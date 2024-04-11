20+ историй, которые вызывают только один вопрос: «Люди, что с вами не так?»

Вокруг нас хватает людей, которые так и норовят испортить кому-нибудь жизнь. И повезет, если это какой-нибудь «мимокрокодил», а не неприятный коллега и не токсичный родственник. Эта статья посвящена таким вот «героям», пусть их потуги вас позабавят. Все равно жизнь расставит все на свои места, мы уверены.