16 историй, в которых все закрутилось-завертелось после одного телефонного звонка
Казалось бы, такое обыденное действие — позвонить по телефону. Мы делаем это десятки раз. Но иногда звонки могут надолго врезаться в память или вовсе изменить жизнь людей. Рассказываем такие истории.
- По утрам я частенько пью кофе. Я оставляю свою кружку с кофейной гущей и убегаю на учебу. А потом, когда бабушка просыпается, она рассматривает осадок, звонит мне и рассказывает, что мне мой кофе предсказывает. Еще не было в ее гаданиях каких-либо неприятностей, всегда я слышу от нее только приятное и хорошее. Это всегда поднимает мне настроение на день. А недавно я узнала от мамы, что бабушка совершенно в гаданиях не разбирается, а моя кофейная гуща ей нужна только для того, чтобы поливать газоны. Это считается хорошим удобрением. Вот бабушка приколистка. © Не все поймут / VK
- На восьмом месяце у меня нервишки очень сильно шалили. Я могла утром проснуться добренькой девочкой, любящей женой, которая прямо солнышко такое, а к обеду все так сильно менялось, что я раздражалась на всех вокруг. В один день муж был на работе, а я сидела и смотрела фильмы, мне начали звонить на телефон какие-то мошенники, причем с разных номеров. На третий звонок не выдержала и начала им предъявлять, разговаривала с ними, ругалась. Короче, настолько сильно достала человека по ту сторону трубки, что он мне сам на телефон кинул деньги, сказал, что мне нужно лечиться. © Мамдаринка / VK
- Только сняла квартиру. Просыпаюсь с утра, подхожу к окну, потягиваюсь. Солнечное утро, птички поют, на подоконнике кот дрыхнет. Так, стоп, у меня же нет кота! А этот нахал еще на спину переворачивается, мурлыкает во сне, а глаз приоткрыл, посматривает ехидно — прогонят или нет. Я позвонила собственнице квартиры, спросила, не забыли ли они своего котика. Она попросила его описать и сказала, что это соседский Барсик, хозяева его не кормят совсем, да и искать не будут. Скорее всего, он по балкону перебрался, а обратно вылезти не смог; ночью стало холодно, я балкон и закрыла. Так и остался у меня, хозяйка квартиры разрешила, так как и сама его жалела, подкармливала. © Подслушано / Ideer
- Стояла на балконе, разговаривала с подругой по телефону и рассказывала, что парней вроде бы вокруг бегает достаточно, а как арбуз домой донести, так я сама тащу. Прошло пару минут, мы уже перевели тему разговора, и тут с верхнего балкона кто-то на ниточке опускает небольшой листик. Я взяла и прочитала: «Да не все парни такие. С радостью понесу вам и арбуз, и дыню, и картошку. Звоните или заходите». Ого, как быстро Вселенная желания исполняет! Кажется, это будет интересная история. © Палата ** / VK
- После развода мой отец жил с бабушкой, которая его очень любила, содержала, потихоньку надрывая здоровье и уходя в долги. Потом ему срочно понадобилось уехать из страны, позвонил, мол, сгоняй к бабушке, у нее со здоровьем не очень в последнее время (300 километров от моего города). Он улетел. А через неделю я нашел бабушку в тяжелом состоянии. Она не хотела ехать в больницу, пока я из серванта гостинцев не наберу для жены и дочки. © Подслушано / Ideer
- Почти год встречалась с женатым мужчиной. Изводила его тупыми сообщениями, требовала внимания, бежала к нему по первому требованию. В отчаянии была, когда узнала, что параллельно он встречается с моей подругой. Потом еще года два после расставания не могла спокойно реагировать, если мы с ним сталкивались. Месяц назад он позвонил, пригласил на ужин. Стало любопытно испытать саму себя. Какое же это волшебное чувство — безразличие. Время действительно лучший лекарь. © Подслушано / Ideer
- Дня не проходит, чтобы сестра жены ей не позвонила. А та бесхребетная, иногда посреди ужина может встать и на звонок ответить. Тут сестра рожает дочку и Надей называет. Моя уже третий день плачет, потому что сами хотели дочь Наденькой назвать. Успокаиваю, как могу, но неужели жене от беременности гормоны в голову дали настолько, что имя какой-то дальней родни, фиг знает откуда, важнее наших планов? © Подслушано / Ideer
- Моя подруга обманывает мужа и всех окружающих, что у нее постоянно что-то то крадут, то ломается. Недавно наврала, что из машины у нее вытащили ноутбук. И это все ради того, чтобы содержать своего любовника. Снимает деньги со счета мужа на содержание альфонса. А я, недолго думая, позвонила ее мужу, который постоянно в командировке, и все рассказала! Он заблокировал все карты, теперь она сидит дома в депрессии и рыдает, жалуется мне. © Подслушано / Ideer
- Никак не могла поймать мужа на измене, но была уверена в ней. Любовница в телефоне была записана как девушка друга. Номер я втихаря скопировала и в определенный момент позвонила ей: «Здравствуйте, я сестра Алексея, нашла с трудом ваш телефон. Алексей второй день домой не возвращается, и телефон не отвечает, мы с мамой все на нервах. Он сказал, что пошел к своей девушке, то есть к вам». На том конце ответили: «Он от меня уже ушел, домой поехал». Дома Алексея ждал собранный чемодан. © Подслушано / Ideer
- Я не умею отказывать людям. На днях позвонил знакомый моего родственника и попросил денег взаймы. Из вежливости ответил ему, что, может, что-то и придумаем на днях, но вряд ли. Звонит последние несколько дней, я перестал отвечать, и теперь даже не звонит, а названивает. Неужели так трудно понять, что если человек не отвечает на звонок, то значит, он не хочет иметь с вами дела? И неужели обязательно вешать лапшу на уши с показным приличием, что у тебя сейчас свободные средства вложены в проект и прочее?! © Подслушано / Ideer
- Муж каждые два дня на полдня ездит к своим родителям за 30 километров от города, чтобы убираться в сарае. Я терпела, но однажды моему терпению пришел конец. Позвонила свекрови и сказала, что они могут справиться сами, а я хочу побыть с мужем. В итоге она рассказала о моем звонке мужу, мол, этим звонком я плюнула им в душу, и они стали намекать ему о разводе. Сказала на свою голову. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с одной девушкой на кулинарном мастер-классе, Кира зовут. Прикольная, быстро сблизились, нашли много общих тем. Даже подписались друг на друга в соцсетях и обменялись телефонами. Но после занятия как-то не нашлось времени нормально связаться. Работа, быт, все дела. Какое-то время переписывались, а потом постепенно все сошло на нет. Прошло пару лет. Как-то я выложила впервые за долгое время фотку в соцсети. Вижу — Кира лайк поставила. Я вспомнила наши теплые беседы, шутки. Так захотелось с ней снова пообщаться. Позвонила ей. Кира мне безумно обрадовалась. Час без остановки трещали. А потом договорились встретиться. Теперь мы с ней уже пять лет как лучшие подруги.
- Искала работу несколько месяцев. Много куда резюме отправляла, в ответ тишина. И тут внезапно звонок. Звонит эйчар какой-то компании. Помню точно, что туда не отправляла резюме. Оказалось, она нашла мое резюме на платформе по поиску работы, их руководителю понравилось, поэтому и решили мне позвонить, хоть я и не откликалась. За неимением других вариантов пошла на собеседование туда. В итоге мы так друг другу понравились, что без раздумий устроилась сюда. Работаю здесь уже четыре года.
- С женой 15 лет вместе. Я люблю ее, мы давно вместе, многое пережили. Есть лишь одно «но»: она не может иметь детей. Оба проходили врачей, лечились, пробовали разные методы — бесполезно. Смирились. Три года назад я, отмечая день рождения друга, встретил девушку. Девушка была красивой, веселой, даже интересной, в конце концов, разнообразием. Наши встречи продолжались недолго, потом я сам принял решение это все прекратить, не хотел менять привычный уклад на развлечение. Но через некоторое время она позвонила и сообщила, что беременна. От ребенка я отказаться не мог, условием был тест ДНК, который после рождения сына подтвердил мое отцовство. Сейчас я снимаю им квартиру, полностью обеспечиваю ребенка и помогаю его матери. Стараюсь по возможности проводить время с сыном. Но каждый день трясусь, что правда может открыться жене и сделает ей больно. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня друг, ему вечно не везет. То на деньги кинут, то собака убежит, то документы в поезде забудет. И вот вдруг звонит он мне: «Я в аварию попал. Можешь меня забрать?» Приезжаю по адресу, а там картина маслом: чистое поле, а друг мой врезался в каменный столб. Я специально на обратном пути смотрел по сторонам и выяснил, что тот столб был единственным во всем поле, следующий был только через девять километров. © Не все поймут / VK
- Родила 5 дней как. Звонит свекровь и участливо так, мол, как ты себя чувствуешь, как малыш. Отвечаем, что все ок, сейчас уснул прямо на папе. И тут она как выдаст: «Не надо моему ребенку вредные привычки прививать». Это меня задело. Проигнорировав «моего ребенка», я сказала: «У новорожденного нельзя выработать привычки». Свекровь саркастически-жизнерадостным тоном отвечает: «Можно, я вырастила троих детей!» Я ответила в том же тоне: «Нет, нельзя! Это наука!» И свекровь повесила трубку. После этого она прислала мне очень длинное сообщение о том, как она надеется, что однажды мы сможем быть близки. Это стало для меня новостью, потому что с ней я чувствовала себя ближе, чем с кем-либо из моей собственной семьи. © Possible-Study2746 / Reddit
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Найти общий язык со старшими поколениями бывает непросто. Держите подборку историй о типичных ситуациях с родителями.