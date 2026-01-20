15 женщин рассказали, как отношения с иностранцами стали источником сюрпризов

Отношения с иностранцами порой начинаются как роман из фильма, однако разница в менталитете, привычках и взглядах на жизнь быстро превращает такие романы в источник сюрпризов на каждый день. В этой подборке женщины делятся историями о том, чем их больше всего удивили отношения с мужчинами из других стран.

  • Я встречалась с немцем, мы жили вместе и сразу договорились все делить пополам. Но однажды он выдал расчет, от которого я зависла. Мол, у тебя волос больше, а я лысый, значит, в душе ты проводишь больше времени — так и за воду плати ты. А потом, не моргнув глазом, добавил, что раз я работаю из дома, а он — офлайн, то и за электричество мне тоже логично платить самой. Мол, «меня дома почти нет, а ты тут свет жжешь и кондиционер гоняешь». © ave.my.art
  • Мой бывший швед как-то купил стейки прямо перед моим отъездом. На тот момент для нас это был не просто ужин, а настоящий деликатес. Удивленная его щедростью, дома я сразу решила их приготовить и с улыбкой говорю: «Давай сюда мясо!» Он уставился на меня и выдал: «Я их купил для себя, чтобы, когда ты уедешь, приготовить их и не так грустить без тебя». © freakyz
  • Вчера в спортзале стала свидетелем сцены. Стоит харизматичный итальянец — высокий, улыбчивый — и что-то сладко нашептывает молодой девушке. Та буквально тает, а он уже лезет за телефоном, номер брать. И тут подхожу я:
    — Привет! Как дела? Как жена? Дети? Всё хорошо?
    У него лицо мгновенно «поплыло», а девочка только глазами хлопает. Я ему еще и по-итальянски добавляю, мол, итальянские мужчины — они всегда такие, да? Он совсем растерялся и спрашивает, откуда я знаю язык. А я просто десять минут назад слышала, как он по телефону уверял жену, что очень ее любит. Вот и весь секрет. © irinaasherbekova
  • Мой американо-муж выхватил две мои самые популярные фразы и теперь использует их против меня. Ходит за мной и в шутку подгоняет: «Давай-давай! Давай-давай!» Я ему: «Don’t rush me!» [Не торопи меня!] и ржу. А он руками разводит и возмущается: «Штотакое?! Штотакое?!» © gonewiththebrut
  • Я была в отношениях с финном и сначала постоянно переживала из-за тишины во время наших встреч. Мы могли ехать в машине, гулять или сидеть в кафе и почти не разговаривать. Я все время ловила себя на мысли, что мне нужно срочно что-то сказать, чтобы не было неловко. Переломный момент случился, когда мы пошли гулять вдоль лесополосы и минут сорок шли молча. В какой-то момент я извинилась за то, что «такая скучная». Он искренне удивился и сказал, что это была одна из самых приятных прогулок за последнее время.
  • У меня муж — иностранец, и многие наши бытовые хитрости для него были в новинку. Раньше к моим советам он относился скептически, но со временем понял, что лучше просто довериться. Как-то вечером лежим, он ворочается и жалуется, что ему жарко и спать невозможно. Я такая: «Ну переверни подушку». Он переворачивает, кладет голову... и тут же вскакивает с круглыми глазами: «Как ты вообще могла это знать?!» © Мамдаринка / VK
  • Мой нидерландец понял, что хочет второго свидания уже на первом. Мы просто гуляли по лесу, а я по ходу дела называла все грибы, которые попадались, рассказывала, какие травы и ягоды для чего используют, и чем все это вообще полезно. Кульминацией стал лопух: поведала кавалеру, что у лопуха съедобный корень, а репейники можно нацепить на одежду и волосы. А поскольку лесные прогулки у него на родине почти национальная страсть, в тот момент он, кажется, окончательно понял, что влип. © ereminadolls
  • Муж — иностранец. Первый раз приехали в Россию погостить. Утро, просыпаюсь от того, что мой ненаглядный смотрит в окно с испуганными глазами и кричит мне, мол, что-то страшное началось! Встаю, смотрю, а это толпа народу с утра идет на электричку. © Подслушано / VK
  • Знакомая познакомилась в интернете со шведом. На первое свидание он пригласил ее в ресторан — выбрал самое дорогое вино, заказал большую сырную тарелку, все выглядело очень эффектно. Когда принесли счет, она из вежливости достала карту, но он остановил ее фразой: «Убери, потом рассчитаемся». Она уже подумала было: «Ого, какой благородный!» А на следующий день, ровно в шесть утра, ей приходит сообщение с фотографией чека и просьбой перевести 50%. © doll_ru
  • Я встречалась с британцем и долго считала, что у нас идеальная бытовая гармония. Он никогда не спорил, не делал замечаний и в целом был образцом вежливости. Мне казалось: если человеку что-то не нравится, он скажет. Ну и сказал — однажды за ужином вдруг очень спокойно и корректно выдал список того, что его раздражало последние полгода: от того, как я ставлю на стол кружку без подставки, до привычки оставлять свет в коридоре. Я и не ожидала, что это реально будет список.
  • Познакомилась с англичанином. В какой-то момент он спросил: «Как тебе нравится, чтобы я тебя называл?» Я ответила: Nat, Natalie... — мой сленговый английский был тогда, мягко говоря, неидеален. В итоге следующие два месяца он звал меня Nuts [«чокнутая» — англ.сленг], а я была уверена, что это что-то ласковое, вроде «мой орешек». © wellness_and_professional
  • Я сама из Южной Европы и семь лет встречалась со шведом. Больше всего меня раздражало — и в итоге это и убило наши отношения — то, что фразы «мы посмотрим» и «давай подумаем» у них на самом деле означают вежливое «нет». Для меня же это всегда было буквально: обсудить, разобраться и найти компромисс. © aallycat1996 / Reddit
  • У меня есть одна милая история. Я из Латинской Америки, он — немец. В начале мне казалось, что он вообще со мной не флиртует: никаких объятий за талию, никаких эффектных романтических жестов — а в моей культуре это почти обязательная программа. В какой-то момент я всерьез начала сомневаться, нравлюсь ли ему вообще. При этом он всегда находил для меня время и отвечал на сообщения почти мгновенно, даже в рабочие часы. Я пожаловалась старому другу, который уже несколько лет жил в Германии, и он рассмеялся: «Ты что, с ума сошла? Этот мужчина по уши в тебя влюблен. Немцы больше всего ценят свое время — и он отдает его тебе». При следующей встрече я спросила своего немца напрямую, нравлюсь ли я ему. Он искренне удивился: «Конечно. А зачем бы я иначе тратил на тебя свое время?» © dumb_luck42 / Reddit
  • Я встречалась с аргентинцем, и поначалу нас постоянно клинило на планировании. Я привыкла заранее бронировать билеты, продумывать отпуск, составлять маршруты. Он же легко заявлял «решим на месте» — и искренне не понимал, зачем все усложнять. Однажды мы договорились поехать в живописную сельскую местность на выходные, но рабочая неделя была суматошной, я замоталась, и за день до выезда у меня началась паника: ни билетов на поезд, ни брони для отеля. Он же спокойно предложил просто доехать до места и «разобраться по ходу». В итоге, мы действительно доехали туда очень комфортным автобусом, нашли очаровательный глэмпинг прямо на месте и провели одни из самых теплых выходных за все время отношений.
  • Я немка и когда-то встречалась с индийцем. Именно с ним я внезапно узнала, что в мире существуют вкусы помимо соли и чеснока. Мы расстались лет десять назад, но мой шкафчик со специями до сих пор забит под завязку, а карри я готовлю регулярно. Благослови судьба этого человека за то, что однажды открыл мне дорогу в мир вкусов. © eugeneugene / Reddit

