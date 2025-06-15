10 стильных идей для маникюра, которые добавят лоска летнему образу

Мода и стиль
1 час назад

Маникюр — важная составляющая образа в любое время года. Лето, конечно, не исключение. Кто-то каждое лето стрижется под каре, а кто-то красит ногти в яркие цвета. Многие выбирают дизайн и цвет ногтей под настроение. Мы подумали, что лучше сначала разузнать все о трендах этого сезона, а потом уже принимать решение. А есть ли у вас «любимчики» летнего или даже отпускного маникюра?

Цветочные мотивы

«Цветочный френч. Я сделала его сама»

Цветочные дизайны пользуются популярностью в теплое время года. Этим летом в тренде — яркая палитра. Цветы могут быть разноцветными, солнечно-желтыми, но пастельные варианты тоже смотрятся актуально. Можно выбрать деликатные тонкие линии или более заметные дизайны.

Френч

Tvergirl2001
6 минут назад

Погодите, а разве не вы говорили недавно, и в нескольких статьях, что именно классический френч - это фу, скучно и устарело?

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Сейчас в тренде различные вариации френча: радужный, блестящий, обратный, хромированный и другие. Несмотря на это, более классический маникюр с белыми кончиками на миндальной форме ногтей тоже будет актуален. К тому же, он смотрится свежо и подчеркивает элегантность.

Комбо белый-бежевый

Белый маникюр долгое время был в трендах. Сейчас эксперты предлагают попробовать сочетать белый с нейтральными оттенками. Это прекрасная альтернатива для любителей нюдового маникюра, которые хотят немного поэкспериментировать.

Ногти-мармеладки

Ногти-мармеладки продолжают оставаться в трендах этим летом. Пастельные оттенки, полупрозрачная основа, легкие переходы цветов. Все это позволяет сочетать такой маникюр с разными образами, что делает его не просто эстетичным, но и достаточно универсальным.

Цветной горошек

Цветной горошек — это очередной вариант для легкого и яркого летнего маникюра. Можно выбрать 5-6 цветов и распределить горошки по всей ногтевой пластине. А если вам больше нравятся минималистичные дизайны, то стоит ограничиться одной горошиной у самого основания ногтя.

Оливковый зеленый и золотые детали

«Зеленые ногти с золотом»

Оливковый зеленый — хит летнего маникюра. Он отлично подчеркивает тон кожи. А в сочетании с трендовыми золотыми деталями смотрится еще стильнее. Кроме того, вкрапления золота советуют попробовать на ногтях ярких цветов.

Маникюр леопард, зебра и другие животные принты

«Леопардовые кончики с помощью гель-лака»

Отличный способ разнообразить маникюр — это добавить анималистический принт. Одни из самых популярных вариантов — это леопард, зебра, змея. Причем их можно сочетать и носить все вместе.

Mix & Match — сочетание разных дизайнов

«Сделала mix & match на накладных ногтях. Мне нравится, что дизайн такой веселый»

Если не можете определиться с маникюром, то попробуйте сделать этот. В таком маникюре разные дизайны ненавязчиво соединяются в общую картинку, которая смотрится достаточно мило. Удобно, что цветовую палитру можно адаптировать под свой вкус.

Хромированный маникюр «Русалка»

«Маникюр, вдохновленный красотой русалок»

Русалочья тематика продолжает оставаться в тренде так же, как и хромированное покрытие. Сочетание этих двух тенденций оставляет простор для фантазии в выборе цвета. Можно, например, выбрать морскую палитру.

Неон

«Дизайн с неоновыми кончиками на миндальной форме ногтей»

К неону многие относятся совершенно по-разному. Кто-то любит, а кто-то опасается. Но этим летом неон популярен в самых разных дизайнах. Яркий однотонный маникюр, неоновые детали, радужный френч и многое другое. Главное, чтобы на ногтях присутствовал неон.

А какой дизайн предпочитаете вы? В этой подборке мы собрали 12 идей маникюра, которые выглядят стильно и современно.

Фото на превью jcomp / Freepik, Unknown author / Reddit

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