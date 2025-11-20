17 случайностей и совпадений, которые и нарочно не придумаешь
2 часа назад
Иногда жизнь устраивает такие повороты, что невольно начинаешь верить: ничто в этом мире не случайно. Мы вдруг встречаем старого приятеля на другом конце света или находим пропажу в самом неожиданном месте. Мы решили собрать истории, которые вполне могли бы приключиться в бразильских сериалах, но случились с реальными людьми.
- Узнали с парнем о беременности и решили собрать всех родственников, чтобы радостно сообщить. Пока выбирали день и подстраивали планы, чтобы все съехались к нам, мама меня опередила. Позвонила и закричала в трубку, что беременна от моего отчима. Разница наших сроков буквально 1,5 недели. Это непередаваемые ощущения: ходим вдвоем по магазинам, выбираем все. Рожать решили в одном роддоме. В голове не укладывается, что стану сестрой, а спустя считанные дни после этого — и мамой. © Мамдаринка / VK
- Встречалась с одним парнем, даже год вместе прожили. А потом поругались и разбежались. Прошло несколько лет, и как-то мы с подружкой гуляли. Я приятельнице и говорю: «Прикинь, какая странная штука. У нас с бывшим так много общих друзей, а мы после разрыва с ним ни разу так и не пересеклись». Ну и что вы думаете? Заходим мы с ней в ресторан и там за столиком сидит он. Мой бывший. © georgiafilm / Reddit
- Шел я как-то по нашему городу, где традиционно снег убирают по принципу «весной растает», но дело в том, что уже весна. И вот я вижу, как машина в колее застряла из-за этого растаявшего снега, так что подхожу и начинаю махать руками, показывая знаки вперед-назад, чтобы водитель смог выехать. Я помог и дальше пошел, чуть позже уже сам, выехав на своей машины со двора, таким же предсказуемым образом застрял. Кто-то подошел и начал махать мне, оказывая помощь. Все вышло удачно, поэтому я решил выйти из машины и поблагодарить этого товарища, а это оказался тот же человек, которому я помог 2 часа назад. © MercatorNSK / Pikabu
- Дело было давным-давно. Снял трубку телефона, что бы позвонить другу. А он, оказывается, уже был на линии. Приятель обскакал меня буквально на пару секунд. Мне тогда это буквально мозг сломало. © FinnBoland / Reddit
- Летел как-то с приятелями на Мальту с пересадкой в Риме и решил задержаться там на пару дней. Должен был получить багаж в Риме, но по всем законам подлости его там не оказалось — чемодан улетел на Мальту. Ладно, прилетаю на Мальту, но и там багажа нет. Потеряли его. Заполнил все бумажки в аэропорту, мы с приятелями выходим на улицу, и вдруг один говорит: «Слушай, а это не твой чемодан там в кустах валяется?» Оказывается, мой! © cfahnert13 / Reddit
- Отправились мы на медовый месяц в Таиланд. Летели на маленьком самолете с одного острова на другой. В салоне всего 30 пассажиров было. Приземлились, выходим из самолета, и вдруг слышу — меня кто-то окликает. Оборачиваюсь, а это мой одноклассник, с которым мы лет 10 не виделись. © Tripstrr / Reddit
- В детстве у меня были длинные и пушистые волосы до пояса. Все было хорошо, много друзей и всеобщее внимание меня пленяло. В какой-то момент мама устала расчесывать мои волосы, поэтому укоротила их до ушей. И тут будто у моих волос пропала сила, они потемнели, и началось непонятное: друзья отвернулись, учителям я стала неинтересна. Все время было тяжело. И вот в 36 я снова начала их отращивать, и жизнь изменилась в лучшую сторону к 40 годам. Как так, возможно, это просто совпадение? © Подслушано / Ideer
- Однажды я сходил на свидание вслепую. На вопрос девушки: «Как я вас узнаю?», я ответил, что буду в кожаной куртке с розой в руках. Значит придя на место встречи, я обратил внимание, что помимо меня в таком образе было еще пятеро парней из 7-8. Совпадение, конечно, удивительное. Наверное, у многих были свидания, как у меня, поэтому я начал наблюдать за реакцией подходящих девушек, что было любопытно. Стесняясь, они подходили к парням и робко спрашивали, например: «Вы Александр?» Заминка была только один раз, когда парни были довольно похожи и звали их одинаково. Ха. К тому же со своей барышней сходили попить кофе и в процессе разговора я понял, что она не мой человек, но это уже, как говорится, другая история. © PolAnd1234 / Pikabu
- Наконец-то разжился собственным жильем. А через пару дней познакомился через приложение с девушкой. Она мне так понравилась, что больше никого и не стал искать. Договорились с ней сходить на первое свидание. А когда барышня прислала мне адрес, чтобы я смог ее забрать, понял, что мы на одной улице живем. Женаты уже три года и у нас двое детей. © No_Angle875 / Reddit
- Больше всего я боялась выйти замуж беременной. Но несмотря на то, что я этого не хотела, именно такая ситуация у меня сложилась — выходила замуж на четвертом месяце. Под свадебным платьем был виден живот. Просто получилось так, что именно в тот день, когда любимый сделал мне предложение, я рассказала ему, что беременна. Вот такое совпадение — ни я, ни он не догадывались о сюрпризах друг друга. © Мамдаринка / VK
- Я совершенно случайно сделала татуировку в детской комнате моей мамы. Значит, я записалась к тату-мастеру и адрес встречи мне показался знакомым, так что я спросила об этом маму и она подтвердила, что это ее дом из детства. Неожиданно было не только это, но и то, что мама была в этот день в городе и мы с ней встретились, пообедали вместе и прогулялись возле ее старого дома. Никто бы не мог подумать, что спустя 45 лет ее дочь будет делать татуировку в ее комнате. © Art-Soft / Reddit
- Поехали с подружкой на пляж с ночевкой. Забились подальше в дюны, поставили палатку. Утром возвращаемся к ее машине — а ключей нет, где-то посеяли. Вернулись на место, весь песок перерыли — ничего. Вдруг я обо что-то спотыкаюсь и подбираю ключи — только они мои! Я бы в жизни их не нашла, если бы не эта случайность. А чуть позже нашелся уже и ее комплект ключей. © shimmerer / Reddit
- По молодости полгода копили с мужем на новый холодильник. Приезжаем радостные в магазин — нашей модели нет, а остальные в два раза дороже. Обидно до слез. Вечером звонок в дверь. Открываем, а там стоит грустный сосед и спрашивает, не нужен ли нам холодильник, почти новый. Он ремонт на кухне затеял, мебель купил, и холодильник теперь не помещается. В общем, купили агрегат у него, еще и сэкономили.
- Разлюбила мужа, но не разводились. И вот мой день рождения, празднуем дома, с родными. Сидим за столом — звонок в дверь. Там мой любовник с цветами. Муж встречает гостя, и они друг на друга удивленно таращатся. Выясняется, что они знают друг друга, бывшие одногруппники. Такого я уж точно не ожидала. О том, как он узнал адрес и что у меня день рождения, он что-то наврал. Так и просидели до вечера, потом разошлись. Муж так ничего и не понял — до сих пор. © mommdarinka
- У нас в универе был злющий препод — всех заваливал. Мы его до дрожи боялись. И вот прихожу на экзамен, трясусь, ладошки потные. А все из аудитории радостные выходят. Что за чудеса? Заглядываю, а столом сидит и блаженно улыбается женщина, которая когда-то полгода вела у нас историю в школе. Я у нее еще и в любимчиках умудрилась оказаться. Дама меня узнала, обрадовалась, вспомнили школьные деньки. Оказывается, наш препод заболел, и она его подменяла. Так что сдала я тот страшный экзамен на «отлично».
- Лет 5 назад ехала на утренней электричке и красила глаза, так как не успела с утра. Напротив сидела старушка, которая, конечно же, выдала: «Ишь, вертихвостка, красится на людях, с ночи не успела, что ли?» Я выдала в ответ что-то вроде «не ваше дело». Вечером того же дня на другой станции я выхожу из вагона и наталкиваюсь на ту же старушку. Мы были так удивлены этим совпадением, что радостно приветствовали друг друга, расспросили, как прошел день, и разошлись с довольными улыбками. © Подслушано / Ideer
- Мой друг подошел ко мне на автобусной остановке, пожал мне руку, а потом сказал: «Ой, извините, вы просто на моего знакомого похожи». И тут я понял, что это не мой друг, а просто мужчина, очень на него похожий. Выходит, мы оба случайно оказались похожими на друзей друг друга. © reearemadeofbark / Reddit
А у вас в жизни бывали совпадения, которые невольно заставляли поверить в судьбу? Делитесь в комментариях.
