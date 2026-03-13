15 весенних историй, в которых так и слышится звонкая капель

Москва, 11 марта 2026. Еду по МКАД. С правой стороны склон, на который активно светит солнце, но снег еще лежит плотным слоем, так как зима была снежная не только на Камчатке. И вдруг я замечаю какой-то желтый "мусор" редко разбросанный по всему склону. Притормозив, понимаю, что это мать-и-мачеха пробилась сквозь снег и тянется к солнцу! Обычно этот склон зеленеет одним из первых и на нем всегда много цветов, то мать-и-мачеха, то одуванчики. Но чтобы вот так сквозь толщу снега вылезли цветы - такое впервые увидела.