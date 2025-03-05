Если лестница нужна только для душа, т.е. передвигать её не нужно - я бы так и оставила)
18 доказательств того, что весна — это не только птички и цветочки, но и море впечатлений
Весна — потрясающее время, когда природа наконец-то начинает пробуждаться. Солнышко греет, птички поют, почки набухают. Люди начинают думать о приближающемся дачном сезоне и с нетерпением ждут, когда можно будет скинуть надоевшие за зиму тяжелые куртки и пальто.
1.
- Пошел я как-то за березовым соком. Насверлил дырочек, баклажки подвесил по березам. И в этот апрельский день вдруг несказанное тепло сверху спустилось. Сижу на бревнышке, утомленно смотрю, как сок мелодично капает. И тут змеи со всех сторон: то ли проснулись, то ли весна их разбудила, и давай вокруг меня клубиться. Ничего не оставалось, как продолжать сидеть: я же за соком пришел. © Владимир Ооо / Dzen
2.
«Осенью прошлого года сделали лестницу для душа, а весной она решила, что она тополь»
3.
У нас так дедушка воткнул какую-то палку, подвязав саженец, если правильно помню, вишни. Палка очень красиво расцвела.:)
«Весна — мое любимое время года. Птицы и насекомые начинают появляться чаще, и цветущие деревья и цветы такие красивые!»
4.
- Если в 2 часа ночи в поселке вы видите девушку с ежом на лопате, то это я! Спасаю ежей, упорно шагающих через наш огород, от собаки, которая громко возражает против таких гостей. И пытаюсь сберечь сон соседей, потому что собачий бас слышен на всю округу. Но ежи возвращаются следующей же ночью! И так каждую весну. © Подслушано / Ideer
5.
6.
«Первая весна для кота и первая встреча с неизвестным зверем».
7.
- У меня такая система вен и капилляров, что если двигаюсь, то мне вообще холодно не бывает. И вот весна. Снег еще лежит, но солнышко хорошо припекает. И я иду себе такой в шортах, футболке и наушниках. Обхожу девушек и слышу: «Какой горячий мужчина». Ну, я зарделся, иду улыбаюсь сам себе и прохожим. И вдруг слышу сзади голоса парней: «Смотри, балбес в шортах идет». Я чуть в голосину не заржал. © BatyaisChe / Pikabu
8.
Идет мужик позади девушки и повторяет " Какие зубы ! Нет, ну какие хорошие зубы !" Она не выдержала, обернулась -" Мужчина, откуда Вы можете знать какие у меня зубы?" " Плохими зубами такую попу таки не накушаешь...."
«Весна».
9.
«Весна! Серые вороны строят гнезда и собирают ветки для них».
10.
- Моя женщина с ноября обновила мелодию будильника на «пение птиц» и полгода под него просыпалась. Пришла весна, и последнюю неделю она просыпается под пение птиц за окном в 5.00 утра вместо 7.20. Смена будильника на нейтральный не помогает, а с закрытыми окнами душновато. © oneginf / Pikabu
11.
«Мой кот Оливер наслаждается весенним солнцем».
12.
«Ничто не делает меня счастливее, чем весенние фруктовые почки на моем сливовом дереве».
13.
- Был в мае в отпуске, утром отводил дочку в школу. Поймал себя на мысли, что как это здорово: май, тепло, настроение как у десятиклассника, у которого все лето впереди. Подошли к школе, отдал дочке ранец, проводил до дверей. Сел на скамейку, просто сидел минут 15, дышал, щурился от утреннего солнца, этим прищуром скрывал улыбку, которая сама наползала на лицо. Пошел домой, настроение весь день было отличное. Летнее. © Unknown author / Pikabu
14.
«Мой весенний маникюр».
15.
«Весь мой двор пахнет как рай. Люблю весну».
16.
«Моя 14-летняя девочка-красавица наслаждается весенней погодой».
17.
- «Иду на остановку. И тут меня, махая рукой, подзывает какой-то дедушка. Подхожу, а он мне радостно так: „Смотрите — крокусы! Крокусы расцвели!“ И действительно, в пожухлой грязной траве рядом с остановкой на давно заброшенной клумбе были они — нежно-лиловые цветочки с золотыми серединками. Дедушка радостно показывал на них рукой, смотри, мол, смотри скорее, какое чудо. Я поблагодарила его. Он подходил к каждому проходящему человеку и каждого отводил полюбоваться. Я сфотографировала эти крокусы. И сейчас я повторю то, что мне сегодня сказал этот славный человек. Смотрите, крокусы расцвели! Весна» © Ket263 / Pikabu
18.
«Наконец-то увидел этой весной свою первую желтую древесницу. Мне кажется, весна не начнется, пока я ее не увижу».
А вот несколько статей о том, как подготовиться к весне:
Комментарии
у нас ещё от весны одни даты в календаре, серость, слякоть, снегодождь, но уже чувствуется, что вот-вот наступит настоящая весна! а ещё с появлением дачи весна для меня знаменуется рассадой н a окнах)
Про рассаду наа окнах. У нас световой день ещё коротковат, поэтому огородники подсвечивают рассаду фиолетовыми лампами. И моя дочь (13 лет, наа всякий случай) спросила, что это такое? И повелась наа мой ответ, что так обозначают окна люди, работающие в вайлдберрис😁
Я поворчу чуть-чуть, ладно? Мне кажется, маникюр лишний в этой подборке.