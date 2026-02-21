16 идей для безупречного маникюра, с которым так и хочется встречать первые лучи весеннего солнышка
Принцип «цена-качество» работает далеко не всегда. Ногти могут выглядеть дорого и изысканно и без лишних трат. Главное — правильный уход и дизайн. Мы собрали тренды и рекомендации от экспертов в мире моды — изданий Vogue, Who What Wear и Byrdie. Маникюр, сделанный по обычному прайсу в студии, может сиять не хуже, чем на красной дорожке.
Нюдовый «кошачий глаз»
«Обычно делаю французский маникюр, но в этот раз мой мастер предложила поэксперементировать»
Аккуратный маникюр в нюдовых оттенках всегда красиво подчеркивает руки и смотрится выигрышно. Эксперты модного издания Byrdie рассказали, как сделать его еще более изысканным — достаточно просто добавить эффект «кошачего глаза». Это всегда придает образу дороговизны.
Глубокий темно-синий
«Вот такой у меня маникюр в ноябре»
По словам экспертов Who What Wear, пастельные тона не актуальны на данный момент. К тому же, некоторые оттенки, например, пастельный персик (проверено на себе автором статьи), добавляют рукам возраст и не очень выгодно подчеркивают кожу. Эксперты уточняют, что пастельная палитра — отличный вариант на весну и лето, но в холодное время года советуют присмотреться к более темным, глубоким цветам. Например, беспроигрышно смотрится темно-синий или, как его называют некоторые, — полуночный синий.
Молочный оттенок с блеском
О, помню в моём давнем отрочестве очень ценились перламутровые лаки, именно жемчужные, а уж если голубой блик был, то ваще.. до последнего подбавляли ацетон)
«Идеальный свет, чтобы запечатлеть мой новый маникюр»
Как мы уже говорили ранее, бессмертная классика всегда в моде. Смело делайте любимый нюд! Эксперты Byrdie рассказывают как сделать его визуально дороже — просто используйте втирку «кошачий глаз» или лак с мелким глиттером. Просто и выглядит на миллион — отвал башки!
Насыщенный темно зеленый
«Темно-зеленый — вайб Слизерина»
Кстати, отличной альтернативой синему станет темно-зеленый. Он смотрится невероятно дорого!
Блестящий черный
«Я уезжаю в командировку на 2 недели. Работаю биологом. Поэтому руки часто бывают грязными, под ногтями забивается грязь. Нашла решение: черный маникюр»
Классический черный маникюр всегда выглядит дорого и изысканно. Глядя на него, так и хочется сказать: «Чистый люкс!» Эксперты подчеркивает, что черный цвет, как и красный или нюдовый, считается вневременным и подходит для любого сезона, тона кожи и формы ногтей.
Холодные металлические оттенки
«Я все еще без ума от зеркального хрома, попросила мастера сделать его на белой базе»
Эксперты What to Wear предлагают присмотреться именно к холодным оттенкам металлика. Такой маникюр смотрится дорого и нетривиально. Один взгляд — полный восторг! Но у нас есть хорошая новость для тех, кто делает маникюр самостоятельно: чтобы легко воссоздать такой эффект понадобятся лишь лак-металлик и специальная пудра (втирка) для финального штриха.
Молочный розовый
«Обожаю этот почти молочный розовый гель-лак!»
Мастера маникюра Vogue называют молочный розовый роскошным минимализмом. Такой маникюр смотрится дорого и элегантно. Если вы хотите добиться ухоженного вида без больших усилий, то этот цвет однозначно для вас.
Аккуратный тонкий френч
«Короткий френч на гель-лаке»
Эксперт элегантности Антонина Хигхам предупреждает, что френч с широким кончиком дешевит образ. Вместо этого лучше выбирать более изящные варианты, где френч выглядит аккуратно.
Коричневый френч
«Мне так нравится френч в этом цвете с жемчужными акцентами!»
Многими любимый френч всегда в моде, а вот такой коричневый френч в оттенке эспрессо — это свежий взгляд на классику. Насыщенная коричневая «улыбка» на прозрачном нюде добавляет образу роскоши и смотрится лаконично. Это идеальный вариант, когда вам хочется сделать френч, но с изюминкой. Такой дизайн — совсем другое дело!
Нейтральные оттенки
«Осенняя кофейная тематика»
Яркие неоновые тона лучше оставить на лето. Зимой модные эксперты рекомендуют присмотреться к более спокойным нейтральным оттенкам. Они всегда выглядят элегантно и изысканно.
Вишневый красный
«Идеальный красный!»
Как мы говорили ранее, красный — вневременная классика. Как вам такая вариация? Красота же! Вишневый оттенок полюбился многим стилистам и нейл-мастерам. Маникюр в таком цвете всегда смотрится шикарно. Эксперты Harper’s Bazaar подчеркивают, что именно глубина цвета придает ему дорогой вид.
Жемчужный розовый
«Как мне нравится этот перламутровый розовый!»
Приглушенный нюдовые и розовые оттенки всегда придают ногтям лоск. Если вам приелись классические дизайны, то попробуйте сделать маникюр в жемчужно розовом оттенке. Такого эффекта можно добиться с помощью специального лака или втирки.
Желтый в оттенке сливочное масло
Эээ, нет. То ли грибок, то ли прокуренные, то ли то и другое сразу.
«Наконец-то нашла идеальный оттенок сливочного масла»
Полюбившийся многим экспертам и модницам цвет сливочного масла все еще остается популярен. Он смотрится дорого и изысканно, придает ногтям ухоженный вид.
Ногти короткой или средней длинны
Для таких маленьких узких ногтей вишневый - неудачный выбор, лучше что-то светлое.
Ни для кого не секрет, что длинные акриловые ногти тоже могут удешевлять маникюр, поэтому стоит отдать предпочтение средней или короткой длине ногтевой пластины.
Сливовый фиолетовый
«Сливовый френч»
Многие стилисты полюбили сливовый оттенок фиолетового. Его называют не просто дорогим, а даже королевским. Такой маникюр отлично дополнит ваш образ.
«Мне так нравится этот цвет! Сделала маникюр сама и горжусь результатом»
Nail-wraps, или наклейки-пленки для ногтей
Что плохого в провинциалках, на этом сайте это сродни ругательству. На мой взгляд, есть хороший вкус или его нет. О, и ещё "простушка". Что за гадкое слово!
«Ходить в салон регулярно — дорого, Я нашла очень бюджетные гелевые нейл-врапы — наклейки, которые затвердевают под УФ-лампой, а потом их просто обрезаешь и подпиливаешь. Пока не идеально, но как вам?»
Одна из альтернатив похода в салон — наклейки на ногти. Они представляют собой пленки, которые можно наклеить на ноготь, а затем придать нужную форму и длину. Быстро, удобно и бюджетно. А вы уже пользовались таким методом?
А с каким маникюром вы чувствуете себя на все сто? Если вы находитесь в поиске новых дизайнов, то предлагаем заглянуть и в эти подборки: