15 женщин рассказали, как отношения с иностранцами стали источником сюрпризов

Отношения с иностранцами порой начинаются как роман из фильма, однако разница в менталитете, привычках и взглядах на жизнь быстро превращает такие романы в источник сюрпризов на каждый день. В этой подборке женщины делятся историями о том, чем их больше всего удивили отношения с мужчинами из других стран.