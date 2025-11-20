"Мои подруги часто рассказывают мне о том, что им мужья устраивают фантастические сюрпризы..."
Какая проблема? И вы рассказывайте: о феерическом отдыхе на Багамах, о невероятном путешествии на круизном лайнере, о головокружительных походах в Альпах и проч. Пусть подружки вам завидуют.
15 историй о романтике, которая столкнулась с реальностью — и проиграла всухую
Мы привыкли ждать романтики, как в фильмах. Но реальность любит подбрасывать свои сценарии — честные, смешные и иногда абсолютно анти-романтичные. В этой подборке — 15 историй, в которых идеальные моменты уступили место бытовым приколам, а романтика проиграла жизненной правде.
- В студенческие годы мы снимали с одногруппниками квартиру. Я жила в комнате с соседкой, но квартира была, на минуточку, вообще без мебели: только ванная и плита. Как-то раз к подруге приехал в гости парень — очень обеспеченный, уезжающий за границу. Пожил у нас несколько дней и подарил ей сертификат на звезду. Ну алло, чувак, твоя девушка спит на старом матрасе и хранит продукты в кулечке за окном, а ты ей даришь звезду? Ох уж эти романтики. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мои подруги часто рассказывают мне о том, что им мужья устраивают фантастические сюрпризы. Таньке подарил букет из ста одной розы, Машке устроил романтический ужин на крыше многоэтажки, а Валюхин мужик собрал целую корзинку с ее любимыми сладостями и вкусняшками. Завидую ли я им? Не очень, если честно, потому что звание лучшего мужчины в мире по праву принадлежит моему мужу! Он позавчера пришел с работы и принес мне большую бутылку дорогого моющего средства с моим любимым ароматом персика и с заботой о руках. Вот это я понимаю — романтика! © Мамдаринка / VK
- Решил как-то сделать сюрприз для своей девушки. Мы встречались около полугода, знал ее так себе, но запомнил, как она пару раз говорила, что обожает приключения, квесты и загадки. Я заморочился, реально как дурак: написал сценарий, подключил двух друзей, организовал квест на целый день с шифрами, паролями, подсказками. Придумал загадки по голосовым сообщениям, как в шпионских фильмах. Началось все с записки под подушкой. Дальше она должна была дойти до кафе, потом в парк, а потом в студию, где я ждал с цветами и подарком. Все было четко. Только она уже на втором задании села на лавку и сказала: «Мне это все неинтересно, я хочу просто, чтобы было много цветов и подарок, без беготни». Мои друзья, которые были помощниками, позвонили мне, извиняясь. Я в этот момент все понял. Забрал цветы и пошел в гости к маме — она обрадовалась. А вечером посидел с лучшим другом в том ресторане, куда планировал вести ее. На следующий день мы расстались. Я не жалею. Понял, что лучше быть одному, чем стараться ради того, кто даже не хочет встать с лавки. © Не все поймут / VK
- Когда мы с парнем начали встречаться, оба были студентами, и денег всегда не хватало. Но романтики хотелось, поэтому устраивали «рестораны» дома. И вот мы сидим, свечи, романтика. Вдруг дверь открывается, и к нам врывается его бабушка, и приносит две большие тарелки с пельменями... © Палата ** / VK
Интересно, бабушка жила в этой же квартире? Или она неслась через весь город с двумя тарелками пельменей и собирала пыль и всякую гадость с воздуха?
- Друг решил оригинально поздравить свою любовь с днем рождения: собрать 19 человек, чтобы те ровно в полночь зажгли и одновременно запустили перед ее окном 19 воздушных фонарей. В итоге опоздали на час, половина людей не пришла, часть шаров оказалась бракованной, пускали их по одному. Когда я снимал это, он недовольным тоном сказал на камеру: «Зая, с днем рождения». А когда девушка спустилась, довольная и этим, он с ней поругался. Романтик 80 уровня. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мы с женой, вместе уже 22 года, всегда стараемся устраивать свидания хотя бы раз в неделю. Иногда это романтический ужин, а иногда мы просто едим бутерброды на террасе. Почти два месяца назад я забронировал столик в любимом ресторане жены на набережной. Она была в восторге — это должен был быть наш первый выход в свет за последние месяцы. В день свидания мне нужно было работать допоздна, но на работе есть душ, поэтому я захватил с собой костюм, чтобы переодеться. Жена весь день дразнила меня намеками о том, какое платье она решила надеть. Я просто не мог дождаться вечера. И вот мы приезжаем в ресторан при параде, а он закрыт. Я сразу начал извиняться, но жена лишь посмеялась над этой ситуацией и предложила просто пойти куда-нибудь еще. В итоге мы ели бургеры на пирсе и наблюдали закат. Это был не ужин с танцами, на который мы рассчитывали, но это все равно было незабываемое свидание. © NormalMarriedGuy1980 / Reddit
Как только прочитала про бутерброды, поняла что это Reddit. Не ошиблась. Интересно, что же они едят в будни, если бутерброды для них романтичная еда?
- Мой муж романтик. Когда он дарит цветы, то обязательно покупает еще и букетик поменьше для дочери, чтобы она привыкала к знакам внимания. В последнее время было много разных семейных праздников, и цветов в доме оказалось немало. Муж, как всегда, вручил букет дочери и офигел, когда она выдала: «Большое спасибо, конечно, но ты, папа, совсем не умный. Зачем нам с мамой так много цветов? Я видела букеты с колбасой и сыром — вот они будут нам полезны, а цветы всего лишь на пару дней. Ты, если хочешь, дари маме цветы, а мне тогда колбасу. Тогда все будут довольны». Без понятия, в кого дочь такая рациональная, но жить с ней очень интересно. © Мамдаринка / VK
- Моего мужа нельзя назвать заядлым романтиком, от него не дождешься «телячьих нежностей», он не будет на каждом шагу повторять мне, как сильно меня любит. Но вчера он вернулся с работы, молча встал за плиту и приготовил ужин. Да, это были просто макароны с сосисками, но все равно! Я была в шоке, а любимый сказал мне: «Ну, я подумал, что ты уставшая вернешься с работы. Решил приготовить, чтобы мы вместе сели и поужинали». После этой фразы я поняла, что, может, он и не говорит мне много нежных слов, но своими поступками показывает то, как сильно меня любит. Любимый понимает, что это безумно сложно — просыпаться каждый день в семь утра, уходить на работу, возвращаться к десяти вечера, а потом еще и ужин готовить! Люблю его. © Мамдаринка / VK
Интересно сколько времени понадобилось любящему мужу, чтобы понять как уставшей и голодной жене трудно готовить после работы? Раз она просто в шоке была от макарон с сосисками🤔
- У меня был день рождения в пятницу. Я позвала гостей отмечать в субботу. И вот я накануне убираюсь, весь дом верх дном. Решила прилечь и немного отдохнуть — никого не жду. Как вдруг мне пишет мой ухажер и говорит, что заедет поздравить. Из-за работы он не мог приехать ко мне в день празднования, поэтому решил так положение исправить. Сказал, что будет через полчаса. Пришлось бегать по квартире, как угорелой, чтобы привести себя и дом в порядок. Все, что могла, успела спрятать у себя в спальне. И вот он приходит с шикарным букетом роз и вкусной едой, а я пытаюсь отдышаться после марафона уборки. Прекрасно посидели, правда, у меня чуть не случился сердечный приступ, когда он хотел посмотреть, как выглядит моя комната. Я еле его отговорила туда заходить — пришлось признаться, что там жуткий бардак. Было безумно стыдно, но он лишь посмеялся.
- Как-то у меня было свидание с парнем, с которым мы общались уже пару месяцев. Я на этом свидании говорю: «У меня есть для тебя небольшой сюрприз», а он, перебив, ответил: «Да, кстати, у меня тоже». И сказал, что женат. © whynotarisha
Но это естественно- уборка перед приходом гостей. Зачем было спешно прятать и т.д.
Сели на кухне, поели, выпили .
- Друг поссорился с девушкой. Решил мириться, поэтому подготовил романтик на крыше.
Но перед этим нужно было подкараулить ее у работы и пригласить на свидание. Позвал меня вместе с ним ждать ее. И вот ему в туалет приспичило — отошел, а я остался дальше следить за выходом. И она как раз, по закону подлости, вышла на улицу. Недолго думая, я выбежал из укрытия и говорю: «Лена, привет. Подожди пять минут, пожалуйста. Просто пять минут!» Она в шоке на меня смотрит, а мы с ней знакомы только заочно. Она уже успела даже напугаться и пыталась меня обойти. И тут вдруг друг с цветами выбегает. Красивого сюрприза, конечно, не вышло, но мы втроем долго смеялись.
- Мы с парнем начали жить вместе. Тяжелее всего было отучить его дарить мне каждую неделю цветы. Объясняла, что можно и нужно тратить деньги в что-то более полезное, а цветы это не вещи первой необходимости. Но парень не растерялся. Этот кадр вместо букетов стал таскать мне букеты с колбасой и сыром. Так сказать, и вау-эффект есть, да еще и какая-то польза от него в доме. © Не все поймут / VK
- Мой парень вроде как романтичный, но его представления о романтике несколько странные.
В наше первое свидание мы пошли в кунсткамеру и любовались на всякие страшные штуки.
А потом он подарил мне букет цветов, который был в руках одной из восковых фигур (договорился с администратором). Предложение руки и сердца тоже было оригинальным: договорился с соседом сверху, и от него спустился ко мне на балкон ранним утром с букетом и кольцом. Я чуть не поседела, когда услышала стук на балконе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У парня родители уехали в отпуск, мы еще студентами были. Он позвал меня к себе. Устроил романтику: вокруг лепестки роз, стол накрыт. В середине вечера он спустился в магазин, а я пошла принимать душ. Выхожу в полотенце, а за столом сидит его старшая сестра и виноград уминает. Я в шоке на нее смотрю, а она спокойно так: «А мне скучно было, решила к брату заскочить, проведать, как он тут один». В итоге она с нами так и сидела до посинения. Вот тебе и романтик.
а словами послать старшую сестру не судьба? после того, как кавалер вернётся
- Я обожаю свою жену. Познакомились мы три года назад: она сделала мне замечание, ведь я неправильно ловил рыбу. Честно говоря, я был в шоке. Она любит все, связанное с рыбалкой, гоночными машинами, экстримом и всяким «мужским делом». Для меня это было крайне непривычно. А когда мы уже стали встречаться, поехав в очередной раз на отдых, наша машина сломалась. Я был без понятия, что делать, а она за 15 минут что-то покрутила, поменяла (нашаманила, одним словом), и мы смогли поехать дальше! Супер-женщина какая-то. Она буквально рушит все стереотипы о девушках — люблю ее за это. © Палата ** / VK
Какая хорошая пара сложилась. Мужчина, который неправильно ловит рыбу и не знает, что с машиной делать и женщина, подшаманившая эту машину. По-моему они очень друг другу подходят!
О боже, они еще не знают, что 2 порции пельменей бьют романтИк всухую