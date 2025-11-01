Волосы ниже колена можно и самой подровнять, с распущенными ведь всё равно не ходить, а в косе/прическе не видно
14 историй из сферы красоты, после которых можно уже ничему не удивляться
Нельзя просто так взять и сходить к парикмахеру или бровисту — обязательно принесешь домой кучу историй. Со своим специалистом по ногтям грех не посплетничать и не обсудить все важное, что случилось на неделе. А если вы работаете в сфере красоты, то тем более знаете, как все бывает. В этой подборке вас ждут реальные истории от людей, которые не могли молчать и поделились своими случаями на весь интернет.
- Было это лет 20 назад, но помню, как сейчас. Я окончила мед. колледж и отучилась на массажиста. Меня взяли в санаторий.
И вот накануне 8 марта ко мне на первый прием приходит мужчина. Я его записала, отпустила ему первую процедуру, и уходя, он сказал, что чуть позже заглянет с приятелем. Через полчаса эти два веселых дружбана ввалились в мой кабинет с половиной тушки молодого барана! Затащили на балкон (примыкающий к кабинету), на улице тогда было еще довольно холодно.
Мужчины сказали, мол, вот вам, барышня, подарок! Пусть ваш стол будет богатым, а вы всегда такая же приветливая и ручки ваши — золотые!
Оказывается, у них было свое подворье, и они привезли много баранов именно для того, чтобы дарить медсестрам и врачам вместо букетов. © Палата № 6 / VK
- Раньше я работала мастером по наращиванию ресниц. Принимала клиентов дома. Как-то приходит ко мне клиентка в длинном пальто, забегает в нем в зал, скидывает, а под ним футболка и капроновые колготки! Прыгает на кушетку и быстро накрывается приготовленным пледом. Свой вид объяснила тем, что не хотела будить домашних, пока собиралась. © ***mashina2
- У моей подруги волосы ниже колена. Когда она пошла в парикмахерскую, чтобы подровнять концы, парикмахер сначала сказал, что ему придётся лечь на пол, а потом, недолго думая, куда-то ушел. Через несколько минут он притащил стремянку! Моей подруге ровняли концы на стремянке! Это был самый запоминающийся поход в парикмахерскую! © Палата № 6 / VK
- Моя подруга — парикмахер. К ней ходят стричься мужчина, его жена и его любовница. Все они, пока сидят в кресле, откровенничают про свою жизнь. Самое главное, говорит подруга, не спалиться во время таких разговоров перед женой. Не хочет она что-то сболтнуть и стать причиной развода.
- Меняю цвет и дизайн ноготочков раз в 2 недели. У меня дома есть все инструменты, поэтому не переплачиваю. Только ногти делаю не сама себе, этим занимается мой муж! Я когда-то купила набор «юного мастера маникюра». Смотрела по вечерам обучающие видео, а муж рядом лежал и тоже слушал. Правда через месяц мне все надоело, а вот он втянулся. Кому-то рассказать стыдиться, поэтому я его единственная клиентка. У него так круто получается, что я реально предлагаю ему забить на стереотипы, пройти дополнительное обучение и работать или самому или в салон устроиться. Боится, стесняется. Вот как его уговорить?! © Палата № 6 / VK
- Расстались с мужчиной из-за того, что он увидел мои траты в личном кабинете банка. Оказывается, он думал, что я без денег, ведь хожу в футболке и джинсах, гуляю пешком, не крашу волосы, не наращиваю ресницы. А потом еще офигел, когда узнал, что я трачу на косметолога, личного тренера, хобби больше его зарплаты. Видите ли, он думал, что не придется на меня тратиться! © Подслушано / Ideer
- Моя подруга при муже всегда накрашена, и не просто тоналка, а ресницы, тени, помада и скульптор. Она считает, если муж увидит ее лицо — сразу разлюбит. © Подслушано / Ideer
- Наращиваю ресницы. Клиентка весь прием говорила неприятные для меня вещи. Уши заворачивались это слушать. После процедуры написала ей, чтобы искала другого мастера и закинула ее в ЧС. Это было в ноябре. А 8-го марта, вечером, мне приходит смс от нее, что я ужасный мастер. Я посмеялась, конечно. © ***mashina2
- Прошла курсы бровиста. Стали нужны модели, взяла знакомую, речи о деньгах даже не было. Результат вышел крутой. Сама знакомая прошла курсы косметолога и зовет меня моделью на чистку. Я согласилась. У меня глаза на лоб полезли, когда она выслала мне прайс в 2 раза выше, чем по городу. © Подслушано / Ideer
По первому абзацу. Ну, как про меня написано: хожу в футболках и джинсах, гуляю пешком,не делаю маникюр, не крашусь (только волосы крашу из-за седины), о ресницах даже не говорю. Зато я хожу почти каждый день на фитнес плюс индивидуальные тренировки два раза в неделю, а это недешево. И никому не говорю сколько это стоит - не поймут. Мне за семьдесят. )))
- Нарисовалась старая знакомая, мол, как дела, все такое. Пригласила в гости и стала расхваливать одну марку косметики. Даже быстрый мастер класс провела по уходу за руками. Сказала, что это бесплатно. Ну, раз бесплатно, я согласилась. И вот мы все сделали и она спашивает: «Ну, что, будешь этот крем у меня заказывать?» Я говорю, нет. Было интересно, но не надо. У нее сразу так лицо скривилось. Потом она меня в соцсетях заблокировала.
- Работаю ретушером фотографий. Большая часть клиентуры — бьюти-мастера (бровисты, мастера по наращиванию и ламинированию ресниц и прочее). И лишь небольшая часть из них просит обработать только кожу вокруг своих работ, чтобы людям не приходилось стесняться и огорчаться, видя свои фотографии с прыщиками и глубокими морщинами на страницах мастеров. Другие же хотят обработку своей работы, то есть: подровнять выбивающиеся ресницы после наращивания, «выщипать» после окрашивания брови, замазать остатки краски, сделать брови симметричными и далее по списку. В общем, делать за них их же работу. © Подслушано / Ideer
- В городе трясусь над своей кожей, косметолог, тонна средств, постоянная борьба за гладкую кожу без высыпаний. Купили дачу в 200 км, уехала туда на неделю: косила, разгребала, убирала, осы, слепни, комары, пот градом. Вытирала лицо потной же футболкой, рукой в перчатке, умывалась водой с привкусом ржавчины, старая скважина. В общем, жила как Маугли, боясь смотреть в зеркало, но все делала с радостью и удовольствием. Через неделю кожа лица и вообще вся идеальная, как это возможно? Подозреваю, что причина всех проблем — нервы. © Подслушано / Ideer
Со временем у меня сложилось впечатление, что парикмахеры (в основном, женщины) - это особая каста... Общительные, разговорчивые, любопытно-любознательные, ярко выраженные экстраверты...
Я предпочитаю молчунов. Мне абсолютно не интересны разговоры про не знакомых мне людей, да и знакомых тоже....
- Я уже 7 лет как стригусь у одного и того же парикмахера. Но тут мой мастер уехала в отпуск, и я не успела к ней записаться перед этим. Через два дня я пойду на свадьбу подруги, а стрижка в ужасном состоянии. Мы же живем в эпохе интернета? Вот я и решила зайти в сеть и найти туториал. В тот момент, когда в руках были ножницы и я отрезала офигеть какую часть волос, в очередной «чик» я случайно перепутала направление инструмента и оказалась с короткой челкой, которая не прикрывала лоб, а была на его половину. Вместо того, чтобы расстроиться и впасть в истерику, я решила принять новый образ. На свадьбе отдохнула хорошо, многие даже сказали, что такая челка странная, но мне идет! © Палата № 6 / VK
- Клиентка поделилась, как поймала мужа на измене. И все благодаря мастеру по волосам! Вернулась из командировки и учуяла странный запах в ванной. Более того, на бортике был обнаружен сгусток с резкой химозной отдушкой. А дальше все как в кино: волос на ванне нет, но в мусорке находит пустую упаковку от дешевого бальзама. А у нее весь уход без лишних ароматов, натуральный и легкий. Муж всегда пользовался тем же, что и она. Ну как во многих семьях. Поэтому прямо спросила у мужа: «Кто у нас был?» — и он признался. Так один совет нашего мастера по уходу за волосами сыграл неожиданную роль в жизни клиентки. Теперь она говорит: «Мужу не верю, а вашему салону и вашей косметике верна навсегда». © girlsspace_astana
Комментарии
Понятно, что мужу она не верит. Спалился парень по полной. Непонятно, почему НЕ бывшему мужу.
У меня такой учитель по вождению был. У нас такая местность, что в радиусе 30 км русскоговорящие, в принципе, между собой знакомы - где-то кто-то с кем-то вместе работал, рядом живут и т.п. Так он во время 45-ти минутного урока успевал поведать про всех и вся...Кто чей любовник, кого привозит на урок муж а забирает "двоюродный муж"...Хорошо что любовников у меня небыло в радиусе 70 км, а то бы и про себя услышала кое-чего... 🤣🤣🤣
работаю с документами в парикмахерском училище (может оно уже и круче называется, но я его помню еще как ПТУ).Так слушала, как там учат парикмахеров - как прядь повернуть, какими ножницами под каким углом резать, как по прядкам красить, укладывать и пр. ЭТО реально сложно. С обучающим видео из интернета (сиречь туториал) еще и у себя, боюсь, фигня получится. Я себе челку стригла
Как можно быть таким идиотом - вести бабу в семейный дом!? Уж снть квартиру на пару часов сейчас не проблема.