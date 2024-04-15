16 знаменитостей, которые появились на красной дорожке в винтаже и наделали шуму

Одежда и другие вещи из прошлого регулярно возвращаются к нам в новом или чуть измененном виде. Вот и звезды тоже не прочь носить винтажные платья, обувь, сумки и украшения. Сегодня мы решили посмотреть, как же известные дамы обыгрывали винтажные наряды на красных дорожках.

Дженнифер Лоуренс выбрала для вечеринки Vanity Fair в 2024 винтажное платье, которое в 1996 году продемонстрировала на подиуме Кейт Мосс

Сандра Хюллер появилась на «Оскаре» 2024 в платье, напоминавшем наряд знаменитой светской дамы начала XX века Миллисент Роджерс

Richard Shotwell/Invision/East News

В 2018 году Ким Кардашьян пришла на афтепати Met Gala в платье, состоявшем из с множества ремешков. В 1993 на подиуме его демонстрировала Хелена Кристенсен

В 2024 году Зендея снялась для обложки фильма «Претенденты» в платье Louis Vuitton 2013 года

EMMANUEL DUNAND/AFP/East News , Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS КогдаУжеЛето 40 минут назад нет, Зендее, конечно, возраст и фигура позволяют носить почти все что угодно, но это как-то совсем не ее. - - Ответить

Кендалл Дженнер выбрала для вечеринки Vanity Fair платье от Jean Paul Gaultier. В таком же наряде в 2008 году выходила в свет Марион Котийяр

MICHAEL TRAN/AFP/East News , EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Актриса Челси Лазкани выбрала для выхода на церемонию MTV Movie and TV Awards 2022 платье, в котором в 2005 блистала Виктория Бекхэм

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News , ASSOCIATED PRESS/East News Евга 1 час назад Фу, ну хоть бы скотчем к себе подклеила, как Виктория. Ужасно смотрится. Есть креп бумага, из неё цветочки крутят, вот платье слева выглядит как будто эта бумага - - Ответить

Еще один наряд родом из прошлого надела Зендея на премию GCFA 2024. Она пришла на мероприятие в платье от Roberto Cavalli из коллекции 2011 года

VALERIE MACON/AFP/East News Lilit1313 25 минут назад О,а вот этот вариант очень нравится. Бахрома напоминает перья - - Ответить

Керри Вашингтон появилась на American Black Film Festival Honors в платье, которое уже можно было видеть в 1996 году на Уитни Хьюстон

MICHAEL TRAN/AFP/East News , ASSOCIATED PRESS/East News Lilit1313 24 минуты назад Ну нет,такое платье идеально на этой леди - - Ответить

На вечеринку Vanity Fair в 2024 году Марго Робби пришла в необычном винтажном корсете Thierry Mugler 1996 года

В 2024 году Эмма Стоун появилась на дорожке Annual Directors Guild Of America в платье Givenchy 2003 года, такое же надевала Клотильда Куро в год его выхода

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News , EAST NEWS Евга 1 час назад Мда, для Атоса это слишком много, а для графа Де Ля Фер слишком мало - - Ответить

Инфлюэнсер Амината Белли пришла на дорожку премии European MTV Awards в 2022 году в платье Jean Paul Gaultier 1995 года

Еще один выход в винтажном образе случился в 2024 году. Марго Робби выбрала для мероприятия платье от Vivienne Westwood 1998 года

В 2021 году Айрис Лоу надела платье Roberto Cavalli 2004 года, в котором на премьере фильма «Убить Билла» уже блистала Наталья Водянова

В 2018 году Наоми Кэмпбелл в Букингемском дворце выглядела идеально в винтажном платье Pierre Cardin

AFP/EAST NEWS , EAST NEWS

Лили Рэйб надела на вечеринку Vanity Fair платье от Marc Jacobs 2006 года. Когда оно только появилось, одной из первых его примерила Джиннифер Гудвин

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS amandapereiradesouza 1 час назад Кто есть кто здесь? - - Ответить

Для премии MTV Video Music Awards Оливия Родриго выбрала платье от Versace 2001 года. Девушка на момент выхода платья, к слову, еще даже не родилась на свет

ANGELA WEISS/AFP/East News Lali 52 минуты назад Как-то с драпировкой у неё не сложилось... - - Ответить