31 год и 79 лет
Сергей Жигунов в 24 года, 41 год и 60 лет
Игорь Старыгин в 24 года, 33 года и 59 лет
Леонид Харитонов в 28 лет, 49 лет и 56 лет
Евгений Киндинов в 29 лет, 37 лет и в 68 лет
Михаил Козаков в 24 года, 44 года и 76 лет
Леонид Филатов в 23 года, 36 лет и в 47 лет
А многие актрисы, которых мы помним по фильмам нашего детства, до сих пор роскошно выглядят и радуют поклонников своим талантом.
Фото на превью 12 стульев / ТО «Экран», Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм, East News
Комментарии
Уведомления
Какие прекрасные у большинства лица, особенно в молодости.. Некоторые с возрастом остались прекрасные, а некоторых жизнь малеха пожевала и помяла
-
-
Ответить
Похожее
17 человек, которые хотели добавить своему жилищу изюминку, а получили компот из сухофруктов
Народное творчество
2 года назад
20+ мастеров и мастериц, которые делают своими руками такие крутые вещицы, что хоть на выставку отправляй
Дизайн
2 года назад
20+ человек, которые просто заглянули в ресторан, а потом долго челюсть с пола подбирали
Народное творчество
7 месяцев назад
«Обращаются со мной как с домработницей». Девушка рассказала, каково жить с родителями мужа
Семья
7 месяцев назад
20 давно выросших детей, которые не собираются прощать своих родителей
Семья
3 месяца назад
18 человек, которым вместо волшебной палочки попалась родня на миллион, и это в сто раз круче
Народное творчество
2 месяца назад
11 пар российских знаменитостей, которые приходятся друг другу родственниками
Кино
2 года назад
20+ женщин, которые одной левой стерли в порошок все стереотипы о вредных тещах и свекровях
Семья
1 год назад
Как выглядели бы 9 знаменитостей без современных бьюти-процедур
Кино
8 месяцев назад
15+ человек сами вляпались в истории, которые и захочешь не забудешь
Народное творчество
6 месяцев назад
17 звездных красавиц, которые с появлением ребенка приобрели особый шарм
Культура
10 месяцев назад
15 человек, которые случайно встретили бывших и все в себя прийти не могут
Народное творчество
3 месяца назад