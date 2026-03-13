13 важных нюансов, которые покажут, что вы получите профессиональный сервис в маникюрном салоне

Для того чтобы маникюр выглядел идеально, некоторые клиенты сами просят выровнять ногти с помощью шеллака. Но хороший мастер предупредит клиента, что чем больше слоев средства наносится, тем хуже будет выглядеть конечный результат. Во-первых, ногти придется дольше сушить в ультрафиолетовой лампе, а для некоторых это не слишком приятный процесс.

Во-вторых, толстый слой покрытия быстро начинает пузыриться и отслаиваться, а излишний вес может травмировать натуральные ногти. И тогда до свидания, маникюр. Четырех тонких слоев будет вполне достаточно. Пусть маникюр будет не совсем идеальным, зато ногти останутся здоровыми