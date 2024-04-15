16 знаменитостей, которые появились на красной дорожке в винтаже и наделали шуму
Дизайн
1 час назад
Одежда и другие вещи из прошлого регулярно возвращаются к нам в новом или чуть измененном виде. Вот и звезды тоже не прочь носить винтажные платья, обувь, сумки и украшения. Сегодня мы решили посмотреть, как же известные дамы обыгрывали винтажные наряды на красных дорожках.
Дженнифер Лоуренс выбрала для вечеринки Vanity Fair в 2024 винтажное платье, которое в 1996 году продемонстрировала на подиуме Кейт Мосс
Сандра Хюллер появилась на «Оскаре» 2024 в платье, напоминавшем наряд знаменитой светской дамы начала XX века Миллисент Роджерс
Richard Shotwell/Invision/East News
В 2018 году Ким Кардашьян пришла на афтепати Met Gala в платье, состоявшем из с множества ремешков. В 1993 на подиуме его демонстрировала Хелена Кристенсен
В 2024 году Зендея снялась для обложки фильма «Претенденты» в платье Louis Vuitton 2013 года
EMMANUEL DUNAND/AFP/East News, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS
нет, Зендее, конечно, возраст и фигура позволяют носить почти все что угодно, но это как-то совсем не ее.
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Кендалл Дженнер выбрала для вечеринки Vanity Fair платье от Jean Paul Gaultier. В таком же наряде в 2008 году выходила в свет Марион Котийяр
MICHAEL TRAN/AFP/East News, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS
Актриса Челси Лазкани выбрала для выхода на церемонию MTV Movie and TV Awards 2022 платье, в котором в 2005 блистала Виктория Бекхэм
Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, ASSOCIATED PRESS/East News
Фу, ну хоть бы скотчем к себе подклеила, как Виктория. Ужасно смотрится. Есть креп бумага, из неё цветочки крутят, вот платье слева выглядит как будто эта бумага
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Еще один наряд родом из прошлого надела Зендея на премию GCFA 2024. Она пришла на мероприятие в платье от Roberto Cavalli из коллекции 2011 года
VALERIE MACON/AFP/East News
Керри Вашингтон появилась на American Black Film Festival Honors в платье, которое уже можно было видеть в 1996 году на Уитни Хьюстон
MICHAEL TRAN/AFP/East News, ASSOCIATED PRESS/East News
На вечеринку Vanity Fair в 2024 году Марго Робби пришла в необычном винтажном корсете Thierry Mugler 1996 года
Evan Agostini/Invision/East News
В 2024 году Эмма Стоун появилась на дорожке Annual Directors Guild Of America в платье Givenchy 2003 года, такое же надевала Клотильда Куро в год его выхода
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, EAST NEWS
Инфлюэнсер Амината Белли пришла на дорожку премии European MTV Awards в 2022 году в платье Jean Paul Gaultier 1995 года
Martin Meissner/Associated Press/East News
Еще один выход в винтажном образе случился в 2024 году. Марго Робби выбрала для мероприятия платье от Vivienne Westwood 1998 года
В 2021 году Айрис Лоу надела платье Roberto Cavalli 2004 года, в котором на премьере фильма «Убить Билла» уже блистала Наталья Водянова
В 2018 году Наоми Кэмпбелл в Букингемском дворце выглядела идеально в винтажном платье Pierre Cardin
AFP/EAST NEWS, EAST NEWS
Лили Рэйб надела на вечеринку Vanity Fair платье от Marc Jacobs 2006 года. Когда оно только появилось, одной из первых его примерила Джиннифер Гудвин
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS
Для премии MTV Video Music Awards Оливия Родриго выбрала платье от Versace 2001 года. Девушка на момент выхода платья, к слову, еще даже не родилась на свет
ANGELA WEISS/AFP/East News
Вообще, оказывается, есть много людей, которые любят порыться в винтажных вещах, а некоторым везунчикам удается найти настоящие сокровища.
Фото на превью Anwar Hussein / Alamy Stock Photo
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