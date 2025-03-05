18 доказательств того, что весна — это не только птички и цветочки, но и море впечатлений

Про рассаду наа окнах. У нас световой день ещё коротковат, поэтому огородники подсвечивают рассаду фиолетовыми лампами. И моя дочь (13 лет, наа всякий случай) спросила, что это такое? И повелась наа мой ответ, что так обозначают окна люди, работающие в вайлдберрис😁