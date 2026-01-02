17 историй о том, что покупка жилья — это квест с неожиданными поворотами
Покупка жилья — это не только бумажная волокита, но и подчас настоящее приключение с неожиданными, иногда даже приятными поворотами. В этой статье мы собрали истории о людях, которые отправились за квартирой или домом и получили куда больше, чем просто квадратные метры.
- Искали год назад квартиру, из-за нерасторопности риэлтора упустили хороший вариант. Она меня успокаивала и настоятельно советовала одну квартиру, которая, по ее мнению, идеально подходила для моей мамы. На ту квартиру смотреть страшно было. Но решили не терять время и брать ее. Прошел год, цена взлетела на все квартиры, что мы смотрели. А когда мы закончили ремонт, квартирка оказалась ну просто мед и с приличными соседями, а расположение и вовсе огонь. Так что доверяйте профессионалам. © Kate / Dzen
- Купили дом 3 года назад. Люди, продавшие его, живут ниже по улице. До сих пор, проходя мимо нас, говорят, что нужно им как-нибудь к нам в гости зайти и посмотреть, как мы живем в их доме, и какой мы там ремонт сделали. В прошлом году мы установили двухметровый забор, так они нам высказали, мол, окон теперь не видно. © AIIEJIbCUNKA / Pikabu
- Знакомая одна чуть не опозорилась. Продавала дом. Покупатели — мужчина лет тридцати пяти и женщина с виду сильно старше его. При оформлении документов она хотела сказать, мол, вашей маме надо тут расписаться. Но «сын» опередил ее и произнес: «Дорогая, распишись здесь». Это были муж и жена. Мужу сорок с небольшим, жене пятьдесят. Мораль: невозможно по внешности определить возраст. © Ольга Веселова / Dzen
- Мы с мужем полгода искали квартиру мечты, уже отчаялись. И тут бац — продается крутая трешка. Цена ниже рынка. На просмотре риелтор была какая-то дерганая, все озиралась. Но по документам — тишь да гладь. Ну мы и расслабились, решили отметить сделку, как вдруг в квартире раздался чей-то громкий вздох. Мы с мужем заозирались, но непонятно было, откуда он исходит. Потом кто-то вздохнул снова. В общем, ночевали мы не там. Зато сразу стало понятно, почему риелтор так нервничала! И если бы не дотошность мужа, я бы точно настояла на том, чтобы продать «проклятую» квартиру. В итоге выяснилось — эти «вздохи» издает вентиляция при определенном направлении ветра. С тех пор, когда за окном меняется ветер и в квартире вдруг раздается тот самый протяжный звук, мы не пугаемся. Мы улыбаемся и говорим друг другу: «Слышишь? Дом выдыхает». И становится почему-то очень спокойно.
- Срочно искали квартиру, уже жили на чемоданах. Риелтор настоятельно впаривала одну, мол, локация хорошая, и вообще. Квартира старая, стремная, но время и деньги подпирали — пришлось согласиться. И только въехав мы поняли, что сорвали джек-пот — оказалось, что в этом невзрачном доме живут «золотые» люди. В первый же вечер соседка сверху, учуяв запах наших подгоревших макарон, принесла целый противень домашних пирожков. Выяснилось, что в нашем подъезде принято присматривать за котами друг друга, делиться инструментами и устраивать посиделки во дворе. После жизни в элитной новостройке, где соседи годами не здоровались, мы поняли: мы купили не старые стены, а билет в настоящую дружную общину, которой так не хватало.
- Заметила, что с участка стали пропадать цветы, потом целые кусты срезанные находила. Позвала сына, тот поменял везде замки: ворота, обе калитки, поставил датчики движения. И той же ночью я проснулась от яркого света и криков. Выхожу и вижу картину маслом — под калиткой застряла бабка, у которой мы купили этот участок. Оказалось, что они таскали цветы сначала через калитку, потом муж (сухенький старичок) лазал под калиткой, но в этот день у него спину прихватило и пришлось лезть самой. Но самое главное: «А зачем вы замок поменяли?! Это же мои цветы! Я же ими торгую!» © MistyProfy / Pikabu
Незамутнённое сознание у этих старичков, пролезающих за цветами под калиткой. Удивляюсь таким людям. Причём, если бы к ним так лазали, скандал был бы жуткий. Это другое.
- Мы продали свой дом очень давно. И вдруг, годы спустя, звонит риелтор из того агентства, через которое мы продавали, мол, жильцы просят мой номер телефона. Окей. И вот звонят мне новые хозяева: «Угомоните вашу мать!» Оказывается, моя 80-летняя свекровь постоянно заходит к ним во двор и сидит на качелях в кустах. Ностальгия у нее, видите ли. © Darakohkina / Pikabu
- Моя семья купила дом, который изначально был коттеджем смотрителя большого поместья. В подвале мы нашли наполненный жидкостью стеклянный шар на металлическом держателе. На нем была грязная, почти неразборчивая этикетка. Мой дедушка коллекционировал всякие стеклянные штуки, поэтому понял, что это очень редкий вид огнетушителя — шар бросали в огонь, и он разбивался, выпуская жидкость. В итоге мы пожертвовали его музею. © tinlizzie67 / Reddit
- Мой приятель нашел в полу своего гаража незапертый сейф, полный золотых монет стоимостью $ 6 тыс. Хуже всего то, что он и так в достатке, унаследовал семейный бизнес своей жены. А мы с женой были совсем нищими, пытались накопить на собственный дом. И он такой: «Да мы все потратили на новую мебель». Мы не ожидали ничего, но иногда кажется, что вселенная просто швыряет деньги богатым людям. © Unknown author / Reddit
"Хуже всего то, что он и так в достатке". Вот как зависть делает человека мизантропом!
- Копали с папой яму под скважину в огороде. Вдруг наткнулись лопатами на большой булыжник, который все никак не могли перевернуть. Начали обкапывать, оказалось, что сундук. Представляете, сколько счастья у нас было? Вытянули его, с горем пополам вскрыли ломом замок, а там — гора платьев, самых настоящих платьев. Какие-то мелкие драгоценности, посуда, документы, целая стопка фотографий и одно единственное письмо. Решили с папой разыскать того, кому все это принадлежит. В итоге нашли! Взяли билет на поезд и отправились к уже 77-летней женщине, матери которой принадлежал этот сундук. Я никогда не забуду стекающие по ее щекам слезы и то, как она прижимала к себе письмо, написанное маминой рукой. Она все пыталась заплатить нам за нашу находку, но мы не взяли с нее ни гроша. © Wildwildworld / Pikabu
- Дом раньше принадлежал пожилой леди, которая уже умерла. Сад зарос сорняками. Я очистила его и перекопала землю, чтобы посадить цветы, и все время находила старые луковицы. Следующей весной все эти найденные луковицы начали цвести. Я поняла, что женщина была просто слишком стара, чтобы ухаживать за своим садом. Пусть она покоится с миром, зная, что я ценила каждый ее цветок. © Ok-Burn-Acct / Reddit
- В наши первые выходные в новом доме я вернулся из магазина и увидел на крыльце собаку. Проскользнув мимо меня, она сбежала по лестнице на нижний этаж, съела кошачий корм, выпила кошачью воду и свернулась клубочком на ковре. У пса на ошейнике была бирка с именем «Луи» и номером телефона. Я позвонил по номеру и спросил мужчину, его ли пес. Даже не уточнив мой адрес, он сказал, что сейчас подойдет. Оказывается, он 2 года назад арендовал этот дом у предыдущего владельца и теперь жил недалеко отсюда. Но если Луи выходил из их двора, он всегда шел «домой» именно сюда. © fredzout / Reddit
- Тетя моей мамы продала дом, где жила много лет. Новые хозяева снесли старый забор и стали устанавливать новый. В процессе работ нашли клад (золото). Сдали государству, но сумма, которую они получили, была очень неплохая по тем временам. © Людмила Луцкевич / Dzen
- Предыдущий владелец дома, который купили мои родители, считал себя мастером на все руки. В первую неделю нашего пребывания в доме мы вызвали электрика. Он удивился, почему дом не сгорел раньше и как, черт возьми, он прошел проверку. Так что пришлось переделать всю проводку. За последние 40 лет, кажется, каждый раз, когда родители делали ремонт, появлялось что-то новое и интересное. Недавно раковина на кухне засорилась. После недолгих поисков мы обнаружили, что слив был проложен под полом кухни и забетонирован. Он в конце концов треснул и протекал в фундамент. © zerbey / Reddit
- Построил коллега дом, потихоньку начал переселяться. Познакомился с новыми соседями — пожилой парой. Стали жить да дружить. Через некоторое время купил две туи и посадил у ворот. Посидели туи с недельку и пропали. Коллега повозмущался, купил еще две, а заодно скрытно прикрутил видеорегистратратор. И вот тут-то он и обалдел, когда увидел, что соседи ночью приходили и выдергивали туи. Потом засовывали их в свой автомобиль и увозили. Как выяснилось, просто выбрасывали в мусорные баки в конце улицы. Пошел товарищ поинтересоваться, чем им туи мешают? Ответили: «Ну а что? У тебя есть. У нас нет. Несправедливо». © Vinigret84 / Pikabu
Одна баба в нашем доме тоже так срубала мои деревья пока её карма не настигла. Я их сажала вокруг детской площадки чтоб там тень была.
- Когда-то купила комнату в коммуналке, разбирала кладовку и нашла чемодан, а там — фотографии, письма. В комнате жили мать и сын, у матери много прикольных фото 20х-30х годов, несколько фото предков начала ХХ века. Много фото этого мальчика, а потом уже и мужчины. Много его писем и писем, которые ему вернули. Личная жизнь у него не задалась, хотя вполне красивым был, в 90-е чинил телевизоры и всякие радиоприборы, много всяких деталей в кладовке было и записей рабочих. Он уже умер, прямых потомков не было. Отдала чемодан другим собственникам квартиры. © user8285047 / Pikabu
- Старый владелец, который построил дом до того, как я его купил, оставил везде маленькие записки с подробностями того, как обстоят дела в доме. Первую я нашел после того как перерезал линию электропередач снаружи, когда рыл траншею. Пакет с запиской был внутри подвала, привязанный к линии, которую мне нужно было починить. Это был эскиз с размерами того, где эта линия проходила снаружи. Я искал маленькие пакеты, прежде чем начинать любой новый проект. © audiomediocrity / Reddit
Все эти истории показывают: покупка жилья — квест, который может пугать на старте, но часто вознаграждает в финале.