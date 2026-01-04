15 историй о походе в театр, после которых хочется спросить: «А спектакль вообще был?»
Истории
17 минут назад
Бывает, идешь в театр и готовишься к высокой культуре, а выходишь со слезами на глазах. От смеха или неловкости — тут уже читайте истории пользователей.
- Ой, девочки, какого же чудика я встретила! Познакомились в соцсетях. Написал первым, начал расхваливать мой вкус в одежде, аксессуарах, мою «эстетику». Я таких слов в речи не использую, но комплименту порадовалась. Пошли на свидание. Первый красный флажочек — у него на заставке телефона его же фото. Ну ладно, с кем не бывает. Процентов 80 времени говорил только о себе. Думаю, может, перенервничал. Должны были идти в театр — сам позвал, ведь это его любимая постановка, и вообще он там всех знает... ну, вы поняли. Но перед этим попросил зайти к нему: нужно было что-то забрать. Зашли. Пока он искал на кухне нужную вещь, я заглянула в его комнату — и офигела: по всем стенам расклеены его фотографии! Я прыснула от смеха — не думала, что такие люди реально существуют. В театр мы все-таки пошли, но большую часть спектакля он продолжал рассказывать о себе, не замечая злых взглядов соседей. А после свидания написал, что я не та, кого он ищет, и нам нужно расстаться. Удивительный человек. Даже интересно, найдет ли он ту самую — с похожей «эстетикой». © Палата № 6 / VK
- Сходили с парнем в театр. Перед нами сидели двое, целовались, не стесняясь. Мой парень не выдержал, наклонился к ним и мрачно сказал: «Вы сюда окультуриваться пришли или фигней страдать?» Тут пара оборачивается, и мы аж осели: там наш препод из универа. Ему уже конкретно под шестьдесят. Он либо нас не узнал, либо сделал вид, что не узнал, и просто отвернулся обратно к сцене. А его спутница вышла в туалет. Я, конечно, пошла за ней из любопытства. И там все стало ясно: это была наша одногруппница. Та самая, которая ни разу не появлялась на его парах, но каждый семестр магическим образом получала «отлично». © Карамель / VK
- С парнем встречаюсь, но от друзей не отказываюсь. Договорилась с друзьями сходить в театр. Написала парню, что вечер распланирован. Он написал мне: «Приятного времяпровождения!» Супер, что не ревнует — подумала я. В конце первого акта разглядела своего ненаглядного на балкончике. Вместо того чтобы смотреть спектакль, он пялился из монокля на меня. © Палата ** / VK
- Я решила устроить себе челлендж. Заметила, что в моем гардеробе одни брюки да кофты, ничего женственного и элегантного. Отвыкла как-то, хожу только на работу и в спортзал, красивые наряды даже некуда выгулять. Поэтому решила после зарплаты сразу пойти в магазин. Купила обтягивающее вечернее платье, долго крутилась у зеркала, потом дома в него нарядилась. И расстроилась, что мне не идет. Совсем не мое, захотелось обратно в толстовку и джинсы залезть. Но чтобы переселить себя, запланировала поход в театр. Надела новенькое платье и пока ждала такси, переживала, как выгляжу. Мимо меня проходила парочка возлюбленных, парень чуть шею не свернул, не мог от меня глаз оторвать. Спутница толкнула его и сказала: «Да хватит на нее пялиться». Это был лучший комплимент. © Не все поймут / VK
- Я никогда особо не придирался к своей одежде. Зашел в магазин, купил то, что налезло, хожу в этом до тех пор, пока не порвется. Недавно мой друг, который учится в театральном, пришел и попросил одолжить ему мой образ. Пальто, шарф, перчатки, шапку и ботинки. Говорит, для роли нужно, а размер у нас одинаковый. Я поржал и спросил у него: «Это что, роль странствующего философа?» Оказалось, что почти угадал. © Палата № 6 / VK
- Были с дочкой в кукольном театре. Все торжественно, много родителей с детьми. Типичный сюжет про борьбу добра и зла. В финале добрый герой просит детей помочь прогнать злодея. Все такие дружно: «Зло, уйди!» И тут один пацан как заорет пискляво: «Катись отсюда!» К слову, после финала никто не видел его с родителями, видимо, ушли еще до конца представления. © Мамдаринка / VK
- Мои родители встречаются с девятого класса, и мой папа всегда делал маме оригинальные подарки и старался ее впечатлить. Так однажды он вытащил заднее сиденье из машины своего отца и обменял его на два билета в театр, куда пригласил ее на первое свидание. По дороге домой они мило общались, он услышал имя какого-то поэта и решил достать его книгу. Сколько бы он ни искал, в продаже ничего он найти так и не смог, поэтому пошел в библиотеку и от руки переписал больше сотни страниц с его стихами...© Карамель / VK
- Вчера с мамой отмечали мое увольнение пищей для ума — пошли в театр. Спонтанно купили дешевые билеты (это важно) и радостные отправились наслаждаться искусством и вдохновляться. Через 1,5 часа кончился первый акт, и тут я поняла, что безумно хочу пить. Спустилась на второй этаж и принялась ждать, пока смогу насладиться животворящей силой воды. Честно отстояла в очереди, взглянула на меню и впала в шок: вода 0.33 стоила почти как билет в театр. Серьезно?! Конечно, я выпучила глаза, вздохнула и молча ушла. © Unknown author / Pikabu
- Девушка давно тянула меня в оперный театр, я не любитель таких «развлечений», поэтому долго оттягивал наш поход. На прошлой неделе пришлось соглашаться, потому что она уже сама билеты купила. С утра настроил себя на максимально скучное зрелище, по началу так и было, но буквально за 20 минут я начал понимать музыку, мне нравилось все происходящее. После оперы не смог сдержать эмоций, мне безумно понравилось, я как будто вышел другим человеком, хотел быстро поделиться своими впечатлениями с любимой, а она мне у выхода в лоб говорит: «Ну и фигня эта опера. Больше не пойдем!» © Палата ** / VK
- Вчера поняла, в кого моя бывшая подруга такая токсичная. Я с ней не общаюсь, но иногда подгоняю билеты в театр ее маме. Встретились перед Мариинкой. Она меня не узнала. Потом обдала взглядом так, как будто хотела сказать что-то, но выдала: «Эта помада тебе не идет! Не твой цвет». Я улыбнулась и сказала: «Спасибо, буду знать» и подумала, что у меня больше нет возможности водить ее по театрам. © mortida13
- Это было пару лет назад, и до сих пор меня трясет, когда вспоминаю. Мы с женой пошли в театр. Гаснет свет, она прижимается ко мне, я обнимаю ее и начинаю гладить по ноге. Минуты две все спокойно, пока вдруг женщина, сидевшая рядом с ней, не наклоняется и не говорит: «Извините, вы гладите мою ногу». Я сразу же извинился, но хотелось провалиться сквозь землю. А хуже всего — это было в самом начале шоу, и потом мы еще два часа сидели рядом. Эта женщина рассказала обо всем подругам и засмеялась, а мне было максимально неловко. Жена, к счастью, тоже посмеялась, но я до сих пор не понимаю, почему та женщина терпела аж пару минут. © Irishchief81 / Reddit
- Меня подруга в театр привела. Более отстойной постановки я никогда не видела. Сидела в центре, некрасиво было вставать, поэтому я просто уснула. Проснулась от аплодисментов. Все встали, то есть людям реально понравилось, а я от этого еще в большем шоке была, чем от постановки. Никогда не забуду, как меня распирает прокомментировать и ржать, спускаемся по лестнице, а подруга: «Пожалуйста, пожалуйста, не здесь, потерпи немного». © Hafecony / Pikabu
- Была недавно в театре. Спектакль шел, все, как обычно, пока на сцену не вывалилась тетка на каблуках с айфоном в руке. Прямо во время диалога актеров она подняла телефон и заорала, чтобы они замолчали, потому что ей звонит «ее лапочка», а в этом театре везде связь плохая, кроме сцены. В зале повисла тишина, никто вообще не понимал, что происходит. Актеры тоже замерли, явно не зная, что делать. И тут кто-то из зала швырнул в ее сторону яблоко, дама аж растерялась. Занавес закрылся, актеры вышли на поклон, зал взорвался аплодисментами. © Карамель / VK
- Был я как-то на опере «Евгений Онегин». Во время арии актеру чуть не хватило дыхания, и он осекся. Но глотнул воздуха, скомкал пару слов и снова попал в ритм — выкрутился. И в этот самый момент дама, сидящая недалече, не нашла ничего лучше, чем резко выкрикнуть «Браво!» Это было очень неожиданно и громко. Я сам чуть не подскочил и люди вокруг тоже подофигели. О, миль пардон, мы же в театре, наверное, стоит сказать, что часть зрителей «находилась в некоторой ажитации». Некоторые еще и похлопали, но аплодисменты быстро стихли — оркестр и актеры паузу не сделали. © MalvinasArg / Pikabu
- Пошла с дочкой на «Жизель». Дома рассказала, что это балет про любовь и обман. Сидим, доча глаз не отводит. В самый драматичный момент Жизель падает без чувств, музыка на миг стихает, народ замирает. И тут на весь зал раздается звонкое: «Вот и верь после такого мужикам! Правда, мам?» На антракт я шла красная как балетные занавесы.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй с концовкой, которую никто не ожидал, а она тут как тут
15 звонков, которые нельзя выкинуть из памяти, словно старую телефонную книгу
Истории
1 неделя назад
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали
Ностальгия
1 неделя назад
16 случаев, когда финал оказался таким, что поди догадайся
Истории
2 месяца назад
«А что, так можно было?» 20+ историй о ну очень смекалистых людях
Сделай сам
1 месяц назад
11 нарядов из наших любимых фильмов, которые ловко раскрывают секреты персонажей
Кино
2 дня назад
17 историй о том, что квартиру продать или купить — это вам не за хлебом сходить
18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала
Истории
1 неделя назад
18 ситуаций, когда люди говорили на одном языке, но все равно друг друга не поняли
18 историй, которые показывают, что итог онлайн-романа сложно предугадать
Истории
2 месяца назад
18 историй о родителях, которые так «дали джазу», что вся семья до сих пор вспоминает
17 человек, которые после 40 расцвели как хризантемы по осени
Фотоподборки
4 недели назад