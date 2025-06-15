10 стильных идей для маникюра, которые добавят лоска летнему образу
Маникюр — важная составляющая образа в любое время года. Лето, конечно, не исключение. Кто-то каждое лето стрижется под каре, а кто-то красит ногти в яркие цвета. Многие выбирают дизайн и цвет ногтей под настроение. Мы подумали, что лучше сначала разузнать все о трендах этого сезона, а потом уже принимать решение. А есть ли у вас «любимчики» летнего или даже отпускного маникюра?
Цветочные мотивы
«Цветочный френч. Я сделала его сама»
Цветочные дизайны пользуются популярностью в теплое время года. Этим летом в тренде — яркая палитра. Цветы могут быть разноцветными, солнечно-желтыми, но пастельные варианты тоже смотрятся актуально. Можно выбрать деликатные тонкие линии или более заметные дизайны.
Френч
Погодите, а разве не вы говорили недавно, и в нескольких статьях, что именно классический френч - это фу, скучно и устарело?
Сейчас в тренде различные вариации френча: радужный, блестящий, обратный, хромированный и другие. Несмотря на это, более классический маникюр с белыми кончиками на миндальной форме ногтей тоже будет актуален. К тому же, он смотрится свежо и подчеркивает элегантность.
Комбо белый-бежевый
Белый маникюр долгое время был в трендах. Сейчас эксперты предлагают попробовать сочетать белый с нейтральными оттенками. Это прекрасная альтернатива для любителей нюдового маникюра, которые хотят немного поэкспериментировать.
Ногти-мармеладки
Ногти-мармеладки продолжают оставаться в трендах этим летом. Пастельные оттенки, полупрозрачная основа, легкие переходы цветов. Все это позволяет сочетать такой маникюр с разными образами, что делает его не просто эстетичным, но и достаточно универсальным.
Цветной горошек
Цветной горошек — это очередной вариант для легкого и яркого летнего маникюра. Можно выбрать 5-6 цветов и распределить горошки по всей ногтевой пластине. А если вам больше нравятся минималистичные дизайны, то стоит ограничиться одной горошиной у самого основания ногтя.
Оливковый зеленый и золотые детали
«Зеленые ногти с золотом»
Маникюр леопард, зебра и другие животные принты
«Леопардовые кончики с помощью гель-лака»
Отличный способ разнообразить маникюр — это добавить анималистический принт. Одни из самых популярных вариантов — это леопард, зебра, змея. Причем их можно сочетать и носить все вместе.
Mix & Match — сочетание разных дизайнов
«Сделала mix & match на накладных ногтях. Мне нравится, что дизайн такой веселый»
Если не можете определиться с маникюром, то попробуйте сделать этот. В таком маникюре разные дизайны ненавязчиво соединяются в общую картинку, которая смотрится достаточно мило. Удобно, что цветовую палитру можно адаптировать под свой вкус.
Хромированный маникюр «Русалка»
«Маникюр, вдохновленный красотой русалок»
Русалочья тематика продолжает оставаться в тренде так же, как и хромированное покрытие. Сочетание этих двух тенденций оставляет простор для фантазии в выборе цвета. Можно, например, выбрать морскую палитру.
Неон
«Дизайн с неоновыми кончиками на миндальной форме ногтей»
К неону многие относятся совершенно по-разному. Кто-то любит, а кто-то опасается. Но этим летом неон популярен в самых разных дизайнах. Яркий однотонный маникюр, неоновые детали, радужный френч и многое другое. Главное, чтобы на ногтях присутствовал неон.
А какой дизайн предпочитаете вы? В этой подборке мы собрали 12 идей маникюра, которые выглядят стильно и современно.
Комментарии
Я не в тренде. Сегодня сделала вот такую красоту, душа попросила) сайт сжал фото, чуть размылось.