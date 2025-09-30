20+ ситуаций с родителями, которые запросто стали бы сценами в сериале

Сыну только исполнилось 4 и он тоже решил приготовить вкусняшку. Взял самую большую кастрюлю, высыпал туда банку растворимого кофе, всю соль и сахар что были в банках, добавил фильтрованное воды и размешал. Пришла посмотреть чем он занят. Т.к. сын кричал минут 5 собака пей! Видели бы несчастное лицо нашего добрейшего лабрадора, когда он из всех сил пытался выполнить эту команду своего хозяина 🤣🤣🤣 пришлось спасать пса от этого супчика! 🤭