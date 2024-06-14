Как с годами менялись 17 красавцев-актеров, в которых влюблялись наши мамы и бабушки

Времена меняются, вкусы тоже, но все же есть кинозвезды, имена которых вызывают трепет не у одного поколения зрителей. Эти актеры до сих пор остаются эталоном мужской красоты, хотя впервые появились на экране еще во времена, когда наши мамы и даже бабушки были юными. Давайте посмотрим, как знаменитые мужчины выглядели в молодые годы, на пике славы и в зрелости.

Александр Абдулов 23 года, 32 года, 53 года

Вячеслав Тихонов в 24 года, 37 лет и 72 года

Игорь Костолевский в 23 года, 33 года и в 75 лет

Олег Янковский в 26 лет, 38 лет и 64 года

Александр Белявский в 28 лет, 43 года и 69 лет

Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года

Сергей Столяров в 25 лет, 41 год и в 56 лет

Михай Волонтир в 35 лет, 46 лет и в 56 лет

Евгений Жариков в 22 года, 38 лет и в 61 год

Армен Джигарханян в 26 лет, 37 лет и 78 лет

Василий Лановой в 20 лет, 31 год и 79 лет

Сергей Жигунов в 24 года, 41 год и 60 лет

Игорь Старыгин в 24 года, 33 года и 59 лет

Леонид Харитонов в 28 лет, 49 лет и 56 лет

Евгений Киндинов в 29 лет, 37 лет и в 68 лет

Михаил Козаков в 24 года, 44 года и 76 лет

Леонид Филатов в 23 года, 36 лет и в 47 лет