20+ историй, которые согреют сердце лучше любого пледа

Кажется, что день испорчен напрочь: денег нет, жить негде, а на горизонте только проблемы. В такие минуты легко опустить руки. Но жизнь всегда готовит для нас невероятные, светлые сюрпризы. Мы собрали историй от людей, которые пережили самый паршивый день в своей жизни, а потом вдруг получили луч добра, который спас их и заставил поверить в человечность. Эти мелочи не меняют мир, но меняют нашу жизнь.