Мы сравнили, как выглядят одинаковые наряды на профессиональных моделях и звездах, и опешили от такой разницы

Знаменитости любят модные показы и порой сами принимают в них участие. К примеру, вышагивали по подиуму Джаред Лето, Маколей Калкин, Леди Гага, Пэрис Хилтон. Нам стало любопытно, и мы решили выяснить, насколько по-разному выглядит одна и та же одежда на звездах и на моделях.

1. Модель Schiaparelli и Деми Мур

Zeppelin Photo/East News , Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

На премьеру фильма «Вещество» Деми Мур надела платье Schiaparelli из коллекции «весна-лето — 2024». Этот несколько футуристичный наряд был под стать кинокартине. На подиуме творение дизайнера было дополнено акцентной сережкой, а вот актриса в качестве украшений выбрала бриллиантовые сережки и ожерелье от Chopard. Кто-то посчитал, что для одежды этого бренда Мур «недостаточно дерзкая» и ей следовало бы добавить чудаковатых украшений и забрать волосы в пучок. Как вам кажется, такая критика обоснованна?

2. Модель Armani и Деми Мур

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , JM HAEDRICH/SIPA/East News

На 77-м Каннском кинофестивале Мур щеголяла в расшитом бисером красном платье из коллекции Armani Privé Fall 2023. Правда она внесла небольшие изменения: отказалась от броши в виде цветка и от сумочки. Некоторым показалось, что актриса никогда еще не выглядела лучше на красной дорожке, чем в этот раз, и что драгоценности Chopard с этим нарядом смотрелись особенно гармонично.

3. Модели Ludovic de Saint Sernin и Эшли Грэм

Вот как знаменитости носят наряды с подиума: кто-то просто подбирает свой размер, практически ничего не меняя, другие же просят дизайнера сшить понравившееся изделие конкретно для них и с учетом некоторых пожеланий. Эшли относится как раз ко второму типу. На Met Gala 2024 она пришла в сшитом специально для нее наряде от Ludovic de Saint Sernin. Он был вдохновлен сразу двумя платьями из последней коллекции этого дизайнера. Модель призналась, что едва могла дышать в наряде: так сильно были стянуты ребра и талия. Кстати, шили эту красоту более 500 часов.

4. Модель Richard Quinn и Сара Джессика Паркер

Pixelformula/SIPA/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Для Met Gala 2024 Сара Джессика Паркер выбрала скульптурный наряд от Richard Quinn. Невооруженным глазом видно, что на подиуме и в реальной жизни он смотрится совершенно по-разному. Но это и понятно: Сара использовала дополнительные аксессуары в виде бус, сумочки и эффектной шляпки, к тому же ее рост 159 см, платье на ней кажется длиннее. Как отметила одна пользовательница интернета, актрисе всегда удается привнести свое чувство стиля в образы для этого мероприятия и при этом быть одетой в рамках темы.

5. Модель Roberto Cavalli и Эмили Блант

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Летнее платье макси из весенней коллекции Roberto Cavalli было к лицу как модели, так и актрисе. На подиуме с ним получился более расслабленный образ, а все благодаря украшению и шарфику. Эмили же дополнила свой наряд ожерельем от Tiffany, но волосы, как и модель, оставила распущенными.

6. Модель Ulla Johnson и Майя Рудольф

На премьере фильма «Воображаемые друзья» многие знаменитости появились в одежде розового, красного и фиолетового цветов. Не стала исключением и Майя Рудольф, которая выбрала подиумный наряд от Ulla Johnson. Как и модель, демонстрировавшая его на подиуме, актриса надела с ним открытую обувь и не стала отягощать его дополнительными аксессуарами.

7. Модель Simone Rocha и Аквафина

Rick Gold/Capital Pictures/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Еще один пример того, как по-разному может выглядеть один и тот же наряд на подиуме и в жизни. На модели Simone Rocha платье смотрелось более коротким и объемным, сумочка сочеталась по цвету с бантом. Надевшая же его актриса и певица Аквафина выбрала белые туфли и белую сумочку.

8. Модель Maison Margiela и Грета Гервиг

Zeppelin Photo/East News , Scott Garfitt/Invision/East News Богиня фонтана ВДНХ 1 час назад Стильная фарфоровая кукла слева превратилась в простушку справа (блеснула я любимым словцом Адме) - - Ответить

На 77-м Каннском кинофестивале Грета Гервиг красовалась в эффектном полосатом платье от Maison Margiela. Но этот ее образ понравился не всем. Нашлись те, кто не смог отделить подиум от того, что творится за его пределами. Критикам наряда не понравилось, что Грета не надела колоритные аксессуары и не добавила яркий макияж, как это сделала модель, демонстрировавшая платье. А вам как кажется: правильно поступила актриса?

9. Модель Elie Saab и Ева Лонгория

x/Zeppelin Photo/East News , Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Еву Лонгорию можно заслуженно назвать иконой стиля: на красных дорожках, да и не только, она блистает. Вот и на Каннском кинофестивале в 2024 году она притягивала к себе взгляды — и во многом благодаря платью из весенней коллекции Elie Saab. На подиуме оно выглядело несколько иначе, что и понятно: у модели и Евы совершенно разные фигуры, рост и вес.

10. Модель Alberta Ferretti и Ева Лонгория

Ik Aldama/DPA/East News , Jeffrey Mayer/Associated Press/East News Богиня фонтана ВДНХ 1 час назад На мой взгляд в платье есть что-то от арт-деко. - - Ответить

Золотистое платье Alberta Ferretti из коллекции «весна-лето — 2024» некоторые сравнили с автомойкой. А все из-за подола в виде лент. Но Еву это ничуть не смутило, и она с удовольствием надела его на одно из мероприятий.

11. Модель Tony Ward и Хайди Клум

Как и следовало ожидать, подиумный наряд сидит на Хайди Клум великолепно. Будучи сама моделью, она точно знает, как выглядеть на все сто в любой одежде. К тому же Клум живо интересуется модой: она не только была ведущей ТВ-передачи, в которой соревновались модные дизайнеры, но и успела выпустить несколько линий собственной одежды.

12. Модель Miss Sohee и Хайди Клум

Zeppelin Photo/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

В отличие от некоторых других звезд, немецкая супермодель предпочитает носить наряды именно так, как предлагает делать это дизайнер. Вот и на мероприятие Billboard Women in Music, посвященное женщинам в музыкальной индустрии, она пришла в платье Miss Sohee и в дополнявшем его пальто. Разве что обувь она выбрала не такую, как у модели на подиуме: вместо желтых лодочек она надела белые босоножки на каблуке. Получилась настоящая модная битва между моделями разных возрастов. Как думаете, кто более выигрышно подал это творение?