20+ ситуаций с родителями, которые запросто стали бы сценами в сериале
Жизнь детей и родителей бывает какой угодно, но только не скучной. И те, и другие найдут и повод для ссоры, и причину для смеха. В доказательство мы собрали пару десятков ярких историй, в которых вы точно найдете кое-что знакомое и вам.
- Некоторым детям везет с родителями. А мои — жуткие тролли. Утром ручку моей двери вареньем измазали. Пока была в душе — выключили свет. Я ору, чтобы включили, а в ответ смех. Я им завтрак приготовила, и попросила убрать за собой, в ответ мама: «У тебя здесь нет власти!» © Unknown author / Pikabu
- Роддом, выписка с 11-ти утра. Очень хочу домой. Cобралась, жду. Мужу на машине ехать 10 минут. И-и... приезжают меня забирать после 14.00! В выходной день. На мой вопрос «почему» выдают: «А мы цветы искали!» Мама настояла. Объездили все в поисках правильного букета! Хотя все, что я хотела — попасть домой, закрыть все двери и окна и спать вместе с ребенком. © FactChek / Pikabu
- Я редко гуляю с ребенком в парке, но тут вышла. Подходит ко мне женщина с коляской, улыбается, называет моего сына по имени и спрашивает: «Вы няня?» Отвечаю: «Нет! Вообще-то мама». А она ухмыльнулась и выдала: «Я так и думала, что женщина, которая гуляет с ним постоянно, что-то придумывает!» Оказалось, что моя свекровь представилась мамой моего сына. У нее бзик на тему возраста и внешнего вида, вот она и решила так свое эго потешить. © Мамдаринка / VK
- Приехала в гости к подруге. У нас по двое маленьких детей. Посидели, пообщались посреди шума-гама, пошли они нас провожать. Упихали всех детей в зимние вещи, вывалились из квартиры, идем большой компанией. А подругина дочка ноет всю дорогу, просится на ручки. Дошли до машины, а а ключ найти не могу. Сумку перерыла, карманы — нет! Поехали домой на такси. Вечером звонит подруга. Стала дочку раздевать и нашла ключ в ее сапоге! Наверное, в суматохе туда упал. Бедный ребенок час мужественно гулял с ключом в обуви. © Nehotja / Pikabu
- Мы с мужем — обычная семья, любим друг друга, иногда ссоримся, потом миримся. Но моя мама вечно выносит мне мозг, чтоб я не пилила и не обижала ее любимого зятя. Папа вечно свои секретные дружеские разговорчики с любимым зятем ведет. В гости нас ждут исключительно вместе, нельзя без него! Иногда смотришь на них всех и думаешь: «А вы меня-то любите?» © Buka9 / Pikabu
- Сыну было 2,5 года, в садик ходил неохотно. И вот, я впервые повел ребенка в детский сад, до этого водила мама. Заложил я на это мероприятие аж 1,5 часа, при том, что до садика меньше 300 метров. Одежда была приготовлена с вечера. План был надежен, как швейцарские часы. Но пока я отлучился в туалет, он взял и спрятал всю свою одежду! © Dr.Bender53 / Pikabu
- Дети в школе писали сочинение на тему «Что такое дом для тебя?» Сын написал: «Дом — это особенное место. Там мама может готовить вкусную еду, я могу играть за компьютером, а папа может больше не втягивать живот, как на улице и смотреть футбол, громко крича на футболистов, а может танцевать с котом вальс, как будто никто этого не видит». Теперь про особенности мужа знают все! © Мамдаринка / VK
- Было мне 7 лет. Папа разбил стакан, мама сказала «на счастье», и родители засмеялись. Я сделал выводы. Когда родители ненадолго ушли, я разбил все, до чего смог дотянуться. Квартира наполнилась ароматом счастья. В предвкушении я уселся ждать возвращения родителей. Мама плакала, папа смеялся. Этот мир оказался не так прост... © baskak / Х
- Заметила, что если старшая дочь (13 лет) и младшая (8) повздорят, то младшая сразу хватает пылесос и начинает прибираться. Решила не вмешиваться, может, она так стресс снимает, да и дело хорошее. А недавно старшая спросила:
— Мам, тебе интересно, почему она за пылесос хватается, если мы с ней поссорились?
— А ты в курсе?
— А я ей сказала как-то, что меня бесит звук пылесоса. И теперь она мне так каждый раз «мстит». © Мамдаринка / VK
У меня старшая мелкого тоже на уборку разводит, только пока в силу возраста все примитивнее😅
- Я отчитывала 2-летнего сына за то, что он не слушается, присела перед ним и сказала, что он должен слушать, когда я прошу его что-то сделать. Он пристально посмотрел мне в глаза, а потом взглянул на мою рубашку, показал на нее пальцем и спросил: «Что это?» Я опустила взгляд, а он вдруг чмокнул меня в нос. © ***Compass / Reddit
- Подарили сыну на день рождения копилку. Хотели понемногу приучать его к карманным деньгам, чтобы он смог накопить на желаемые игрушки. После череды праздников копилка заметно пополнилась: родственников у нас много, и все щедрые. Предложила сыну разбить копилку и спросила, на что он хочет потратить деньги. А он выдал: «Мама, а пойдем купим мне копилку побольше? Все увидят ее размер и начнут мне еще больше денег дарить!» Предприниматель... © Мамдаринка / VK
- Идем с 3-летним сыном, он канючит: «Я устал идти!» Я давай в уме перебирать варианты, как ребенка уговорить дойти до места назначения, утешить и приободрить. А муж: «Не можешь идти — беги!» И сын остаток пути бежал, довольный и счастливый. © Мамдаринка / VK
- Папа мой как-то привез из командировки крутые немецкие ботинки. Дает мне коробку: «На, примерь». Я, довольный, надеваю их — один нормальный, а во втором нога тонет! Я к папе, мол, как же так, один 41-го размера, второй 44-го. Папа расстраивается — ах, обманули, как же быть... Я его успокаиваю, как могу. И тут он достает еще одну коробку, открывает и начинает возмущаться, что и у него то же самое! Ужас, в коробки кладут ботинки разного размера! И тут до меня дошло... © Hrundellyabr / Pikabu
- Ходили с дочкой к врачу. Он показал картинки, на которых были нарисованы корова, свинья, овца и лошадь, и попросил назвать этих животных одним словом. Дочка как выдаст: «Скотина!» Врач посмеялся и сказал, что вообще-то правильно, но нужно говорить «домашние животные». Дочь, не раздумывая, выпалила: «Это уже два слова!» © 8TrustMe8 / Pikabu
- Повезли 4-летнего сына в парк развлечений. Стоит в очереди на аттракцион — механического пони, от которого сын в полном восторге. Сотрудник спрашивает каждого ребенка, сколько ему лет, прежде чем тот садится на аттракцион. Подходит наша очередь. Сотрудник: «Сколько тебе лет?» Сын замялся, а потом как можно спокойнее и увереннее ответил: «Э-э... 18». Все вокруг полегли от хохота. Видимо, сын переживал, что окажется слишком мал для аттракциона. © random_char / Reddit
- Встречался с женщиной. У нее была 4-летняя дочь. Как-то раз в ресторане официантка спросила у нее, сколько ей лет. Малышка показала 4 пальца. Офиантка усмехнулась: «Ты говорить-то умеешь?» А дите как отмочит: «Да. А ты считать умеешь?» Мы с ее мамой сделали ей замечание за грубость, но на самом деле нам было очень смешно. © Kabukikitsune / Reddit
- У моей сестры двое детей — 4 и 5 лет. Как-то прихожу к ней в гости, смотрю — она сидит за столом в полном шоке. Спрашиваю, что случилось, а она отвечает: «Иди посмотри, что сделали твои племянники, пока я была в душе». Захожу на кухню, а там как будто снег выпал: все покрыто слоем белого порошка! Оказалось, дети горстями кидали муку во вращающийся вентилятор. Я начала хохотать, и сестра вслед за мной. Потом мы вчетвером делали уборку несколько часов. © piratebabygirl / Reddit
- Когда моей старшей было 5 лет, она испекла блины, и несколько из них подгорели. Она очень расстроилась, поэтому я сказал: «Не волнуйся, я люблю подгоревшие! Такие хрустящие!» На самом деле я не не люблю подгоревшую еду, но никто в семье об этом не знает и спустя 16 лет я все еще ем горелый жареный сыр, яичницу и бекон. Больше никто не переживает из-за того, что еда подгорела, все просто говорят: «Папа это съест!» © Flashy-Cucumber-9903 / Reddit
Сухую муку просто пропылесосить.
Вот когда у вас снесут старую печку. Я вошла в наш загородный дом, а там все слоем в жирной копоти. И плюс пыль от кирпичей. Как я рыдала. Мыла три дня. Кода на руках слазить начала
- Сегодня моя 4-летняя дочь решила, что пора радовать маму кулинарными шедеврами, и сварила свой первый суп. Записывайте рецепт: в миску крошим черный хлеб, добавляем щепотку соли, чуть-чуть сахара, сырое яйцо и воду из-под крана. Все это тщательно перемешивается — и готово! Мне, как главному дегустатору, было строго-настрого приказано съесть все до последней ложки. Она стояла рядом, уперев руки в бока, и внимательно следила за моей реакцией. Я хвалила, кивала и делала вид, что наслаждаюсь каждым глотком. Ни один мускул на лице не дрогнул. Но я же мать, и, как оказалось, еще и актриса. © Мамдаринка / VK
- Муж работает, я сижу в декрете. Сын с удовольствием наблюдает за тем, как я веду домашние дела. Недавно сидим за столом, ужинаем, а ребенок выдает: «Пап, ты бы не бегал от мамы, а помог ей. А то только она в этом доме работает, а ты постоянно мультики смотришь!» Муж дома часто работает с ноутбука, и сын почему-то подумал, что тот смотрит мультики. © Карамель / VK
- Дочке 2 года, начала грызть стаканы. Педиатр сказала прийти к ней. Рассказала мужу, он такой, мол, ого, надо провериться. И ушел в комнату, а я вся на нервах. Идет обратно и бросает мне: «О, а она может грызть стаканы из-за того, что мы с ней недавно ходили в чайную и там были съедобные стаканы?» Хочу быть батей — они всегда такие спокойные всегда и ответы на все у них простые, без драмы. © Мамдаринка / VK
Комментарии
Сыну только исполнилось 4 и он тоже решил приготовить вкусняшку. Взял самую большую кастрюлю, высыпал туда банку растворимого кофе, всю соль и сахар что были в банках, добавил фильтрованное воды и размешал. Пришла посмотреть чем он занят. Т.к. сын кричал минут 5 собака пей! Видели бы несчастное лицо нашего добрейшего лабрадора, когда он из всех сил пытался выполнить эту команду своего хозяина 🤣🤣🤣 пришлось спасать пса от этого супчика! 🤭
« Я хвалила, кивала и делала вид, что наслаждаюсь каждым глотком. »
Зачем? На детской площадке кексы из песка и листьев тоже по-настоящему ест, интересно?
В первой истории - это не троллинг, а полное отсутствие воспитания. Интересно, кем такие дети вырастут?