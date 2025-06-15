10 стильных идей для маникюра, которые добавят лоска летнему образу

Маникюр — важная составляющая образа в любое время года. Лето, конечно, не исключение. Кто-то каждое лето стрижется под каре, а кто-то красит ногти в яркие цвета. Многие выбирают дизайн и цвет ногтей под настроение. Мы подумали, что лучше сначала разузнать все о трендах этого сезона, а потом уже принимать решение. А есть ли у вас «любимчики» летнего или даже отпускного маникюра?