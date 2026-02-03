14 историй о людях, которые поступили не по инструкции, а по совести
Говорят, что мир держится на правилах, а мы считаем, что он стоит на добрых поступках. Из нашей подборки вы узнаете, как суровые грузчики провожали айтишника в семейную жизнь и кого может скрывать презентабельный мужчина в съемной однушке.
- Серьезный мужчина снимал у меня квартиру. Относился ответственно и к оплате, и к порядку. И тут внезапно вечером звонок: «У меня к вам серьезный разговор, можете сегодня подъехать?» Я примчалась. А на пороге меня встречает квартирант с котенком в руках и говорит смущенно: «Я не собирался заводить животное, но он на коврике перед дверью сидел, когда я с работы пришел. Можно я его оставлю?» Я сама «котомать», поэтому за такой поступок даже снизила ему оплату на 5%. © Догы Догы / Dzen
- Работаю грузчиком в ночные смены. Мужики все простые у нас, но недавно бригадир взял айтишника. За беседой за чаем он поведал нам, что на свадьбу копит, поэтому и пошел на подработки. Дело это хорошее — простым трудом деньги копить, поэтому приняли мы его и давай натаскивать: что куда лучше класть, с какими фурами осторожнее надо и так далее. А он каждый раз нам: это так лучше делать, это — эдак, сначала то грузим, потом — се. Мы напрягаться начали, мол, работаем тут давно и все знаем. Ругались, дошло до бригадира. А он возьми да ляпни: «Попробуйте так, как предлагает. Получится лучше — хорошо. Получится хуже — уберем из бригады». Нехотя начали его советам следовать. И начало получаться у нас быстрее. Мужики упахиваться меньше стали, больше времени на перерывы отводилось. Бригадир доволен, мужики довольны, айтишник доволен. А дальше он к логистам пошел советовать, какие фуры когда лучше запускать, на какие площадки. Так бригадир и там за него впрягался. Короче говоря, один айтишник нам за несколько месяцев всю работу переделал в лучшую сторону. Когда увольняться пришел, мы его всей бригадой в семейную жизнь проводили, советов надавали. Бригадир премию дал солидную, да и мужики на подарок скинулись. © Подслушано / Ideer
- Самолет выезжал из терминала, когда мне пришла СМС-ка от мамы. Я думала, она просто желает мне хорошего полета, но оказалось, что с папой кое-что случилось. Я запаниковала, и стюардесса, заметив это, спросила, все ли в порядке. Ну, я и рассказала ей все. Пару минут спустя капитан по громкой связи объявил, что нам нужно вернуться в терминал и высадить пассажирку, у которой заболел папа. Когда я из самолета выходила, весь салон желал моему отцу скорейшего выздоровления. © femsci-nerd / Reddit
- Как-то в детстве каталась я с бабулей на яхте. И была у меня премиленькая шляпка, желтая такая, с букетиком цветов. И вот приплыли мы к пирсу, выпрыгиваю я на трап, и ветер сдувает мою шляпку прямо в море. И тогда один из матросов прямо в одежде нырнул с борта яхты в воду и мою шляпку спас! © Сеня :) / Dzen
- Сегодня доставляла продукты в частный дом. По пути позвонил мужчина и сразу извинился. Сказал, что там живет его пожилая мама, ей 89 лет. А сам он в командировку уехал на неделю. Дом сильно засыпало снегом, и она не может открыть калитку. Он попросил обойти дом с задней стороны, там у них низкий забор, и передать пакеты через него.
Когда я протягивала пакет, бабушка так долго и искренне меня благодарила, что я решила помочь ей по-настоящему. Попросила у нее лопату и убрала снег так, чтобы калитка открывалась и можно было пройти по дорожке. © yul.life11
- Полетели с девушкой в Германию на несколько дней. Получилось по дешевке взять билеты в бизнес-класс. Туда слетали штатно, а обратный перелет был с пересадкой. Первый рейс вылетел с большой задержкой. Мы рассуждаем, что спешить нам в целом некуда, потому что авиакомпания поселит нас в гостинице, а может, еще каких плюшек отсыплет, а назавтра улетим спокойно. Приземляемся, до рейса остается 20 минут. Мы уже и не дергаемся, а предвкушаем еще одну ночь в отеле. Выходим вразвалочку, а у самого выхода из самолета нас ловит сотрудник: «Вы такие-то? Бегом за мной!»
Вдруг он открывает электронным ключом какую-то неприметную дверь, тащит нас по служебному коридору, и мы как-то очень быстро оказываемся на улице. Далее он запихивает нас в минивэн и дает по газам. Спустя пару минут приезжаем куда-то, где быстро-быстро нам шлепают печати в паспорта. Мчимся дальше и подъезжаем прямо к самолету. Поднимаемся по маленькой боковой лесенке в рукав, и попадаем к стюардессам.
Не успели сесть на свои места, как дверь за нами задраили и через минуту-другую самолет начал рулежку. Смотрим на часы — минута в минуту по расписанию. И вот вроде как надо радоваться, что успели на рейс, но мы-то уже настроились на еще одну ночь вместе, вкусный ужин и все такое. © tambaro / Pikabu
- По молодости, возвращаясь со смены на последней электричке, проспал свою станцию и уехал до конечной (в конец области). Ноябрь — темно, холодно и сыро. Район чужой. Сижу в тоске на платформе, и подходит ко мне сотрудник в оранжевом жилете. Спросил, что случилось, выслушал и ушел. Минут через десять вернулся и говорит: «Пошли». Повел меня через пути и посадил в тепловоз, который тащил вагоны как раз через мою станцию. Так я добрался домой целый и невредимый. © Циничный Мизантроп / Dzen
- Однажды я забыла указать, что буду с животным, и села в такси. Говорю: «Извините, забыла указать, что я с кошкой, поедете?» Водитель: «Почему вы спрашиваете? Конечно, поеду». Я объяснила, что часто отменяют поездку, а он удивлялся всю дорогу, как можно отказать человеку из-за животинки. © poretskaya
- Опаздывала на свой первый экзамен, препод — зверь. Опоздал — не сдал. Бегу на остановку, перебегаю дорогу, и меня полицейский останавливает, мол, куда несешься. А я ни с того ни с сего заплакала и рассказала ему все. А он с таким каменным лицом: «Пройдемте в машину». Я сажусь, и он тоже — и с улыбкой говорит: «Ну ничего, успеем, куда тебе?» И меня довез! © Подслушано / Ideer
с животными многие отказываются везти - мне один водитель все нервы вытрепал, хотя в заявке было указано, что поеду с попугаем в переноске. типа, он никакой пометки о животном не видел, а вдруг у меня там не попугай, и ему всю машину уделает и т.д. пришлось разворачивать переноску (зима, в куртку была завернута, чтобы птиц не замерз) и показывать попугая, тогда только успокоился водила. а до него 4 машины, рядом стоящие, заказ игнорировали
- Ехал на велосипеде через дорогу и врезался в машину (сам виноват). Автомобиль дорогой немецкой марки, а за рулем такая типичная молодая блондинка. Думаю, ну все, сейчас мне счет выставят и буду я полжизни платить. А она из машины выскочила и вместо криков «Моя машина!», которых я ждал, спросила, в порядке ли я, сказала, что поцарапанный бампер — это фигня, предложила отвезти, куда мне надо, да еще и извинилась. Вот так-то! © Подслушано / Ideer
- Живу в паре часов от столицы и к бешеному трафику и пробкам по утрам не привык совсем. А тут надо было мне в аэропорт. Вызываю такси и небрежно сообщаю водителю, что у меня рейс через 20 минут. А он в ответ как закричит: «Не успеем же!» — и как пошел лавировать между рядами, чтобы выиграть нам лишнее время. В общем, добрался я вовремя только благодаря ему. © LobaLingala / Reddit
- Подрабатываю вахтершей в общаге. Есть у нас правило — никаких животных. Иначе штраф или выселение. А ко мне как-то ночью в окошко облезлый кошак поскребся. На улице февраль — я его пожалела и пустила. Утром заходит директор, видит кота и укоряюще на меня смотрит. «На улицу выкинуть, что ли?» — говорю тихо. Сошлись на том, что на улицу животное отправить нельзя — замерзнет. Унесла после смены домой к себе.
Ибо нефиг ездить через дорогу на велосипеде! Это вообще в ПДД прописано и штраф за такую езду тоже полагается. Сама однажды попала на дурацком переходе, который не видно. Нет разметки, знаки висят кое-как. Но с тех пор велосипед я всегда везу в руках. И всем советую так поступать. В первую очередь это ваша же безопасность!
- На кассе передо мной молодой женщине денег не хватило. Стоит выбирает, что отменить. Дочка ее за рукав дергает. Очередь ропщет. Кассирша — суровая тетка лет 50 — впилась в девушку взглядом Горгоны. Вдруг как гаркнет: «Чего народ задерживаешь? Живее собирай свои продукты, потом деньги занесешь!»
- Когда я переехала из деревни в город, у меня был только чемодан и пустой кошелек. Сняла квартиру без мебели. Спала на полу и ела тоже на полу. Потом поехала брать по объявлению диван, а его хозяйка мне и грузчиков нашла, и объяснила, где в городе что находится, и дала полезные контакты. А грузчики — как из сказки. Загрузили мне диван, а потом и с другой мебелью помогли. Торговались с продавцами, выбивали мне скидки, будто я им родня.
С одеждой та же история. Нашла объявление про б/у вещи. Приехала к женщине, мерила. А она глядит на меня, говорит: «Вот это тебе точно пойдет», — и кладет в пакет вещь бесплатно.
Постепенно я оделась и обставила квартиру. Все — по нитке, по мелочам, по случайным добрым рукам. И вот я уже не сплю на полу, не мечтаю о шторках на окнах, а живу!
А потом, когда пришло время съезжать, я, как все эти добрые люди когда-то, почти даром раздала мебель, технику и вещи. © Подслушано / Ideer
