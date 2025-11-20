15 историй о романтике, которая столкнулась с реальностью — и проиграла всухую

"Мои подруги часто рассказывают мне о том, что им мужья устраивают фантастические сюрпризы..."

Какая проблема? И вы рассказывайте: о феерическом отдыхе на Багамах, о невероятном путешествии на круизном лайнере, о головокружительных походах в Альпах и проч. Пусть подружки вам завидуют.