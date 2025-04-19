18 историй, которые могли случиться когда угодно, а случились весной

Пошел я как-то за березовым соком. Насверлил дырочек, баклажки подвесил по березам. Апрель, тепло сверху спустилось. Сижу на бревнышке, смотрю как сок мелодично капает. И вдруг офигел: откуда ни возьмись на меня змеи со всех сторон: то ли проснулись, то ли весна их разбудила, и давай вокруг меня клубиться. Ничего не оставалось, как продолжать сидеть: я же за соком пришел. © Владимир Ооо / Dzen