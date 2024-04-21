15 случаев, когда звезды достали из пыльных сундуков винтажные наряды и выглядели как царицы

Обычно звездные стилисты стремятся отхватить наряды из самых последних коллекций для своих подопечных. Но некоторые из них не считают зазорным поискать вдохновения в прошлом и порыться в архивах модных домов. А потом знаменитости выходят в свет в винтажных ансамблях и просто затмевают всех.
В 1995 году Клаудия Шиффер показала шикарный костюм Chanel, а почти 30 лет спустя его надела Марго Робби В 1995 году супермодель Карен Мюлдер выгуляла платье Versace из свежей коллекции. А в 2022 году Сидни Суини примерила уже раритет Жакет от Azzedine Alaia надевала Вайнона Райдер в 1992 году на премьеру картины «Дракула», а 30 лет спустя Алекса Деми примерила такой же, но другого цвета На Неделе моды в Париже 2021 года Ирина Шейк позировала фотографам в винтажном платье Mugler, сшитом в конце прошлого века В 1999 году Кэтрин Зета-Джонс свела всех с ума, когда появилась в Каннах в платье Mugler из коллекции того же года. А в 2023 Лиа Мишель вышла в таком же наряде Звезда новой экранизации «Дрянных девчонок» Авантика посетила светское мероприятие в роскошном наряде Herve Leger из коллекции 1996 года В 1998 году Наоми Кэмпбелл показала эффектное платье Versace, а 20 лет спустя им заинтересовалась Ким Кардашьян Этот эффектный костюм Mugler модель показала в 1998 году, а в 2022 его примерила Ким Кардашьян и опубликовала крутой снимок на своей страничке в соцсети
Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News
На премьере фильма «Девушка из Плейнвилля» Эль Фэннинг красовалась в платье Givenchy из коллекции 1987 года На премьеру фильма «Мадам Паутина» Изабела Мерсед явилась в костюме Versace из коллекции 1999 года. Тогда его надевала Наоми Кэмпбелл
EAST NEWS
, Jordan Strauss / Invision / East News В 2002 году Хлоя Севиньи примерила моднейшее платье Versace, а в 2023 году Эмили Ратаковски сфотографировалась уже в винтажном наряде Модель София Ричи на собственную свадьбу надела копию платья Chanel, которое демонстрировала публике Клаудия Шиффер в 1993 году В 1991 году Наоми Кэмпбелл показала публике яркое платье Versace, а 31 год спустя такое же надела модель Мадалина Генеа на премьеру фильма «Блондинка» В 1994 году Элизабет Херли влюбила в себя всех, надев роскошное платье Versace, декорированное булавками. А потом ее образ повторила Леди Гага
LUCA SGRO / bauergriffinonline.com / East News
В 1996 году Наоми Кэмбелл показала платье в бельевом стиле от Versace, 8 лет спустя такое же надела Гленн Клоуз, а 23 года спустя — модель Адвоа Абоах
Не,тема платья раскрыта только на первом фото. В остальных случаях грустная пятнистая ночнушка
Какие еще знаменитости выходили в свет в нарядах из старых коллекций, можно узнать из этих статей:
Фото на превью Guy Marineau / Starface / STARFACE PHOTO / East News