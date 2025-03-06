15 историй о том, как чужая наглость перешла все границы

В прошлом году приехал младший сын, привез девушку знакомиться. Они оба-повара, и я наготовила всего, чтоб их порадовать. Они погостили выходные у меня, а остальную часть недели жили в отдельной квартире. Я поехала к ним пообщаться перед их отъездом и забрать ключи(квартира брата), привезла пиццу, вкусный соус, варенье. А застолья как-то не получилось(((В дорогу они закупились(далеко ехать), баночки с собой забрали, пиццу сразу проглотили. Ну чайку пустого попила, сделала выводы. Живу дальше спокойно)))