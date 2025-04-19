18 историй, которые могли случиться когда угодно, а случились весной
Весна — потрясающее время, когда природа наконец-то начинает пробуждаться. Солнышко греет, птички поют, почки набухают. Люди начинают думать о приближающемся дачном сезоне и с нетерпением ждут, когда можно будет скинуть надоевшие за зиму тяжелые куртки и пальто.
1.
"Вот как выглядел кот в свою первую в жизни весну после встречи с "неизвестным" зверем".
2.
Пошел я как-то за березовым соком. Насверлил дырочек, баклажки подвесил по березам. Апрель, тепло сверху спустилось. Сижу на бревнышке, смотрю как сок мелодично капает. И вдруг офигел: откуда ни возьмись на меня змеи со всех сторон: то ли проснулись, то ли весна их разбудила, и давай вокруг меня клубиться. Ничего не оставалось, как продолжать сидеть: я же за соком пришел. © Владимир Ооо / Dzen
3.
«Осенью прошлого года сделали лестницу для душа, а весной она решила, что она тополь»
4.
«Весна — мое любимое время года. Птицы и насекомые начинают появляться чаще, и цветущие деревья и цветы такие красивые!»
5.
- Если в 2 часа ночи в поселке вы видите девушку с ежом на лопате, то это я! Спасаю ежей, упорно шагающих через наш огород, от собаки, которая громко возражает против таких гостей. И пытаюсь сберечь сон соседей, потому что собачий бас слышен на всю округу. Но ежи возвращаются следующей же ночью! И так каждую весну. © Подслушано / Ideer
6.
7.
- Я такой человек, что вообще не мерзну, если двигаюсь. И вот пришла весна. Снег еще лежит, но солнышко уже припекает. Иду я себе в шортах. Обхожу девушек и слышу: "Какой горячий мужчина". Ну, я зарделся, иду улыбаюсь сам себе и прохожим. И вдруг мне в спину летит: "Смотри, балбес в шортах идет". Я чуть в голосину не заржал. © BatyaisChe / Pikabu
8.
«Весна».
9.
«Весна! Серые вороны строят гнезда и собирают ветки для них».
10.
- Моя женщина с ноября обновила мелодию будильника на «пение птиц» и полгода под него просыпалась. Пришла весна, и последнюю неделю она просыпается под пение птиц за окном в 5.00 утра вместо 7.20. Смена будильника на нейтральный не помогает, а с закрытыми окнами душновато. © oneginf / Pikabu
11.
«Мой кот Оливер наслаждается весенним солнцем».
12.
«Ничто не делает меня счастливее, чем весенние фруктовые почки на моем сливовом дереве».
13.
- Был в мае в отпуске, утром отводил дочку в школу. Поймал себя на мысли, что как это здорово: май, тепло, настроение как у десятиклассника, у которого все лето впереди. Подошли к школе, отдал дочке ранец, проводил до дверей. Сел на скамейку, просто сидел минут 15, дышал, щурился от утреннего солнца, этим прищуром скрывал улыбку, которая сама наползала на лицо. Пошел домой, настроение весь день было отличное. Летнее. © Unknown author / Pikabu
14.
Как же обойтись без маникюра в подборке постов про весну! Да и катышки надо продемонстрировать...
«Мой весенний маникюр».
15.
«Весь мой двор пахнет как рай. Люблю весну».
16.
«Моя 14-летняя девочка-красавица наслаждается весенней погодой».
17.
- «Иду на остановку. И тут меня, махая рукой, подзывает какой-то дедушка. Подхожу, а он мне радостно так: „Смотрите — крокусы! Крокусы расцвели!“ И действительно, в пожухлой грязной траве рядом с остановкой на давно заброшенной клумбе были они — нежно-лиловые цветочки с золотыми серединками. Дедушка радостно показывал на них рукой, смотри, мол, смотри скорее, какое чудо. Я поблагодарила его. Он подходил к каждому проходящему человеку и каждого отводил полюбоваться. Я сфотографировала эти крокусы. И сейчас я повторю то, что мне сегодня сказал этот славный человек. Смотрите, крокусы расцвели! Весна» © Ket263 / Pikabu
18.
«Наконец-то увидел этой весной свою первую желтую древесницу. Мне кажется, весна не начнется, пока я ее не увижу».
А вот несколько статей о том, как подготовиться к весне: