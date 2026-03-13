13 важных нюансов, которые покажут, что вы получите профессиональный сервис в маникюрном салоне
С наступлением тепла так хочется порадовать себя яркими и необычными ноготками, но найти хорошего мастера по маникюру — не самая простая задача. Бывает, выходишь из салона в приподнятом настроении, а через пару дней покрытие начинает отслаиваться, и приходится снова бежать обратно. Мы собрали несколько неочевидных признаков, которые помогут быстро отличить хорошего мастера от плохого.
Работники салона не обсуждают других клиентов
Кто из нас не любит посплетничать? Но когда работники салона начинают откровенно злословить о каком-то клиенте, комментировать его привычки и причуды, слушать это не очень приятно. В голову невольно закрадывается мысль: а не будут ли они точно так же обсуждать и меня, как только я уйду? Кроме того, некоторых мастеров болтовня отвлекает: они не так сосредоточены на работе, что сказывается на результате. А мы приходим в салон именно за маникюром, а не за свежей порцией светских новостей.
В салоне поддерживают комфортную для средств температуру
Для некоторых средств, например акрилового порошка и специальной жидкости, требуется особый температурный режим. Если в салоне будет слишком холодно, а пальцы клиента замерзнут, то акриловое покрытие не сможет правильно застыть. В результате по краю ногтя появятся небольшие кристаллы, и маникюр при обработке пилкой будет просто скалываться. Подкорректировать такую работу уже не получится.
Мастер не экспериментирует со смешиванием разных веществ
Эксперименты — это, конечно, замечательно, но некоторые из них могут привести к совершенно неожиданным результатам. Если мастер собирается смешать гель-лак и компоненты для акрилового покрытия, чтобы получить более интересный результат, лучше сразу отказаться. Эти вещества плохо сочетаются, так как затвердевают при разных условиях. Поэтому мономерная жидкость (именно в ней разводят акриловый порошок) застынет не полностью, и маникюр получится неаккуратным. Хуже того, мономер будет постепенно проникать в ноготь и кожу вокруг него, что может вызвать раздражение.
Новую пилку предварительно обрабатывают
Инструменты в салонах должны быть либо только что распакованы, либо тщательно стерилизованы — это аксиома. Но далеко не все мастера знают, что новую пилочку для ногтей сначала нужно обработать, а уже потом приступать к процедуре. У этих инструментов довольно острые края, поэтому их стоит затупить полировочным бруском, чтобы случайно не оцарапать клиента. Иначе бедные ногти могут невольно пострадать.
Гель-лак наносят тонкими слоями
Для того чтобы маникюр выглядел идеально, некоторые клиенты сами просят выровнять ногти с помощью шеллака. Но хороший мастер предупредит клиента, что чем больше слоев средства наносится, тем хуже будет выглядеть конечный результат. Во-первых, ногти придется дольше сушить в ультрафиолетовой лампе, а для некоторых это не слишком приятный процесс.
Во-вторых, толстый слой покрытия быстро начинает пузыриться и отслаиваться, а излишний вес может травмировать натуральные ногти. И тогда до свидания, маникюр. Четырех тонких слоев будет вполне достаточно. Пусть маникюр будет не совсем идеальным, зато ногти останутся здоровыми
В арсенале у мастера есть разные кисточки
Кисти — один из самых важных инструментов для работы с акриловым покрытием и шеллаком. Если они сделаны из некачественных материалов или мастер плохо заботится об инструментах — не очищает их от пыли и оставляет под воздействием солнечных лучей, — значит, и к работе человек относится спустя рукава. А маникюр в результате получится не ахти каким. Другой настораживающий признак — наличие только крупных кисточек. Многие мастера любят их за то, что волокна удерживают больше средства, и в результате нанесение покрытия занимает меньше времени. Но из-за такого подхода лак зачастую попадает на кожу вокруг ногтя, что может вызвать раздражение.
В салоне нет ультрафиолетового стерилизатора
Возможно, для дезинфекции других предметов такие аппараты подходят отлично, но в маникюрных инструментах слишком много мелких деталей, и даже длительная очистка ультрафиолетовыми лучами не сможет полностью уничтожить все бактерии и микроорганизмы. Щипчики, ножницы и кусачки лучше обеззараживать в автоклаве или дезинфекционном растворе — так будет надежнее. Если же в салоне используют ультрафиолетовые стерилизаторы, велик шанс подхватить там какую-нибудь заразу.
Акриловое покрытие не выглядит слишком жидким
Получить идеальную консистенцию при смешивании акрилового порошка и мономерной жидкости — задача непростая. Иногда даже четкое следование инструкциям не помогает. В идеале покрытие сохраняет форму капли и не растекается по ламинированной бумаге. Если смесь получилась слишком жидкой, то мономер будет неравномерно распределяться по ногтю, и маникюр выйдет неряшливым. Да и продержится такое покрытие недолго.
Мастер не отпускает комментарии о состоянии ваших рук
Конечно, настоящий профессионал обязательно даст несколько полезных советов, если заметит, что состояние кожи и ногтей клиента требует особого внимания. Но когда мастер начинает жаловаться на то, что руки у клиента слишком холодные или ладони потные, это не вызывает ничего, кроме злости или смущения. Ведь ни то, ни другое клиент изменить не может. Звучат такие комментарии, мягко говоря, непрофессионально.
Бутылочки с лаком хранятся подальше от посторонних взглядов
И обычные лаки, и шеллак плохо реагируют на прямые солнечные лучи и перепады температуры. А если бутылочка с гель-лаком постоит рядом с включенной ультрафиолетовой лампой, средство вообще может испортиться. Так что все эти предметы должны храниться в прохладном темном помещении, например в закрытом шкафчике, а не на столе.
Базовое покрытие не выглядит гладким
Без базового покрытия маникюр быстро придет в негодность. Кроме того, этот слой защищает ногти от воздействия лака. Причем это относится не только к обычным лакам, но и к шеллаку. Если базовое покрытие на ногте выглядит гладким и блестящим, это тоже повод насторожиться. Настоящий профессионал нанесет его тонким слоем, плотно прижимая кисточку, из-за чего покрытие будет казаться слегка шероховатым. Благодаря этому лак ложится лучше, а маникюр прослужит дольше.
Ваши пожелания внимательно выслушивают
Мнение клиента в приоритете. Настоящий профессионал не будет изумленно приподнимать брови в ответ на просьбу покрасить ногти в необычный цвет или немного изменить форму маникюра. Ведь после споров клиент, скорее всего, просто отправится искать другой маникюрный салон.
Об изменении стоимости маникюра сообщают заранее
Обычно клиент идет на маникюр, держа в уме определенную сумму. Цены на продукцию и услуги могут расти — это не очень приятное, но обычное явление. Но мастеру стоит предупреждать клиентов об изменениях. Когда человек узнает о новом прейскуранте уже в процессе процедуры, это неприятно. Возможно, он и не будет возмущаться, но к этому мастеру точно не вернется.
А вы когда-нибудь зарекались ходить на маникюр к определенному мастеру? Из-за чего это произошло? Делитесь в комментариях.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
