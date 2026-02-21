16 идей для безупречного маникюра, с которым так и хочется встречать первые лучи весеннего солнышка

По словам экспертов Who What Wear, пастельные тона не актуальны на данный момент. К тому же, некоторые оттенки, например, пастельный персик (проверено на себе автором статьи), добавляют рукам возраст и не очень выгодно подчеркивают кожу. Эксперты уточняют, что пастельная палитра — отличный вариант на весну и лето, но в холодное время года советуют присмотреться к более темным, глубоким цветам. Например, беспроигрышно смотрится темно-синий или, как его называют некоторые, — полуночный синий.