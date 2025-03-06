Не занимаю никому сумм больше, чем могу себе позволить не ждать возврата. И не больше одного раза. Сейчас есть банки, кредитные организации - всем просящим туда. Исключение - очень близкие люди и их медицинские проблемы, и другие печальные поводы.
15 историй о том, как чужая наглость перешла все границы
Есть люди, которые просто уверены, что они — пуп земли, и все остальные обязаны исполнять их желания и обслуживать их интересы. Сталкиваться с такими персонажами в реальной жизни бывает крайне неприятно. Но иногда именно они помогают нам выстроить личные границы и не попадаться впредь на подобные уловки.
- Я уже неделю болею: температура, насморк, кашель. А муж без меня не может даже ужин себе приготовить! Сегодня подходит, трогает мой лоб и говорит: «Нужно бы тебе температуру померить...» Потом идет, приносит из кухни кусок бекона и прикладывает его ко мне. Я в шоке, а он выдает: «Не жарится. Значит, у тебя все хорошо. Приготовишь мне ужин?» Такой наглости от своего мужа я еще не видела! © Мамдаринка / VK
- Этой зимой у нас выпало много снега. Наш сын от нечего делать взял лопату и пошел расчищать двор. Никто его не заставлял, никто не просил этого делать, инициатива была только его. Через пару дней он снова вышел, снова все расчистил, выслушал кучу комплиментов от соседей и вернулся домой. В третий раз он уже не пошел, захотел поспать подольше. Вдруг звонок в дверь, на пороге стоит сосед и спрашивает: «А что, Ваня спит еще? Там просто столько снега выпало, пройти невозможно!» Я так офигела от этой наглости, что не придумала ничего лучшего, кроме как вручить ему лопату. © Мамдаринка / VK
- Соседка попросила в долг крупную сумму денег (у нее был небольшой бизнес — точка на рынке, она не бедствовала). Я дала, но с условием: вернуть до такого-то числа, так как мы едем на отдых, и деньги на эту цель и отложены. Все сроки прошли, а деньги соседка так и не вернула! Кормила меня обещаниями, потом стала избегать, затем пошли ответы в духе: «А где я тебе возьму? У меня сейчас нет». Дошло до скандала, я говорю: «Мне что теперь, билеты сдавать и никуда с детьми не ехать?» В итоге принесла соседка деньги накануне отъезда, да с таким возмущением! Чуть ли мне их в лицо не бросила, типа, подавись. Мы потом долго не разговаривали. А когда все же начали общаться — она снова попросила в долг! Вот уж ни за что не дам! © Елена Е. / Dzen
- Я работала в магазине одежды. Однажды убиралась в торговом зале и нашла на полу симпатичный свитер. Я его подняла и поняла, что он не новый и не из нашего ассортимента — видимо, кто-то потерял. Пошла на кассу, чтобы положить его в корзину с забытыми вещами, но тут какая-то женщина просто выхватила у меня свитер из рук и спросила: «А он почем?» Я попыталась объяснить, что это потерянная вещь и она не продается, но дамочка начала кричать на меня, мол, я некомпетентна, а потом подключила к скандалу своего мужа. В итоге они потребовали позвать менеджера и попросили ее меня уволить. Менеджер, в конце концов, продала им свитер, потому что ей не нужны были проблемы. © Unknown author / Reddit
- В бытность мою новоиспеченной супругой обрадовал меня муж новостью о том, что его бывший одноклассник едет в культурную столицу. Я эту информацию впитала, но правильных выводов по неопытности не сделала. И уже через пару дней, вернувшись с работы усталой и злой, обнаружила, что нас теперь четверо в маленькой двушке, и гости ждут обслуживания в режиме «все включено». На следующий день мы с гостями вернулись домой почти одновременно — они из дворцов и музеев, ну а мы с работы с желанием упасть на диван и лежать тряпочкой. Садимся ужинать, и тут жена дорогого гостя говорит: «А что, праздничного ужина сегодня не будет?» На мой вопрос: «А что за повод?» эта милая женщина сообщила, что они же не просто так приехали в наш город, а отпраздновать здесь день рождения ее ненаглядного супруга. И этот радостный день как раз сегодня, а праздничного стола, подарков и торта что-то не видать — не иначе как хозяева недостаточно серьезно относятся к своим обязанностям принимающей стороны. Я еле сдержалась, чтобы не наговорить лишнего гостям, но мужу все же сообщила, что гостиница по этому адресу больше не работает. © user5640240 / Pikabu
- В выходной день собрались всем коллективом поехать за грибами. За нами заехал автобус, но одна сотрудница задержалась и попросила заскочить за ней. Поехали. Когда она вышла из подъезда с огромным питбулем, все просто обалдели! Она сказала, что собачке тоже нужен свежий воздух и ей будет скучно весь день сидеть дома одной. Сами понимаете, как нам было «весело» и хорошо в этой компании. Мы боялись дышать, а не то что шелохнуться! Грибалка «удалась». © Ольга ..... / Dzen
Не новый свитер в магазине означает не то, что кто-то его потерял, а что кто-то ушёл в новом свитере.
- Я работал грузчиком. Однажды пришел парень и купил целый грузовик мебели. Мы около часа загружали все в машину, а потом покупатель решил, что он передумал, поэтому нам пришлось выгружать все обратно. Парень извинился за то, что заставил нас таскать мебель туда-сюда, а потом достал купюру в $ 5 и сказал: «Я хочу оставить вам чаевые за беспокойство. У вас будет сдача?» То есть чувак может позволить себе целый грузовик мебели и при этом требует сдачу с $ 5 чаевых! © ***silkworm / Reddit
- Мне 48. Встречаюсь с мужчиной для души, планов не строю. И тут он выдает: «Давай поженимся! Квартиру твою разменяем с трешки на двушку, а на остаток в отпуск съездим». Я офигела от такого предложения! Спрашиваю: «Я квартиру в отношения вложу, а ты что?» А он обиженно: «А я душу в отношения вкладываю! И фамилию свою тебе подарю». Сам гол как сокол: живет с мамой, машины нет, зарплата средняя. Подумала я и решила, что чужую душу и фамилию покупать не планирую — зачем они мне? Так и сошли наши отношения на нет. А ведь такое шикарное предложение было!
- Однажды сижу в торговом центре с младшим, катаю машинки по коврику в игровом углу. И тут одна мадам подсаживает к сыну такого же мелкого, они начинают играть. Думаю: «Ну, ок, вдвоем веселее». Я была сто раз уверена, что мадам рядом, но когда мы собрались уходить, поняла, что ее нет! Я в целом не мать Тереза, поэтому собрала сына и мы стартанули дальше. Трех минут не прошло, как ко мне подлетела эта фурия и начала предъявлять: «Вы почему это уже уходите? Мне еще за бельем зайти надо!» Я вежливо ответила, что не являюсь сотрудником этого игрового угла и не собираюсь сидеть с чужими детьми. На что поднялся дикий ор! Я говорю: «Хорошо, вижу, что вам некому оставить ребенка, понимаю. Тогда договариваемся об оплате моих услуг не менее $ 10 в час, и идите покупайте все, что вам надо, я присмотрю». На этом моменте мадам проворчала что-то невнятное и ретировалась. © lakoshka / Pikabu
- Прихожу стеклить балкон. Мне вместо «здравствуйте» идут показывать кухню, где я должен повесить пару шкафов, потом ведут в соседнюю комнату, показывают на лежащую гардину и заявляют: «Вы мне должны это поставить и закрепить!» Не глядя на мой обалдевший вид, продолжают: «И еще у нас задняя стенка в шкафу оторвалась, надо ее прибить». Я не выдержал такой наглости и решил объяснить: «Я вам не должен ничего делать, кроме балкона — это раз. Если у меня будет время, техническая возможность и — самое главное — желание, я это сделаю. Но только если мы сойдемся в цене». Хозяйка такая: «Какой цене? Мне сказали, вы сделаете все, что я попрошу!» Я что, похож на волшебника в голубом вертолете? Слов нет. © LeoMardo / Pikabu
- Муж одно время ездил на работу на машине (40 км в одну сторону). Случайно выяснилось, что соседка по дому работала в соседнем здании. Она один раз попросилась с ним поехать, потом еще, а потом на постоянке стала с моим супругом кататься. Муж с нее денег не брал, конечно же: ему даже в голову не приходило, а она сама тоже не предлагала.
Через пару месяцев соседка поинтересовалась, можно ли еще ее подругу иногда (как оказалось, 4 дня в неделю) подвозить. Муж не отказался. И вот кульминация: едут они на машине, а подруга соседки говорит моему мужу, что на этой неделе не сможет ему за проезд заплатить, так как ей зарплату задерживают. Муж в недоумении. Соседка шипит и делает какие-то странные знаки руками. В общем, выяснилось, что соседка брала с подруги деньги за проезд! © Жужа Лаптева / Dzen
- Приятельница чуть не выла: у нее заболела кошка, срочно нужны были немалые деньги. Кошка — это святое, поэтому я дала нужную сумму. А через неделю узнаю, что они окна новые поставили — просят подождать с возвратом долга. Ладно, всякое бывает, подожду. А еще через месяц они на отдых улетели. Как только вернулись, я ультимативно потребовала вернуть долг. Кошку к тому моменту они кому-то отдали — как слишком проблемную по здоровью. Долг вернули. С тех пор я враг номер один — посмела напрячь хороших людей с возвратом долга, когда им так трудно было... Больше никому не одалживаю. Спасибо за урок. © LaZor / Dzen
- Мне как-то ставили интернет, для подключения все было готово. И вот мастер вписал в счет графу: «установка оборудования». Я удивилась: «Какое оборудование вы устанавливали?» А он мне нагло так: «Провод в модем вставил!» Я ему сказала, мол, пусть вытаскивает, я сама вставлю. Из счета «установку оборудования» вычеркнули. © Алла Андреева / Dzen
- Брат моего супруга проживает в другом городе. Мы планировали отправиться туда на выходные и заодно навестить его. Приобрели разные угощения, вкусняшки, приехали, а нам предложили только чай! Хорошо, что хотя бы сладости были выставлены на стол! Как только мы ушли, брат моего мужа позвонил своей матери и чуть ли не обвинил нас в том, что мы приехали «с пустыми руками». Мы с мужем офигели от такой наглости. Прости, дорогой, что чемодан с деньгами дома забыли. © Мамдаринка / VK
- Общались с друзьями, и речь зашла о кулинарных способностях. Я сказала, что совсем не умею готовить супы и борщи. Это услышал парень, который только-только пришел в компанию, а потом сказал: «Учись варить борщ. Напишешь потом». Я обалдела от такой наглости и полгода морозилась. Потом так случилось, что я приготовила борщ, решила ради прикола написать ему, а он попросил адрес и приехал «на дегустацию». После того, как парень попробовал мой кулинарный шедевр, он дал мне 20 минут, чтобы одеться, а после мы пошли гулять. Женаты уже почти год. © Карамель / VK
Очень часто в отношения молодоженов особую перчинку добавляют свекрови, ведь они хотят по-своему помочь новобрачным. Правда, иногда такая помощь выходит боком.
Комментарии
В прошлом году приехал младший сын, привез девушку знакомиться. Они оба-повара, и я наготовила всего, чтоб их порадовать. Они погостили выходные у меня, а остальную часть недели жили в отдельной квартире. Я поехала к ним пообщаться перед их отъездом и забрать ключи(квартира брата), привезла пиццу, вкусный соус, варенье. А застолья как-то не получилось(((В дорогу они закупились(далеко ехать), баночки с собой забрали, пиццу сразу проглотили. Ну чайку пустого попила, сделала выводы. Живу дальше спокойно)))