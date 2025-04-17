Падаждити. Тачка покатилась назад, парень подбежал и тормозил её сзади. Как это снялось н_а регистратор?
17 историй, когда помощь пришла оттуда, откуда ее никто не ждал
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1 час назад
Жизнь порой преподносит необычные встречи — мимолетные, но способные изменить день, а иногда и судьбу. В этой подборке — трогательные истории о помощи от незнакомцев, которая появилась будто по волшебству в самый трудный момент: одни спасли от отчаяния, другие помогли в безвыходной ситуации, а третьи просто подарили тепло, когда мир казался холодным.
- Стою в очереди в магазине. Тут забегает парень со словами: «Твоя тачка покатилась!» Вылетаю — машина замерла в полуметре от роскошного «Мерса». Благодарю его, а потом такой пересматриваю видео с регистратора, а там парень подбежал к машине и остановил ее, встав сзади и начав сдерживать. Бывают же добрые люди! © Подслушано / Ideer
- Это произошло, когда я учился в университете. Когда я выходил с пары, на улице начался летний дождь. Мимо проходил человек с зонтом и предложил поделиться им со мной. Мы разошлись на углу, и я поблагодарил его за помощь. Вскоре после этого еще один человек, который шел в том же направлении, предложил мне свой зонт. И так повторялось еще дважды! Благодаря доброте четырех незнакомцев я дошел до следующей пары почти сухим. © pamplemouse / Reddit
- Однажды я познакомилась с парнем в автобусе. Мы были очень похожи, как брат и сестра. В тот день мы проговорили всю поездку, и каждый из нас решил пропустить свои остановки. В итоге мы отказались от всех планов и провели целый день на пляже, просто наслаждаясь обществом друг друга и прогуливаясь по песку. Связь у нас возникла мгновенно, и это был поистине удивительный день. К сожалению, после этого мы больше никогда не виделись, но я никогда не забуду этот момент. © Unknown author / Reddit
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- Дело было несколько лет назад. Была у меня старенькая машинка, ехал как-то за городом, чувствую — спустило колесо, остановился на обочине посмотреть, что да как, как спустя пару минут останавливается дорогой джип, и из него выходит такой солидный мужичок. Ну, думаю, узнать дорогу хочет или еще что, но он подошел и спросил, не нужна ли мне помощь. Я опешил и отказался. В общем, доброта еще есть на Земле, с учетом того, что я даже не голосовал на дороге. © Подслушано / Ideer
- Покупаю билет на станции, все как обычно. Тишину разрезал женский крик. Решил посмотреть, в чем причина: женщину не пропускали контролеры. Как оказалось, на станции отправления ей продали не тот билет, и она не могла пройти через турникет. Решив поднять всех на уши из-за этой ошибки, она и на горячую линию звонила, и с дежурным по станции общалась, но контролеры были неумолимы. В это время нуждающийся, который наблюдал за картиной, на собранные им за день деньги купил женщине билет. Она рыдала. © Подслушано / Ideer
- Я уже собирался прокатиться на лонгборде без шлема с крутой горки, но тут какой-то парень остановил меня и настоял на том, чтобы я шлем все-таки надел. В середине спуска я упал и расколол шлем пополам. Не помню, как добрался до дома. И больше я никогда не видел этого парня... © ScooterDubois / Reddit
Как всегда единственный Человек - неимущий проклятых бумажек !!!
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- Продавала старый телефон. Все удалила, но до заводских настроек не сбросила. Купил его парень, а потом прислал сообщение: «Спасибо. Вы изменили мою жизнь». Я аж испугалась, что я там стереть забыла? Оказалось, в памяти телефона каким-то чудом осталось одно видео. Я снимала его пару лет назад, просто говорила на камеру, сама себе, когда было плохо. Говорила, что даже если все плохо, нужно держаться. Что все когда-нибудь станет легче. Что ты не сломанный — ты живой. Этот парень говорит, что нашел видео случайно, хотел удалить, но досмотрел до конца. А потом пересмотрел. И в самый тяжелый момент оно ему помогло. И сказал: «Я не знаю, что у вас случилось в тот день. Но спасибо, что вы это записали. Я просил знак свыше, и я думаю, это был он». © Не все поймут / VK
- Я работаю в магазине, выкладываю товары на полки. Как-то раз я резала ножом пустую коробку, чтобы убрать ее, и тут передо мной остановился пожилой мужчина. Он какое-то время молча наблюдал, и я спросила, не мешаю ли я ему и не нужно ли ему что-то взять с полки. А он ответил: «Нет, я просто следил, чтобы ты случайно не порезалась». © Thefrogcoffin / Reddit
- Ночью иду по кампусу — кругом снег. Люблю лепить снежки и кидать их в деревья или знаки по пути. Поворачиваю за угол — и вижу парня со снежком в руке. И у меня тоже готов. Остановились, переглянулись... и тут же устроили спонтанную снежковую битву. Весело было! © ShoanG*** / Reddit
- С парнем гуляли в парке аттракционов, он выиграл для меня плюшевую игрушку. Радостно держу ее в руках, и тут мимо проходит семья. Маленькая девочка сидела на руках у отца и не отводила глаз от игрушки. Я без раздумий протянула ей медвежонка, а она, взяв его, тихонько сказала: «Спасибо». Родители смотрели на нее с таким удивлением и счастьем, что я даже не сразу поняла, в чем дело. Потом они сказали, что у дочери проблемы с речью, и каждое слово для них — огромная победа. © Палата № 6 / VK
- Был уже шестой месяц, живот заметный, но чувствовала себя бодро. Муж по уши в ремонте, а дома пусто, надо было в магазин. Ждать не хотелось, решила сама сходить. Набрала еды — три огромных пакета. Стою на кассе, смотрю на них и думаю: «Да я вообще железная леди!» Подхожу, нагибаюсь, хватаю. Вышла из магазина, прошла метров десять и поняла — переоценила себя конкретно. Стою, уже спина ноет, думаю, вот сейчас позвоню мужу. И тут подходит мужчина лет шестидесяти: «Дочка, давай помогу». Сказала, что ему тяжело, наверное, будет. Позвал внука, и понесли. По дороге рассказал, что его дочка, когда была беременна вторым ребенком, тоже возомнила себя сильной, за стройматериалами сама пошла, а потом потеряла ребенка. И замолчал. Я аж мурашками покрылась. Я всю дорогу домой думала — вот ведь дура, хорошо, что все обошлось. © Мамдаринка / VK
- Шла по делам, ко мне подошла девушка лет 18, с горшком в руках. Сказала, что срочно нужны деньги, распродает свои цветы. Цветок был симпатичный, цена норм, а она все повторяла, что растение принесет счастье. Ну, думаю, ладно, пусть будет. С тех пор будто что-то переключилось: цветок прижился и украсил мою «холостяцкую берлогу», я наконец рассталась с парнем, с которым все давно было по инерции, мама поправилась после болезни, я получила оффер от компании мечты, а еще подружилась с одной девочкой, с которой бегаем по утрам, и фигура подтянулась. Все это за каких-то 3–4 месяца! А недавно снова встретила ту самую девушку, раздавала листовки. Говорит, дела лучше, но финансы все еще не очень. Я вспомнила все то хорошее и предложила ей работу у нас в офисе. Не директором, конечно, но с нормальной зарплатой и шансом вырасти. Добро, как говорится, надо уметь возвращать. © Не все поймут / VK
- Сегодня встретила настоящего героя. В метро так получилось, что дверьми вагона зажало мой брелок-помпон, который висел на рюкзаке, а я осталась на платформе. Водитель, видимо, немного слеповат, потому что проигнорировал мои махи руками. Как итог: поезд начинает движение, и меня тянет вслед за ним. У меня паника и не самые здравые мысли. Но какой-то молодой человек освободил меня из ловушки, просто сломав застежку на брелоке. Помпон остался у него в руках, я расстроилась, и они уехали. Зашла в следующий поезд с надеждой: «А вдруг он ждет меня на следующей остановке, чтобы отдать мой брелок?» Приезжаю. И он правда там стоял! С лицом: «Я прочитал твои мысли, вот то, что ты ищешь». © Палата № 6 / VK
- Иду через незнакомый двор в городе, изучаю, так сказать, окрестности нового района. Полдень, возле белой машины с открытым капотом стоит в задумчивой растерянности мужичок с мальчиком лет 7–8. Прохожу мимо них, как слышу обращенную ко мне просьбу взрослого помочь им завести машину, мол, уже час тут стоят, замерзли, ехать нужно, а она не хочет заводиться. Не знаю, почему он решил, что именно я им нужен был среди прохожих. Сажусь в салон, убираю «подсос», выжимаю педаль газа до пола и, включив зажигание, завожу машину чуть ли не с пол-оборота... Помнят еще руки-то алгоритм шаманства. Видели бы вы их лица, улыбки затмили сияние солнца, ну а я почесал бродить дальше... А ведь парень действительно угадал, этот прохожий оживил бы машинку при любом раскладе, автомеханик я, правда, уже в далеком прошлом. © 3601076 / Pikabu
- Зашел в кофейню, заказал кофе, карта не проходит. Понимаю, что денег на ней нет. Наличка тоже, как назло, отсутствует. А бариста уже кофе налила, стакан стоит, пар идет, ароматный, горячий... Стою, пипец как стыдно. За мной очередь, все смотрят. Думаю, надо сказать, что деньги в машине забыл, типа, сейчас вернусь... И тихонечко побегу куда-то. А бариста смотрит на меня, улыбается и говорит: «Да ладно, все понимаю, пей за счет заведения». Я завис. Думаю, может, прикалывается? Нет, просто спокойно отдала кофе и дальше пошла работать. На следующий день пришел отдать деньги. Говорю: «Спасибо, что выручили. А как вы поняли, что у меня нет денег в машине?» Она улыбается и спокойно отвечает: «Я видела, как ты на автобусе приехал». © Не все поймут / VK
Просто лишний бензин стёк, после подсоса и попыток завести. Любой бы завёл... Раньше каждый автолюбитель был механиком, молодёжь .... молодёжь
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- Сломала каблук и подвернула ногу. Пока считала искры в глазах от боли, мужчина, просто прохожий, купил мне новую oбувь и отвез домой. Похоже, я влюбилась! © Подслушано / Ideer
- Я переезжал из квартиры, пытаясь запихнуть в машину кучу тяжелых вещей. Незнакомец, увидев это, предложил помочь и целый час таскал со мной мебель, тюки с одеждой и телевизор по лестнице в машину. Либо он был настоящим джентльменом... либо вором, который высматривал слабые места в нашем доме. © NigNagNug / Reddit
"...купил обувь и подвёз... я влюбилась..." Не мудрено. Это и была цель мужика. Дурёха ...
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